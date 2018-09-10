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現代時尚風公寓，台中室內設計師的美作

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築采 慕尼黑, 台中室內設計-築采設計 台中室內設計-築采設計
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購買了新成屋後要頭痛的便是室內的裝潢了，這時候一位懂得聆聽與溝通的室內設計師便是最佳的幫手。這次的專案是位在台中的新成大樓公寓，喜愛現代風的屋主特地委託築采設計專業團隊，打造出通透且風格獨具的居家空間。開闊的公共空間選用了各種不同的石材，為室內空間注入奢華味道。像是臥室較為私密的空間，則多了鮮活的顏色與暖暖的溫度。裝潢後的住宅裏頭開放且通透，展現大器的風範同時也有屋主的個性。一起出發欣賞設計的細節~

隔間折門

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寬敞的公共空間以折門隔出不同的功能性，而隔間的折門除了有實際的功能，其造型也十分獨特充滿美感。

閱讀區

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折門後方是閱讀區的空間，一起進去一探究竟!

大片落地窗

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閱讀區有大片的落地窗，在此不僅能看書，還能欣賞外頭的美麗景致。

利用沙發點綴

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白色系的公共空間以芥末黃的沙發作為點綴，客廳不再生冷單調。

開放式的格局

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客廳的另外一頭則是餐廳與廚房的空間，開放式的格局讓整體畫面更開闊了。

白色的廚房

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L型的廚房結合了吧檯桌的設計，機能強大並且具有現代感。

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餐廳

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吧檯桌旁是餐廳區，木頭材質與大理石形成強烈對比。

通透的餐廳

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不只是客廳，餐廳區也享有大片落地窗，用餐的心情更開闊了。

牆角則有展示用的收納櫃

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臥室的設計

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主臥多了古典的風味，但仍力求簡單。

選用的家具注入不同風情

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次臥的用色以及選用的家具較有個性​

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與衣櫃結合的書桌線條簡約幹練

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更衣室

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大面積的更衣室依照屋主的需求規劃收納櫃，寬敞又美麗。

粉藍色

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粉藍色的牆面與其他兩間臥室大不相同，這樣的生活空間更為鮮活。

角落的衣櫃與書桌

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延伸閱讀:三代同堂的獨棟別墅: 充滿現代空氣感的通透系舒適居所

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