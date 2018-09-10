新北公寓室內設計，21 坪人文工業風

設計團隊透漏，設計上的困難點是要同時符合不同三者的居住條件，主要是在格局的變動與使用者的需求要考量到三方的層面，分別是針對辦公室＋住家、純住家以及資源共享的複合式空間利用。

此外，雖然屋主喜歡工業風，但是也特別強調希望塑造出的空間不過於冰冷，而是有溫度的。