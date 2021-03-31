寶貝愛車的你想必會希望幫它們打造一個美麗的家，讓它們不用受到風吹雨打之苦。一般住家最常見的便是與建築物相連的有門車庫，而擁有較大住宅面積的獨棟別墅則會設計戶外的停車棚，有停車的用途之虞也能當作休憩的區塊。這本點子簿要介紹 15 款風格各異的車庫與停車棚設計，不管是哪一種選擇，設計師都以屋主的需求提供最完美的設計。﻿想要為愛車規劃舒適的窩，現在就一塊欣賞這些設計吧~ 對了，如果你有很多問題，也可以與我們的設計師直接聯繫喔～