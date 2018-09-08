新北市淡水區公寓室內設計，小坪數大魅力

你相信夢想的價值與力量嗎? 也許你也跟許多人一樣，每日為生活忙碌奔波，因此心中的理想不知不覺就成了白日夢。這次的專案由昕益有限公司一手打造而成，專家們想要藉由這個作品告訴所有因現實條件打退堂鼓的屋主，
小坪數的家也能成為
大房子。
專案的業主是家族食品業的第三代，本身也有從事料理直播的工作，所以擁有一個寬敞的廚房，是她長久以來的夢想。昕益的室內設計團隊把原本的三房打掉一房，將一字型廚房與300多公分的大中島結合，廚房、餐廳、客廳串聯起來，延伸空間的視覺性。除此之外，各個生活的角落都考慮到業主夫妻的喜好與需求，因此裝潢後的住宅比實際上還要來得
大。
一起出發參觀這間做為夢想與生活的後盾的家，感受設計師的創意以及屋主的個性與品味吧~
為了要讓小坪數的空間看起來比實際上還要寬敞，設計團隊選擇以淺色系作為主色調，並且選用開放式的格局，整體畫面給人零壓迫感。
雖然沙發背牆面積很大，但是設計師沒有選擇將牆面塞滿，而是以精選的畫作點綴，這樣的設計方式令居者感到更為舒適。
介於客廳與廚房之間的吧檯還有隔間的功能，簡單地區分了不同領域，是非常聰明的設計。
廚房的色系以白搭配灰，營造出年輕夫妻喜歡的現代時尚感。
考慮到業主夫婦喜歡到各地旅行，設計團隊特地在廚房對面設計鐵件玻璃層架書櫃，擺放旅遊的紀念品或是相關書籍，這樣一來夫妻兩人便能一邊做菜，一邊回憶屬於兩人的甜美旅遊記憶。
掌握簡單的色系，廚房與吧台區畫面乾淨俐落，設計風格一致性強。
臥室床頭主牆用黑色環保羊毛氈包覆，達到隔音的效果，營造出沉穩，但又不失溫暖的氛圍
設計師將休息室隱藏在電視牆後方，可以拿來當作更衣室外，也可作為獨處時，沉思、發呆的好地方。
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簡單的色系，時尚中不失溫度的居家氛圍，這樣的空間不只實用性強，還有讓人迫不及待想回家的魅力。你是不是也想要打造屬於自己的完美小窩呢?