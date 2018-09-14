新店小公寓室內設計，現代簡約高機能

現代簡約風的設計講求精簡，而通常這種風格的室內空間會呈現出整潔乾淨的畫面，因此非常適合台灣的小公寓。為了要讓住家不雜亂，完美地展現現代簡約風的精隨，收納的設計也就格外重要了。這本點子簿要介紹位在新店的小公寓，Mk 空間設計的室內設計團隊考慮到可用面積不大，因此以開放式的設計整合用餐與客廳空間，同時以吧檯桌作為巧妙的隔間元素。整體的色系以中性色調為主，然後以地毯與畫作上的鮮豔色彩為室內增加生氣。喜歡這樣的風格嗎? 一塊跟我們參觀這間位在新店的現代簡約風小公寓吧!
如同剛才所提到的，小公寓裏頭用餐區與客廳結合在一塊，並且利用牆面的延伸性讓兩者完美地結合。
客廳區的重點便是L型的沙發座椅，而帶有幾何線條的牆面也為社交的場域增色。
自然光從大片的窗戶外灑進，而沒有厚實牆面做隔間，公共領域的每個角落都享有絕佳的採光。
收納櫃體的色系與牆壁及瓷磚相似，因此似乎與空間融為一體，毫無壓迫感。
高腳的吧檯桌以及座椅不僅有實際的功能，也為小公寓增添了時尚的味道。
另外一邊的牆面則擺放屋主喜歡的作品，淺色調的空間裏頭簡單不單調。
隱藏在客廳牆面後的是臥室區，沒有強調清楚的分界線，小公寓更開闊了。
臥室裡頭延續外頭的設計風格，簡單色系中有不同的小飾品點綴。
每樣的家具都經細心挑選過，精緻的選物讓人想細細品味。
工作區則以較深的木頭打造而成，給人沉穩以及成熟的感覺。
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夜晚來臨的時候，家中的照明設計營造出絕佳的情調，有別於白天的清新感，晚間時分的氛圍讓人感到特別放鬆。