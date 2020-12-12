23 款收納機能強大的玄關櫃設計

如同我們許多文章所提到的，玄關風水對全家人的運勢影響非常大，因此絕對要保持乾淨整潔。即使不考慮風水，玄關也是訪客造訪時見到的第一個場域，因此玄關的設計絕對會影響到給人的第一印象與感受。想要讓玄關維持整潔俐落的畫面，最簡單的方法就是在此設置玄關收納櫃和玄關鞋櫃，而你應該請設計師依照玄關的大小選擇合適的收納櫃設計，力求整體畫面的平衡感，以免本末倒置。
這本點子簿找到了 23 款收納機能超強的玄關櫃設計，每個設計都有其與眾不同之處，形式多樣，不同材質與風格的款式符合不同屋主的需求，相信一定會有你喜歡的一款。現在就一塊來看看這些收納機能強大的玄關櫃設計吧!
木頭的櫃體加上黑色的檯面，搭配上水泥牆面後，質樸中帶有個性。騰空的設計讓屋主可以擺放常穿的拖鞋，也方便掃地機器人打掃。
小玄關擺放大櫃子便可能會壓縮空間，這個簡單卻帶有幾何造型的櫃體是很棒的選擇。
如果要呈現現代時尚感的話，灰色絕對是首選。這個玄關收納櫃可以儲藏鞋款，也能擺放大量衣物，美觀之餘實用度也超高。
以矮櫃搭配置頂的懸空櫃體，玄關更有高低層次。
淺色系櫃體搭配黑色隔板，簡樸中帶有個性。
呼應了玄關天花板的紋路，這個櫃子帶有弧度更為柔和。
深色的櫃體注入了穩重的個性，在自然光的照射下不顯陰暗。
有門的櫃體上的線條讓畫面更豐富，搭配開放式的層架空間更開闊。
了解系統櫃: 打造量身訂做的家：系統櫃的5件必知事項
為了搭配居家高貴大器的整體風格，設計師選用大理石材的櫃體，非常優雅。
以不同色階的木頭打造而成的櫃子散發鄉村風情，質樸有味道。
白色的櫃體非常典雅，給人舒服的感覺。
矮櫃可以擺放不同鞋款，同時還能當作穿鞋椅使用，非常便利。高的櫃子則可以放置常穿的外出衣物，兩者搭配後機能完整。
或許大多數家庭還是比較喜歡簡單樸素的設計，他們更在意的是足夠的儲物空間，簡簡單單。