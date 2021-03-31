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15 款風格各異的車庫與停車棚設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
頭份郭公館, 映荷空間設計 映荷空間設計 車庫/遮陽棚
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寶貝愛車的你想必會希望幫它們打造一個美麗的家，讓它們不用受到風吹雨打之苦。一般住家最常見的便是與建築物相連的有門車庫，而擁有較大住宅面積的獨棟別墅則會設計戶外的停車棚，有停車的用途之虞也能當作休憩的區塊。這本點子簿要介紹 15 款風格各異的車庫與停車棚設計，不管是哪一種選擇，設計師都以屋主的需求提供最完美的設計。﻿想要為愛車規劃舒適的窩，現在就一塊欣賞這些設計吧~ 對了，如果你有很多問題，也可以與我們的設計師直接聯繫喔～

1. 機能多元

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層層室內裝修設計有限公司

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第一款車庫裏頭設有大型的收納櫃，以及木頭長凳座椅。我們知道，車庫的收納問題一直都困擾著很多人，即使是一點雜物的隨意放置都會讓整個車庫看起來雜亂無章。而這款有收納櫃的車庫設計就很好的解決了這個問題，除了可以停車還能儲物，非常便利。

2. 光線充足

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映荷空間設計

1F車庫區

映荷空間設計
映荷空間設計
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由於一般車庫會有黯淡無光的問題，因此設計師特別規劃了可透光的屋頂，讓光線注入車庫裏頭，整個空間看起來寬敞又明亮，完全沒有傳統車庫那種昏暗的感覺！

3. 精緻的質感

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淺色系的車庫裏頭放置了木頭儲藏櫃，加上美麗的層板，精緻的質感讓人難以想像這是停車用的區域，看起來好像一個很有設計感的客廳！

4. 光影之美

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黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio

光之棚

黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio
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利用石材打造而成的半戶外停車場充滿光影之美，是非常有現代感的設計。你喜歡這種動態的美麗設計嗎～

5. 混凝土

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一穰設計_EO design studio

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被混凝土環繞的一樓車庫設計十分簡單時尚，多了植物妝點後更有生氣。

6. 不同機能

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車庫的空間還可以當作休憩的區域使用，不同的機能非常加分。

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7. 高貴大氣

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研舍設計股份有限公司

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不管是使用的材質或者是燈光的設計，這個車庫都展現了高貴大器的氣質。你喜歡這個設計嗎～

8. 雙車庫

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十邑設計 王勝正 Posamo Design

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有層次感的車庫裏頭可以容納兩台車，對於雙車家庭來說非常便利，線條式的設計也讓整個空間看起來延伸感十足，非常有張力，即使是在封閉的車庫裡也不會覺得壓抑。

9. 鄉村風情

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瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

南投埔里住宅設計案

瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
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使用的瓷磚地板非常有鄉村風情，質樸且讓人感到放鬆。

10. 木頭的圍欄

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懷謙建設有限公司

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有木頭圍欄以及石頭材質的車庫洋溢自然氣息，讓人心情更為放鬆。

11. 日式禪風

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沐築空間設計

住宅設計 / 李小姐

沐築空間設計
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日式的造景加上深色的元素，這個車庫充滿了日式的禪意。

12. 未來感

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業傑室內設計

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利用燈光的設計以及裸露的管線，展現未來感的風範。

13. 寬敞的停車場設計

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辰林設計

《光合‧盛燦》

辰林設計
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寬敞的空間設有地面的照明，非常現代時尚!

14. 獨特的裝飾

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沐築空間設計

住宅設計 / 魏公館

沐築空間設計
沐築空間設計
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以不同大小及造型的相框裝飾車庫牆面，停車的地方變得更獨特了。

更多牆面佈置的好點子: 9 種讓牆壁不留白的創意佈置法

15. 木頭停車棚

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山田小草木作場

木結構車庫採光罩

山田小草木作場
山田小草木作場
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從建築物延伸出來的木頭停車棚充滿鄉村的味道，與周遭景物和諧共存。


延伸閱讀：

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不怕太陽曬！17個美麗的遮陽棚設計
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