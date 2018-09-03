苗栗自建鋼骨別墅，結合人文與科技！

在氣候炎熱又多地震的台灣，住宅本身也需要具備對環境的高適應性，使居家生活更加安全與舒適。今天所要介紹的建築案例「苗栗璞玉宅」，由位於新北市的營造專家所精心主持。翔霖營造有限公司致力於打造結合人文、科技、環保的鋼骨別墅，日式外觀加上最新建築科技，完美體現鋼構屋安全耐震、防水、低熱傳導等優點。想更了解這座結合自然景觀的美型鋼骨別墅嗎？歡迎繼續看下去！