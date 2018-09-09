如何改善室內空氣品質？你要知道的5大通風設計重點！

在買房或者租房的時候，通常我們最重視的是房子的坪數與格局。然而，室內空氣的品質絕對會影響屋主的起居生品與健康，因此我們不應該忽略通風設計的重要性。特別對於台灣的亞熱帶氣候來說，如果室內通風不足，溼氣便很容易積聚，房子就容易長霉、甚至到處都充斥著揮之不去的霉味！

那麼，我們有什麼辦法來改善房子的室內通風呢？今天我們為大家帶來5大通風設計重點！