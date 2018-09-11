如果你的家有足夠空間的話，你會怎樣規劃你的更衣室呢? 更衣室最重要的便是功能性，你可以讓室內設計師了解你所擁有的衣物，這樣便能打造出符合你的需求的完美更衣間。解決了功能性的問題後，你可以想想什麼樣的風格最適合你。如果你喜歡明亮溫暖的風格，木頭是最理想的材質，然而如果你的個性大膽，那麼黑色系的時尚設計便是絕佳的選擇。
接下來我們為你集結了 21 種風格各異的更衣室設計，也許你可以從中找到一些不錯的好點子喔。
以木頭作為主要的素材，搭配上冷色調的光線與白色牆面，這個更衣間具有現代時尚感之餘又不失溫度。此外設計師設計出斜角的衣櫥，視覺上更為獨特。
這間更衣間擺放了金色的小凳子以及皮質座椅，這些小細節值得細細品味，也為空間增色。
利用多面的鏡子，更衣室裡頭散發強烈的未來感，特色獨具。
如果你覺得黑色會壓縮空間的話，那麼這個實例一定會讓你大吃一驚。
瞧瞧那黑色的櫃子與牆面，搭配上照明設計是不是時尚有個性，並且也沒有壓迫感?
木頭以及淺色系絕對是維持空間感的法寶，然而如果嫌這樣的太無趣，你可以將部分的牆面塗上喜歡的跳色顏色，讓更衣室更有你個人的特色。
被木頭環繞的更衣間充滿森林的味道，令人感到放鬆自在。
白色的衣櫥配上木頭地板，這個更衣間簡單又耐看。
到天花板高的衣櫃配上開放式的設計，這個更衣室像店面一樣美。
灰色系的更衣室配上暖光，低調時尚的個性盡顯無疑。
大片的木頭在陽光的照射下更顯美麗，絕佳的採光讓更衣室朝氣十足。
結合梳妝台的設計，位在走廊上的更衣間展現簡約風格之美。
開放式的設計加上不同的收納櫥櫃，這個更衣室讓你所擁有的物品皆能一目瞭然。
雖然空間不大，但是利用白色的置頂衣櫃，展現小而美的魅力。
延伸閱讀: