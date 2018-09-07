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高雄公寓室內設計，鄉村風親子宅

Shun Oguri – homify Shun Oguri – homify
優雅古典鄉村風，美術君臨的價值, Unicorn Design Unicorn Design 客廳
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對於有小孩的家庭來說，如何擘畫安全而又高機能的生活環境，絕對是裝潢的一大重點。近年來，開放式的公用空間規劃越來越受青睞，結合客廳、餐廳甚至工作區的設計，使空間更顯開闊，也滿足家長與孩子的互動需求。

今天所要介紹的親子宅案例位於高雄，引入木作、線板及繽紛多彩的家飾，在室內裝潢專家UNICORN DESIGN魷魚窩設計的精心打造下，成就這個為屋主帶來美好生活的鄉村風居所。「設計不只是對美的體現，更是解決生活需求的好點子。」現在就一起來看看，UNICORN DESIGN的精彩手筆吧！

繽紛的開放式空間

北歐風的氣勢，顏色與物件組合變化 Unicorn Design 客廳
Unicorn Design

北歐風的氣勢，顏色與物件組合變化

Unicorn Design
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過去的廚房設計多為封閉式，一方面防止油煙進入客廳，也避免家中幼童發生危險。隨著歐美裝潢風格引進，開放式的空間設計越來越常見，廚房不再僅止於無趣的柴米油鹽，而是成為居家風景的一部分。在這個美麗的開放式空間裡，設計師以木造與白色為基底，再加以土耳其藍、灰紫等元素，繽紛的色彩運用與線板細節，為整體空間帶來鄉村風印象。

多樣性的空間運用

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Unicorn Design

優雅古典鄉村風，美術君臨的價值

Unicorn Design
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從圖中可見，家中最大的開放式空間是由廚房、客廳與沙發後的工作區結合而成。孩子來回穿梭在工作區與客廳之間，陣陣歡笑當中又有廚房傳來的飯菜香，種種畫面形成對家庭的美好想像。

歐式電視牆設計

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Unicorn Design

優雅古典鄉村風，美術君臨的價值

Unicorn Design
Unicorn Design
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歐洲老式建築中多半設有壁爐，於是設計師巧妙地將電視牆設計為壁爐造型，搭配一旁的碎花窗簾，完美體現南歐鄉村風特色。

工作區與書櫃牆

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優雅古典鄉村風，美術君臨的價值

Unicorn Design
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沙發後的空間原本是通道，設計師隔出了一長型工作台、並設計大面書櫃牆，使此處成為大人小孩都可使用的工作區。既開放又保有適度區隔的空間設計，加上完整的收納機能，在家工作也可以很輕鬆！

廚房中島區

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同處於開放式空間，廚房設計利用大片中島分出烹飪與用餐區域。大理石檯面氣派大方而又容易清潔，不論是要在此備料、用餐、小酌都非常合適。

薰衣草色的溫馨臥室

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忙碌了一整天，回到臥室看到如此療癒的淺紫色調，彷彿被整片薰衣草田包圍，緊繃的身心也能立刻放鬆。衣櫃與梳妝台相連的聰明設計，充分利用臥室的每一寸空間。

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宛如小木屋的浴室

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浴室採用淺大地色調，搭配桑拿風格的木天花板，整體明亮可喜，帶給屋主愉悅的使用體驗。

一體成型的家具設計

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這間臥室同樣採用暖暖的不飽和淺色調，一體成型的木造家具連結了衣櫃、書桌、收納櫃與床架，巧妙以不同的木質紋理做區隔。

舒適的小孩房

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屋主相當重視孩子的學習環境，於是從客廳到小孩房都規劃了大量書櫃，走到哪就能讀到哪。書桌雖在櫃子下方，但鑲嵌有充足的照明系統，孩子們努力學習的同時也能保護視力。這座極富機能的鄉村風美宅，裝潢總價三百萬，你是否也動心想好好裝修一下自家了呢？

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