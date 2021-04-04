怎麼佈置跟裝潢小套房？7 個必知的設計小撇步

過去的台灣老房子，例如屋齡四、五十年的老厝都會有樓梯的挑高樓面。挑高樓面除了沒有壓迫感外，其實我們還可以利用這個特點來加設一層夾層，讓套房「一變二」。

一般的挑高空間規格在3米6到5米8之間，無論你的樓底有多高，記得底層的部分要預留起碼2米4，以方便我們日常走動、站立。至於夾層的高度方面，如果你的小閣樓是用來當作臥室使用，那麼只要你坐在床上也不會頂到頭就可以了。然而如果你的小閣樓需要用來走動的話，那麼高度必須要在1米7或以上。