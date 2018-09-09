如何改善室內空氣品質？你要知道的5大通風設計重點！

在買房或者租房的時候，通常我們最重視的是房子的坪數與格局。然而，室內空氣的品質絕對會影響屋主的起居生品與健康，因此我們不應該忽略通風設計的重要性。特別對於台灣的亞熱帶氣候來說，如果室內通風不足，溼氣便很容易積聚，房子就容易長霉、甚至到處都充斥著揮之不去的霉味！
那麼，我們有什麼辦法來改善房子的室內通風呢？今天我們為大家帶來5大通風設計重點！
在選擇房子的時候，記得要留意有沒有「開放式陽台」這個部分。開放式陽台比起密閉式陽台或者完全沒有陽台好，這是因為所裝設的落地式推拉門可以引進大量室外空氣。另外，大片的落地式窗戶或玻璃門能有效地提高室內的採光度，使空間顯得更明亮、更舒適。
不過，在你決定要請專業人士幫忙打造出一個陽台的時候，必須要留意所在的坐向。基本上，向東或者向南的陽台會是最理想。首先，這是因為太陽由東方昇起，因此在這個方向設置陽台的話，家裡在早晨的時候就會變得明亮，給一家人滿滿的活力。另外，由於南風和暖，因此向南的陽台能夠為家裡帶來冬暖夏涼的效果。
除了以上兩個座向外，向西的陽台容易有日曬的問題，因此要留意陽台的隔熱措施。如果陽台的向北，室內則容易變得冰冰涼涼，因此冬天的時候會需要使用更多的暖氣。
如果你無法改變房子的結構，那麼我們可以先從安裝窗戶這一方面入手。窗戶的種類有很多，例如推射窗、推拉窗、百葉窗、上懸窗與及懸窗等等，當中以推射窗的開窗面積最大，通風的效果也會較好。
要加強室內空氣流通，你必須要先了解窗戶所在的地方的風向，然而再決定窗戶的類型。比方說，如果風是從左邊吹來，那麼你的窗戶就要往右邊開，這樣子才能有效地把風引進室內。如果風是正吹，那麼平開式的窗戶或者圖中的推拉窗也是不錯的選擇。
所謂的煙囪效應，所指的是室內空氣沿着有垂直坡度的空間向上昇或下降，造成空氣加強對流的現象。空氣之所以會上下移動，全都是因為空氣的溫度有差別——冷空氣溫度低、密度高，因此會向下流；熱空氣因升高的溫度而膨脹，因此密度較低，並且會往上流。
要利用煙囪效應來把熱空氣帶走，最簡單的方法就是安裝天窗。如果你的天花板沒有天窗，那麼則可以在牆壁比較高的位置裝設排氣窗，以促進冷熱空氣的對流。
如果房子本身連窗戶都沒有，那麼我們還可以利用一些電動通風設備來加強機械性通風。其中一個做法就是加裝抽風扇。
抽風扇能夠做到強制抽風及排風的效果，改造室內空氣悶熱的問題。一般而言，抽風扇通常都裝置在浴室這一個比較不顯眼的地方。
可是如果家裡的其他地方的空氣也很悶（比如說客廳），但抽風扇實在不夠美觀，那麼我們還有什麼別的選擇呢？答案就是「換氣機」！
換氣機的功能就是排出室內空氣，並引入戶外空氣，一般分為天花板式以及窗戶式。可安裝在天花板內的換氣機就像是分離式冷氣一樣，可一機多室使用；而安裝在窗戶上的款式施作上比較方面，可是只能供單一空間使用。
除了利用窗戶及抽風機來改善室內空氣流通外，其實大家還要防止抽油煙機所排出的空氣倒灌進室內，以確保室內空氣的品質。
如果你廚房有油煙回灌的問題，首先你可以在煮食的時候把廚房的窗戶關上，待到用完抽油煙機後才把窗戶重新打開。另外，你也應該確保排氣管至少要伸出30-50mm，避免回灌。另外，你可以可以直接購買「逆止風門」，並將它和氣管連接，這樣子就可以避免油煙回到室內，或止防上室外的蟑螂隨著通風管爬進室內。
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