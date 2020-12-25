燈具要怎麼選？ 5 大必知重點跟照明設計實例

現今常見的照明種類大致分為兩種——直接照明和間接明照。

直接照明：

最基本的照明方式我們統稱為直接照明，這裡指的是90%-100%的光線經過燈具射出，直接到達假定的需求工作面上。

由於燈光只會往一個方向照，因此暗處跟光處的對比會很明顯，並且容易造成眩光。眩光（Dazzle）所指的是當同一空間裡的亮度分布不平均時所引起的視覺不適、眼睛疲累等問題，是因視野內的亮度大幅超過眼睛所適應，會導致煩擾、不舒服或視力受損 。

雖然直接照明容易有眩光的問題，可是我們可以利用它輕易地打造出美麗的光影，因此常用在一些比較特別的照明設計上。

間接照明：

間接照明（Indirect Lighting）同時也稱為反射照明（Reflected lighting），指的是燈具不是直接把光線投向被照射物，而是通過牆壁、鏡面或地板反射，從而營造出一種柔和、「見光不見燈」的照明效果。間接照明之中最重要的設計重點就是燈具本身不應該曝露在外，以免造成眩光的問題。

一般而言，最常運用這一種燈光設計的地板是客廳的天花板。很多時候你可以在現代風室內裝潢裡找到這一種設計，通常設計師的做法就是圍繞著假天花而做一圈燈箱。。

在打造間接照明方面，最常見的做法就是將光管直接設在天花板燈槽之內，使光線從上打，並反射到室內，從而達到間接地照亮室內的效果。