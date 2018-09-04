蘆洲住宅設計，鄉村風的幸福居所

溫馨懷舊的鄉村風格設計，利用石材、木頭、棉麻等天然元素堆疊，總能呈現自然質樸的居家氛圍。而在鄉村風當中，又可細分為南歐、法式、美式、日式等帶有地域性風情的子類目，或根據不同氣候與文化因地制宜、融合在地元素，幻化出多元的設計樣貌。例如鄉村風設計中常見的壁爐，在台灣即完全不適用，但能透過木造、馬賽克磚及燈光來打造溫暖家居。
今天要介紹的案例由位於台北市的寰邑空間設計操刀，宛如將南歐小木屋搬到了蘆洲，為屋主實現鄉村風居家裝潢的夢想。現在就一起來看看，洋溢著幸福暖意的設計成果吧！
玄關處以復古地磚與木造隔板做出裡外區隔，地磚不僅有濃濃的南歐鄉村風情，也較木地板好清理；一旁隔板則鑲上彩繪玻璃，搭配燈飾與黃光，讓人一進門就能感受到和暖溫馨的氣氛。
玄關大面櫥櫃順道滿足了客廳的收納需求，白色古典風布面沙發則讓屋主在換鞋時也能短暫地放鬆。玄關與廚房之間，採用南方松層板作為柱子裝飾，以區隔出兩邊不同空間。再掛上咕咕鐘和瓷盤，頓時復刻歐風鄉村場景！
走道區的牆面與空間設計，也暗藏專家的小巧思。南方松隔板背後是為用餐區，與其正對的兩扇門，一個鑲上與玄關相呼應的彩繪玻璃；一個則設計為隱藏式門面，利用仿磚文化石與亂紋水泥批土，打造出較為活潑且具有整體感的牆面。
鄉村風的另一重點為家飾品之運用，此處可見設計師以原木餐桌椅作為視覺中心，搭配木地板與天花板木條假樑，立刻呈現出天然質樸的氣息。廚房與用餐區採半開放式設計，加強互動之餘，卻也以較高的吧台檯面與吊燈作出適度區隔。
南方松除了做出區隔，也巧妙隱藏冰箱。設計師特別選用復古磁磚作為吧台立面，並以花磚點綴。
開放式設計是小坪數公寓常見的空間增大手法，連結客廳與餐廳、餐廳與廚房，省去隔間，空間運用靈活度也隨之提升。尤其客餐廳的設計，一方面借客廳採光使空間更明亮，另一方面也可藉由家具呈現不同區域間的整體感。設計師以原木家具及英式鄉村風沙發襯托整個空間，舒適而又寫意。
設計師為了營造出主臥室獨有的溫暖氣氛，採用間接光源作為照明，並以小碎花壁紙裝飾牆面。「搭上花朵的窗紗及原木的英式鄉村風床組，呈現出溫暖的臥室空間。」
大面櫥櫃如何表現鄉村風？設計師選用柚木皮，輔以實木柚木線板收邊，加上復古的拉環手把，透過種種小細節體現鄉村風精髓。
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