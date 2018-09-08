新北市淡水區公寓室內設計，小坪數大魅力

你相信夢想的價值與力量嗎? 也許你也跟許多人一樣，每日為生活忙碌奔波，因此心中的理想不知不覺就成了白日夢。這次的專案由昕益有限公司一手打造而成，專家們想要藉由這個作品告訴所有因現實條件打退堂鼓的屋主， 小 坪數的家也能成為 大 房子。

專案的業主是家族食品業的第三代，本身也有從事料理直播的工作，所以擁有一個寬敞的廚房，是她長久以來的夢想。昕益的室內設計團隊把原本的三房打掉一房，將一字型廚房與300多公分的大中島結合，廚房、餐廳、客廳串聯起來，延伸空間的視覺性。除此之外，各個生活的角落都考慮到業主夫妻的喜好與需求，因此裝潢後的住宅比實際上還要來得 大 。

一起出發參觀這間做為夢想與生活的後盾的家，感受設計師的創意以及屋主的個性與品味吧~