聰明運用空間！新北市的小坪數公寓室內設計

書桌上方若設置櫥櫃，通常會帶來壓迫感。設計師拉出桌面與櫥櫃的距離，搭配間接光源，增加桌邊工作的舒適度。大面櫥櫃讓屋主輕鬆收納衣服雜物，櫃面採用淺色調，避免空間過度逼仄。在設計師的各種巧思下，小坪數公寓得以發揮最大空間效益，美觀、收納、溫馨感一網打盡！

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