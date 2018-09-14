新店小公寓室內設計，現代簡約高機能

現代簡約風的設計講求精簡，而通常這種風格的室內空間會呈現出整潔乾淨的畫面，因此非常適合台灣的小公寓。為了要讓住家不雜亂，完美地展現現代簡約風的精隨，收納的設計也就格外重要了。這本點子簿要介紹位在新店的小公寓，Mk 空間設計的室內設計團隊考慮到可用面積不大，因此以開放式的設計整合用餐與客廳空間，同時以吧檯桌作為巧妙的隔間元素。整體的色系以中性色調為主，然後以地毯與畫作上的鮮豔色彩為室內增加生氣。喜歡這樣的風格嗎? 一塊跟我們參觀這間位在新店的現代簡約風小公寓吧!