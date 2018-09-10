新北公寓室內設計，21 坪人文工業風

工業風是深受許多屋主喜愛的居家風格，然而純正的工業風難免顯得過於強悍，為了避免這樣的情況發生，混搭其他的元素便是最理想的解決方案。這次的專案是由趙玲室內設計所精心設計的 21 坪小公寓，設計師除了將人文與工業風結合外，同時也在小空間裏頭打造出多變的樣貌。
當我們走進這間小公寓時，你會發現設計師以灰色系微工業風定調，佐以木料、植栽與木地板，在個性化中帶有絲絲溫柔。 這樣的居家空間符合屋主的喜好與需求，同時也不失設計師的專業。出發欣賞這間公寓前，先讓我們瞧瞧它的基本檔案吧:
性質▶ 住宅空間
類型▶ 電梯大樓
風格▶人文 + 工業風
空間格局▶ 兩房兩廳一衛坪數21坪（室內）
這間新北市的公寓原先的格局非常單純，沒有廚房、沒有衛浴等設備，甚至連管線也沒有。為了重新定義這個空間，趙玲設計團隊從玄關一進門後抓出一條水平線，隔出浴室、房間場域，並且利用最角落的房間，設計出一個凹槽來規劃廚房結合吧臺的空間。
設計團隊透漏，設計上的困難點是要同時符合不同三者的居住條件，主要是在格局的變動與使用者的需求要考量到三方的層面，分別是針對辦公室＋住家、純住家以及資源共享的複合式空間利用。
此外，雖然屋主喜歡工業風，但是也特別強調希望塑造出的空間不過於冰冷，而是有溫度的。
公共空間地面的部分使用木地板帶出溫暖感，讓居住者回到家是溫暖的。而房間所使用的梧桐木門片、牆漆刻意留白、天花板的灰色等等都是要與設計相呼應搭配，而這樣的設計方式讓空間從面向來看會非常整體、舒適。
共用空間的活用性很高，因此設計團隊沒有規劃天花板，反之依造設計師規劃的管線再加上燈飾的位置去拉視覺的角度與線條，一方面是讓管線與燈飾做串連，另方面則是增添設計感。
天花板的用色與木皮的搭配，包含管線選擇深色的顏色都是有關聯。這種設計可以呈現出工業風格，但又不會過於太冰冷，反而是愜意且有溫度的。
房間的部分有規劃天花板，讓空間能夠整齊，不論日後是要當臥室或是個別的辦公室都是很好運用的。
由於公寓所在位置擁有非常好的靠山景緻，因此選擇調光簾，讓以後的居住者能夠調整出自己要的溫度與光感，甚至是通風的對流。
浴室的空間是使用砌磚的方式把廁所的定位點給定出來，運用白色素面的磚來拼貼配合烤漆玻璃的設計，讓空間呈現一些復古的氛圍，在設計上能有所跳脫，也是利用玻璃的特性來放大空間的坪效感。
不同的選擇、不同的過程造就不同的故事，而你可以全權決定屬於你的生活空間。
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