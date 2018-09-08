廣州食品公司展廳空間設計，創意鄉村風!

你想過商業用的展廳能有什麼樣的變化嗎? 一般人的刻板印象通常停留在以貨架展示產品上，然而這次的專案將會讓你大吃一驚!此案的業主為一間食品貿易公司，受到委託的以恩設計將原本像是大倉庫的展廳，改造成有溫度的多功能展示/活動空間。在這個展廳裏頭客戶們能徹底放鬆，在輕鬆談笑之間拉近彼此的距離。以恩設計的設計師透露，展廳完成後前去的客戶都待上很長時間，開心不想走之餘還看到什麼都想買，讓業主的業績暴增非常多，甚至還得到加拿大大客戶TNT所頒發的2016最佳供應商獎項。看到這裡你是不是感到非常好奇呢? 現在就一塊探索這個食品公司展廳的真實面貌!
整個展廳沒有任何木作或系統櫃，全部使用IKEA家具做出各區的劃分並滿足各項使用需求。
以恩設計的設計師將文化石壁紙搭上油漆色彩，在幾個重點牆面營造出溫馨感，然後利用綠植讓展廳充滿生氣。
文化石的延伸閱讀: 輕盈的鄉村風質感: 客廳必備的文化石裝飾牆
誰說食品只能用貨架擺放? 瞧瞧設計師改以書櫃展示產品，外加投射燈打光，產品是不是更有高級感呢?
45度轉角櫃讓展示空間無死角，前方則是通往辦公室的門。
利用將書櫃背對背擺放的方式，製造出分區隔間的效果，產品的擺放呈現一定要有層次感，並仔細考量分類及動線安排。
以恩設計透露，這個區塊是業主要求的私人安靜空間，當她獨自在此的時候，其他員工進展廳也不用擔心會打擾到她而感到不自在。
拆掉辦公室的輕鋼架天花，噴黑後加上軌道投射燈及吊燈，換掉制式的灰色方塊地毯，使用木紋地板，改變燈光及色調，營造如在家般的舒適感。
左邊的照片牆之後會用來展示有紀念價值的活動照片，是整個展廳的視覺焦點。至於旁邊的整片落地黑板能在與客戶溝通時隨手書寫，或讓員工發揮塗鴉。
在這L型大片落地窗邊設置沙發區，面對窗外的無敵美景可盡情放鬆暢談。
設計師利用可穿透的櫃子做空間的區隔，既能展示產品，又不會阻擋光與視線的流通。
像在家一樣舒服又充滿溫度的展廳，員工就算偶爾需要加班也甘之如飴。
這個區塊牆上的螢幕是用來開會用的，展示架的黑色線條及下方櫃體的黑色區塊，讓螢幕的黑色塊在其中能感覺協調不突兀。此外，牆面空間吊掛產品也要帶有層次感，這樣才會有美觀的視覺效果。
由於經常需要現場簡單烹煮試吃，用兩張可展開的桌子做L型排列，製造出L型吧台的效果，讓負責的人在中間烹煮並講解，其他人在外圈試吃。使用可移動的小中島放置簡單電器，不用時可撤到小倉庫中。