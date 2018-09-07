高雄公寓室內設計，鄉村風親子宅

對於有小孩的家庭來說，如何擘畫安全而又高機能的生活環境，絕對是裝潢的一大重點。近年來，開放式的公用空間規劃越來越受青睞，結合客廳、餐廳甚至工作區的設計，使空間更顯開闊，也滿足家長與孩子的互動需求。

今天所要介紹的親子宅案例位於高雄，引入木作、線板及繽紛多彩的家飾，在室內裝潢專家UNICORN DESIGN魷魚窩設計的精心打造下，成就這個為屋主帶來美好生活的鄉村風居所。「設計不只是對美的體現，更是解決生活需求的好點子。」現在就一起來看看，UNICORN DESIGN的精彩手筆吧！