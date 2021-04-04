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怎麼佈置跟裝潢小套房？7 個必知的設計小撇步

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大城市的租金昂貴，因此許多剛出社會工作的年青人或者是新婚夫婦都會選擇租套房。另外投資房地產的人通常都會先入手小套房。

套房一般的空間都不大，而且除了衛生間以外基本上就沒有其他的間隔，那麼我們要怎樣做才能把這個小空間變成溫馨的小窩呢？常見的方法有很多，例如我們可以改變空間的顏色，利用不同的色彩搭配來實現不同的效果和質感：白色簡約素雅，綠色清新自然，紅色熱情大氣，黑白灰的搭配低調沈穩等等。或者我們也可以利用適合室內生長的植物來提升套房的空間感，誰會不喜歡家裡在有陽光的時候、參差錯落的自然氣息呢～ 今天 homify 為大家帶來 7 個裝潢佈置套房的小撇步，讓你輕輕鬆鬆地就能擁有舒適溫暖的家！當然，如果你有問題，也可以和我們的設計師聯繫喔～ 現在就一起來看看吧！

1. 打造夾層

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過去的台灣老房子，例如屋齡四、五十年的老厝都會有樓梯的挑高樓面。挑高樓面除了沒有壓迫感外，其實我們還可以利用這個特點來加設一層夾層，讓套房「一變二」。

一般的挑高空間規格在3米6到5米8之間，無論你的樓底有多高，記得底層的部分要預留起碼2米4，以方便我們日常走動、站立。至於夾層的高度方面，如果你的小閣樓是用來當作臥室使用，那麼只要你坐在床上也不會頂到頭就可以了。然而如果你的小閣樓需要用來走動的話，那麼高度必須要在1米7或以上。

2. 加高地台

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除了往上發展以外，我們也可以在地面上加設地台。所謂的地台，指的是在房子原本的地板上所建設的平台，一般會用來作為額外收納空間使用。另外，設計師會利用地台來營造室內空間的高低差，以達到間隔起居空間的效果。

地台一般的高度約為35-50公分，專家建議如果房子有挑高樓面的話，地台高度甚至可以做到58公分或以上，這樣子的高度足以擺放一些大型行李箱。

​3. 床底收納空間

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如果你覺得打造地台很麻煩，而且又擔心說房東不允許的話，那麼我們只好從家具方面入手。市面上有很多睡床+收納櫃的設計，其實功能跟地台大同小異，因為兩者都設有不少收納用的抽屜。

另外，有一些加寬睡床甚至還兼具床頭櫃的功能，讓你隨手就能擺放一些像是手機、書本、鬧鐘等等的小物品，這樣子就不用添置額外家具來擺放這些東西。

4. 輕隔間

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小套房佈置最大的問題就是沒有間隔，特別是一些空間非常有限的5坪套房佈置或者 6坪套房佈置，然而一個整潔的家必須要起居空間分明。由於套房的空間已經很小，所以我們應該以「不會減低空間感」為佈置原則，並利用輕隔間來劃分起居空間。

市面上有一些矮櫃、矮書櫃或者半牆電視櫃，它們既有自己本身的收納功能，同時還可以被當作輕隔間使用，比如說圖中的設計——設計師利用一個灰黑色的矮櫃來把餐廳跟客廳分隔開來，矮櫃本身還有光滑的台面和大大小小的抽屜。

​5. 牆面和地板佈置

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套房本身的裝潢也不會有多時尚，通常牆面都是平凡無趣的油漆牆，而地板就是老氣的淨色磁磚。然而，你絕對可以自己DIY，為牆面和地面好好地佈置一番！

在牆面佈置方面，最基本的裝飾選擇有「壁貼」。這一種牆壁專用貼紙便宜、款式多樣、操作簡單而且又不留痕，輕輕鬆鬆就能粉飾你家裡純白的油漆牆面。

如果你想要打造出英倫風或者北歐風的室內裝潢風格，那麼你可以選擇一些仿紅磚壁貼或者是文化石貼片，為房子增加幾面裝飾牆。另外，如果套房裡的門很老氣或者老舊，你也可以用這些有紋理的壁貼來覆蓋舊木門原本的樣子。

至於地板方面，重新鋪設木地板會太費工，而且房東也不一定會容許你這麼做。取而代之，你可以自己DIY，在原本的地面上鋪設地毯，特別是臥床所在的區域，以營造舒適的氣氛。

6. 利用布料來增加溫馨感

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無論是日系風、鄉村風還是北歐風，這一些溫馨的室內設計風格都會用到「布料」來提升家裡的舒適度。

首先，你可以從選購家具方面入手。比如說，市面上有很多適合小套房的兩人布藝沙發，大地色系或者灰色色調的款式可以為空間增添溫馨感。另外，你也可以以一擁有小碎花坐墊的餐椅來打造出一個美式鄉村風家居。

除了家具以外，你也可以用紗窗簾和布窗簾這兩個元素來做配搭。布窗簾除了可以用來遮光用，其實它也可以像上圖一樣，成為劃分空間的輕隔間。許多租屋處也會使用布簾作為隔間，因為方便好清洗，也很容易依照租客需求來更換位置。

另外，你也可以在客廳的地板上擺放一張軟毛地毯，為室內空間營造更多的「家的感覺」。

7. 綠化家居

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一個溫馨的家居總是需要裝飾品，可是小套房的空間有限，太多沒必要的裝飾品只會令你的家看起來很凌亂。因此，我們建議大家利用小型的植物盆栽來妝點家居，這些可愛又翠綠的植物同時亦可以綠化家居，並且改善室內空氣的品質。

可是如果你自問是植物殺手，那麼多肉植物或者仙人掌會比較適合你。如果你還是覺得養植物很麻煩，那麼你也可以買一些鮮花或者塑膠植物來妝點空間。

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