蘆洲住宅設計，鄉村風的幸福居所

溫馨懷舊的鄉村風格設計，利用石材、木頭、棉麻等天然元素堆疊，總能呈現自然質樸的居家氛圍。而在鄉村風當中，又可細分為南歐、法式、美式、日式等帶有地域性風情的子類目，或根據不同氣候與文化因地制宜、融合在地元素，幻化出多元的設計樣貌。例如鄉村風設計中常見的壁爐，在台灣即完全不適用，但能透過木造、馬賽克磚及燈光來打造溫暖家居。

今天要介紹的案例由位於台北市的寰邑空間設計操刀，宛如將南歐小木屋搬到了蘆洲，為屋主實現鄉村風居家裝潢的夢想。現在就一起來看看，洋溢著幸福暖意的設計成果吧！