23 款收納機能強大的玄關櫃設計

如同我們許多文章所提到的，玄關風水對全家人的運勢影響非常大，因此絕對要保持乾淨整潔。即使不考慮風水，玄關也是訪客造訪時見到的第一個場域，因此玄關的設計絕對會影響到給人的第一印象與感受。想要讓玄關維持整潔俐落的畫面，最簡單的方法就是在此設置玄關收納櫃和玄關鞋櫃，而你應該請設計師依照玄關的大小選擇合適的收納櫃設計，力求整體畫面的平衡感，以免本末倒置。

這本點子簿找到了 23 款收納機能超強的玄關櫃設計，每個設計都有其與眾不同之處，形式多樣，不同材質與風格的款式符合不同屋主的需求，相信一定會有你喜歡的一款。現在就一塊來看看這些收納機能強大的玄關櫃設計吧!