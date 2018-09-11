新竹老屋翻新案，溫暖北歐風室內設計

你是不是也曾拿自己的年紀當藉口，覺得很多事情都已經無所謂了呢? 真正懂得生活的人並不會被年紀束縛，而是能夠在生活中始終保持活力，對事物充滿好奇並勇於嘗試。秉持對美好的追求，無論任何年齡，都能體會到人生的樂趣。 這次老屋翻新專案的業主是一對已退休的夫妻倆，它們對於退休生活有一套屬於自己的規劃與期許，因此特別委託達譽設計的專家們幫忙圓夢。

顧及到家中尚有長輩即將同住，於是將原本在一樓規劃成以宗教信仰為出發點的房間，並且作為孝親房。 為了要讓全家人都住得舒適，並且滿足每位居者的需求，設計師依照屋主的作息、喜好、及信仰活動，並且考慮到他們最想改善的及想繼續保留的東西，藉此打造出最完美的居家空間。

假如你也熱愛追求美好的事物，那麼就跟我們一塊參觀這間被美環繞的公寓吧!