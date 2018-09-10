現代時尚風公寓，台中室內設計師的美作

購買了新成屋後要頭痛的便是室內的裝潢了，這時候一位懂得聆聽與溝通的室內設計師便是最佳的幫手。這次的專案是位在台中的新成大樓公寓，喜愛現代風的屋主特地委託築采設計的專業團隊，打造出通透且風格獨具的居家空間。開闊的公共空間選用了各種不同的石材，為室內空間注入奢華味道。像是臥室較為私密的空間，則多了鮮活的顏色與暖暖的溫度。裝潢後的住宅裏頭開放且通透，展現大器的風範同時也有屋主的個性。一起出發欣賞設計的細節~