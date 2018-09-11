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新竹老屋翻新案，溫暖北歐風室內設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
無齡, 達譽設計 達譽設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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你是不是也曾拿自己的年紀當藉口，覺得很多事情都已經無所謂了呢? 真正懂得生活的人並不會被年紀束縛，而是能夠在生活中始終保持活力，對事物充滿好奇並勇於嘗試。秉持對美好的追求，無論任何年齡，都能體會到人生的樂趣。  這次老屋翻新專案的業主是一對已退休的夫妻倆，它們對於退休生活有一套屬於自己的規劃與期許，因此特別委託達譽設計的專家們幫忙圓夢。

顧及到家中尚有長輩即將同住，於是將原本在一樓規劃成以宗教信仰為出發點的房間，並且作為孝親房。 為了要讓全家人都住得舒適，並且滿足每位居者的需求，設計師依照屋主的作息、喜好、及信仰活動，並且考慮到他們最想改善的及想繼續保留的東西，藉此打造出最完美的居家空間。

假如你也熱愛追求美好的事物，那麼就跟我們一塊參觀這間被美環繞的公寓吧!

客廳的格局

無齡, 達譽設計 達譽設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
達譽設計

無齡

達譽設計
達譽設計
達譽設計

考慮到屋主的宗教信仰，達譽的設計師特地將客廳區分成信仰以及視聽兩部分，並且以玻璃材質做為隔間營造出絕佳的穿透感。

電視牆的設計

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達譽設計
達譽設計
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電視牆的上方為透明玻璃，因此空間不給人壓迫感。下方則以不同粗細以及相鄰的實木打造而成，兩種素材營造出絕佳的對比。電視下方規劃了儲物的格子，公共領域可以維持整潔的畫面。

玄關區的設計

無齡, 達譽設計 達譽設計 現代風玄關、走廊與階梯
達譽設計

無齡

達譽設計
達譽設計
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改造前的玄關區少了收納設計，因此衣物與鞋款經常散落四處，導致進門眼前便是凌亂不堪的畫面。

玄關區有基本的鞋櫃收納，並以半穿透的鐵件簡化櫃體的厚重感，兼具實用與展示的功能。

連接領域

無齡, 達譽設計 達譽設計 現代風玄關、走廊與階梯
達譽設計

無齡

達譽設計
達譽設計
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玄關連結了大門以及通道，身為緩衝地帶的區域食用與美觀性兼具。

廚房的設計

無齡, 達譽設計 達譽設計 系統廚具
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女主人其實是非常喜歡烹飪的，然而改造前的廚房動線以及收納設計都不佳，為了讓女主人能夠愉悅地享受做料理的時光，設計師規劃了L型的廚房，除了滿足烹飪及收納的需求外，看起來也十分整齊劃一。

增強便利性

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達譽設計
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冰箱 爐台洗滌槽設計成一個三角形，彼此之間距離 60 – 90 公分。收納方面除了廚櫃外，設計師也增添了木頭層板的設計，這樣拿取常用物品時更加輕鬆快速，而較容易過期的廚房用品也比較不會被忽略。

廚房拉門

無齡, 達譽設計 達譽設計 玻璃門
達譽設計

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廚房使用透光噴砂玻璃的拉門，關門的時候可以成為獨立的空間，關起來的時候則比透明玻璃材質更有隱私感。

達譽的設計師透漏，透過舊有的思維與框架，這樣能更享受不一樣的居家生活!

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