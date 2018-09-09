聰明運用空間！新北市的小坪數公寓室內設計

大坪數豪宅固然令人神往，小公寓也可以是人們安身立命的所在，且更具有溫馨體質。尤其新北市中和區人口稠密，不僅有廣大租屋族群，小坪數建案也為數眾多。對此地的住戶來說，如何在有限的空間裡發揮最大效用，就需要尋求室內設計專家的幫助。酒窩設計DIMPLE INTERIOR DESIGN從機能性、色調等細節處著眼，在小坪數公寓裡營造出超乎想像的空間感，同為小宅一族的你絕不能錯過這個精彩實例！
小坪數公寓雖然樓面空間較不充足，但透過室內天花板、牆面、地板色調的調整，並設置大面窗戶引入自然光，還是可以使客廳展現超乎其實際大小的開闊感。電視牆的木造、磚牆元素，也為整體空間帶來溫馨的居家氛圍。
客廳格局較為狹長，若採用一般家庭見的Ｌ型沙發會使空間太過擁擠。放上灰色一字型皮面沙發，搭配白色地磚，頓顯簡潔俐落的都會感。
作為一家人齊聚用餐的場所，餐廳通常以方或圓形餐桌為中心，讓家人可以團團圍坐；但若室內空間有限，在用餐區中央擺一張桌子可能會稍嫌擁擠。為了解決這個問題，設計師採用了隱藏式餐桌，不用時可以輕鬆收入櫥櫃，相當簡便！
餐桌收入櫥櫃後的樣子——如同一道裝飾，完全看不出這可以是張餐桌！為了避開對講機螢幕，櫥櫃做成一高一矮兩種大小，矮櫃上方牆面採用不同圖樣的花磚妝點，豐富整體設計。
主臥室以塑木複合材料作為基底，床頭板與梳妝台、櫥櫃相結合，呈現視覺上的連貫性。為了呼應主臥室溫馨柔和的設計，設計師採用白色小吊燈作為床頭燈，別具巧思。
書桌上方若設置櫥櫃，通常會帶來壓迫感。設計師拉出桌面與櫥櫃的距離，搭配間接光源，增加桌邊工作的舒適度。大面櫥櫃讓屋主輕鬆收納衣服雜物，櫃面採用淺色調，避免空間過度逼仄。在設計師的各種巧思下，小坪數公寓得以發揮最大空間效益，美觀、收納、溫馨感一網打盡！
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