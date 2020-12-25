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燈具要怎麼選？ 5 大必知重點跟照明設計實例

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房子的基本裝潢完成後，接下來就要考慮到照明設計了。

不過現在的照明設計已經跟以往大不相同，不是只把長長又不美觀的電燈管裝在各個起居空間裡就行！家居空間裡的燈光設計變得越來越重要，不僅要考慮尺寸大小，外觀設計，還有許多因素都是需要深思熟慮的，比如燈具的照明用途、色溫、造型、亮度等等，有時還需要考慮燈具的選擇對於空間結構的影響等等。

那麼你對燈具和照明了解有多少呢？你聽過間接照明和反射式照明了嗎？在選擇燈具的時候有什麼需要留意的地方？今天就讓我們來學習選擇燈具的5大重要步驟吧，相信一定會對你很有幫助喔！

​1. 決定照明的用途

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見和空間設計

工業風壁燈

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第一步，我們需要依據不同起居空間的用途來決定該選擇什麼樣子的燈具。

以臥室為例，我們一般只會用來休息，或者坐在沙發上看看電視，因此我們不需要一些亮度高的燈光。有專家甚至認為，若晚上照的燈光色溫過高，這會影響我們的褪黑激素分泌，進而引發疾病呢！另外，黃光的視覺效果十分柔和，並且會給人一種溫暖的感覺，因此特別適合像是臥室一樣的休憩空間。

而如果你要為書房添購燈具，一些亮度足的白光燈（色溫值約4000-6500K）會有助讓人集中精神工作，不會昏昏欲睡。

至於客廳或餐廳這一些公共空間方面，你可以大膽地選擇一些造型比較獨特有個性感燈具！無論是工業風吊燈還是鄉村風水晶燈，最重要的是你可以利用燈具來突出房子的室內裝潢設計，起一種畫龍貼睛的效果。

​2. 選擇照明種類

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天花板及燈具設計

見和空間設計
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現今常見的照明種類大致分為兩種——直接照明和間接明照。

直接照明：

最基本的照明方式我們統稱為直接照明，這裡指的是90%-100%的光線經過燈具射出，直接到達假定的需求工作面上。

由於燈光只會往一個方向照，因此暗處跟光處的對比會很明顯，並且容易造成眩光。眩光（Dazzle）所指的是當同一空間裡的亮度分布不平均時所引起的視覺不適、眼睛疲累等問題，是因視野內的亮度大幅超過眼睛所適應，會導致煩擾、不舒服或視力受損 。

雖然直接照明容易有眩光的問題，可是我們可以利用它輕易地打造出美麗的光影，因此常用在一些比較特別的照明設計上。

間接照明：

間接照明（Indirect Lighting）同時也稱為反射照明（Reflected lighting），指的是燈具不是直接把光線投向被照射物，而是通過牆壁、鏡面或地板反射，從而營造出一種柔和、「見光不見燈」的照明效果。間接照明之中最重要的設計重點就是燈具本身不應該曝露在外，以免造成眩光的問題。

一般而言，最常運用這一種燈光設計的地板是客廳的天花板。很多時候你可以在現代風室內裝潢裡找到這一種設計，通常設計師的做法就是圍繞著假天花而做一圈燈箱。。

在打造間接照明方面，最常見的做法就是將光管直接設在天花板燈槽之內，使光線從上打，並反射到室內，從而達到間接地照亮室內的效果。

​3. 選擇色溫

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弘悅國際室內裝修有限公司

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當我們決定要用直接還是間接照明的方式來照亮我們的家後，接下來我們應該要決定燈具的色溫。

任何一種顏色的光，都是由紅、藍、綠三種光原色按一定的比例組合起來。如果紅色光譜比率高，燈光的色溫會偏低，若綠色光譜比率高，燈光的色溫會偏高。

市面上的燈具常見色溫有分為三種類：

低色溫（3300K以下）：含有較多的紅光、橙光。給人溫馨、和諧、想睡覺的感覺，因此適合臥室裡要使用的燈具。

中色溫（3300 K－5300 K）：三種光原色的比例較均衡，光線柔和、舒適，適用的地方很多，例如餐廳、學校和醫院。

高色溫（5300 K以上）：含有較多的藍光，給人明亮、清晰的美感，使人容易集中精神，因此常用在書房、辦公室和圖書館等地方。

傳統白熾燈泡色溫大約為2700K，而一般螢光燈光源分為白光和黃光，但LED燈有更多的變化，可滿足消費者的需求，創造不同環境氣氛。

​4. 選擇燈泡亮度

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有很多人誤以為燈泡的瓦數越多，燈就愈亮，其實這並不完全正確。要知道燈泡夠不夠輛，我們要看的是「光通量」（Luminous flux）。光通量所指的是人眼所感合的光度感，計算方法為光通量=瓦數x發光效率，單位是「流明」 (lm)，流明愈高，燈泡愈亮。

傳統燈泡因為各家業者的發光效率差異不大，因此習慣上多以用電瓦數作為亮度的參考指標。但LED燈泡各家業者所製作的產品發光效率差異很大，因此應以光通量為亮度指標才是正確的。

​5. 選擇燈具造型

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根據你的起居空間與房子的整體裝潢風格，你可以選擇許多不同的燈具設計和造型。

比如說鄉村風的家，通常都會在客廳掛上一盞水晶燈；工業風的家，餐廳或者客廳通常都會有一個長吊燈，或者一些擁有泡泡燈罩造型的吊燈；走未來風路線的家，家裡的燈具則是變化萬千，其造型往往都能帶給我們驚喜！現在就讓我們來參考一下由世界各地專家們設計而成的作品吧～

照明設計範例——未來感

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Luova 創研俬.集

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這個空間以直接與間接照明互相配合，天花板的曲線與燈飾融入一體，營造出滿滿的科技感。

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​照明設計範例——溫馨家居

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入口鞋櫃與層板

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間接照明通常在客廳，以見光不見燈的方式照亮家居。

​照明設計範例——嵌燈

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拓雅室內裝修有限公司

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把小射燈嵌進天花板的木板裡，成為設計師的小巧思。

​照明設計範例——軌燈

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羽筑空間設計
羽筑空間設計
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北歐風家居常常會用到黑色的軌燈來作造型，圖中的例子就是個參考。

​照明設計範例——層次造型

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禾廊室內設計

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禾廊室內設計
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設計師表示，「燈具有時是整體空間最加分的項目,也是家中最重要的靈魂… 」這句話是對的！ 整體空間中設計師使用間接照明為主要照明，但他們還是以餐廳的吊燈與入口壁燈來作為家中靈魂單品。

​照明設計範例——工業風

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燈飾

禾廊室內設計
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酷酷的灰色八角形吊燈，看起來非常有個性！

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