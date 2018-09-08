廣州食品公司展廳空間設計，創意鄉村風!

你想過商業用的展廳能有什麼樣的變化嗎? 一般人的刻板印象通常停留在以貨架展示產品上，然而這次的專案將會讓你大吃一驚!此案的業主為一間食品貿易公司，受到委託的以恩設計將原本像是大倉庫的展廳，改造成有溫度的多功能展示/活動空間。在這個展廳裏頭客戶們能徹底放鬆，在輕鬆談笑之間拉近彼此的距離。以恩設計的設計師透露，展廳完成後前去的客戶都待上很長時間，開心不想走之餘還看到什麼都想買，讓業主的業績暴增非常多，甚至還得到加拿大大客戶TNT所頒發的2016最佳供應商獎項。看到這裡你是不是感到非常好奇呢? 現在就一塊探索這個食品公司展廳的真實面貌!