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苗栗自建鋼骨別墅，結合人文與科技！

Shun Oguri – homify Shun Oguri – homify
SHIHYAO_苗栗璞玉宅, 翔霖營造有限公司 翔霖營造有限公司 房子 塑木複合材料 Brown
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在氣候炎熱又多地震的台灣，住宅本身也需要具備對環境的高適應性，使居家生活更加安全與舒適。今天所要介紹的建築案例「苗栗璞玉宅」，由位於新北市的營造專家所精心主持。翔霖營造有限公司致力於打造結合人文、科技、環保的鋼骨別墅，日式外觀加上最新建築科技，完美體現鋼構屋安全耐震、防水、低熱傳導等優點。想更了解這座結合自然景觀的美型鋼骨別墅嗎？歡迎繼續看下去！

寬闊的庭院

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翔霖營造有限公司

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翔霖營造有限公司
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在都會區，庭院幾乎是不可企及的奢侈。苗栗璞玉宅矗立在大片庭園之中，樹木環繞、綠草茵茵，一打開窗戶就是滿滿綠意。石磚與外牆採類似色系，領人步向宛如童話世界的美麗建築。

建築外觀

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經典風的建築本體為塑木複合材質，白與棕的拼色加上經典灰色屋瓦，創造出與四周景致完美結合的外觀。外壁採用日本KMEW防火外裝材與光觸媒科技，外牆不易附著髒污，保養起來更加輕鬆。中空設計與30mm通氣工法，加強牆面的換氣、隔熱、排濕功能，是高溫潮濕環境的最佳解方。

迴廊與側面結構

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雙層建築以優雅的屋瓦區隔，一樓設置木頭迴廊，平時可在此休憩吹風或用餐，日式風情無限。除了外觀典雅，內裝也毫不馬虎。採用「消音換氣迴路系統」調節室內溫度與空氣品質，即使在密閉空間也能免受空污之苦。加以系統運作時安靜無噪音，帶來頂級住宅體驗。

陽台好風景

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站在別墅二樓陽台遠眺，朝暉夕陰盡收眼底，還有什麼比這更令人心情開闊！一旁的屋頂結構也有學問，上層屋頂板結合兩層不同的防水材質，下方則以雙層封板工法，預留40公分的空氣流通層，使屋頂能兼具防水與散熱通風功能。

人文與科技的對話

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集最新建築工法於一身，加上經典風格外觀與環保概念，在人文與高科技的對話下，成就這座精彩絕倫的苗栗璞玉宅。翔霖營造有限公司專精於鋼骨結構屋，是自地自建的好選擇；若要看更多鋼構屋特色與精彩實例，也歡迎參閱以下的創意點子簿：

鋼構屋的優缺點 + 17 個不同風格的絕佳實例！

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