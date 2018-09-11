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21 種風格各異的更衣室設計

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如果你的家有足夠空間的話，你會怎樣規劃你的更衣室呢? 更衣室最重要的便是功能性，你可以讓室內設計師了解你所擁有的衣物，這樣便能打造出符合你的需求的完美更衣間。解決了功能性的問題後，你可以想想什麼樣的風格最適合你。如果你喜歡明亮溫暖的風格，木頭是最理想的材質，然而如果你的個性大膽，那麼黑色系的時尚設計便是絕佳的選擇。

接下來我們為你集結了 21 種風格各異的更衣室設計，也許你可以從中找到一些不錯的好點子喔。

1. 斜角度的設計

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以木頭作為主要的素材，搭配上冷色調的光線與白色牆面，這個更衣間具有現代時尚感之餘又不失溫度。此外設計師設計出斜角的衣櫥，視覺上更為獨特。

2. 展示出美麗飾品

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以淺色系為主色調的更衣室帶有柔和的味道，設計師更為屋主添購了飾品櫃，讓美麗的飾品都能展示出來。

3. 配件值得注意

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這間更衣間擺放了金色的小凳子以及皮質座椅，這些小細節值得細細品味，也為空間增色。

4. 未來感

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利用多面的鏡子，更衣室裡頭散發強烈的未來感，特色獨具。

5. 大膽的黑色

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如果你覺得黑色會壓縮空間的話，那麼這個實例一定會讓你大吃一驚。

瞧瞧那黑色的櫃子與牆面，搭配上照明設計是不是時尚有個性，並且也沒有壓迫感?

6. 點綴的顏色

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木頭以及淺色系絕對是維持空間感的法寶，然而如果嫌這樣的太無趣，你可以將部分的牆面塗上喜歡的跳色顏色，讓更衣室更有你個人的特色。

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7. 森林系

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被木頭環繞的更衣間充滿森林的味道，令人感到放鬆自在。

8. 北歐風情

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與剛才的設計有異曲同工之妙，這個更衣室利用淺色木頭的系統衣櫃，營造出柔和的北歐風情。

9. 玻璃元素

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白色系的更衣室簡單高雅，利用玻璃展示出美麗的飾品們，頓時像是來到了精品店。

10. 黑白色系

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黑與白打造出現代時尚風範，開放式的掛衣架設計也讓空間更為通透。

11. 簡單耐看

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白色的衣櫥配上木頭地板，這個更衣間簡單又耐看。

12. 跟店面一樣美

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到天花板高的衣櫃配上開放式的設計，這個更衣室像店面一樣美。

13. 低調時尚

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灰色系的更衣室配上暖光，低調時尚的個性盡顯無疑。

14. 採光佳

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大片的木頭在陽光的照射下更顯美麗，絕佳的採光讓更衣室朝氣十足。

15. 簡約風格

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結合梳妝台的設計，位在走廊上的更衣間展現簡約風格之美。

17. 雪白美麗

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全白的衣櫃如同白雪公主一樣清純美麗，加上飾品櫃後機能更完整。

18. 一目瞭然

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開放式的設計加上不同的收納櫥櫃，這個更衣室讓你所擁有的物品皆能一目瞭然。

19. 古典風

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古典風的櫃體加上水晶燈，這間更衣室像是皇宮一樣美麗。

20.工業風

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鐵件的元素讓這間更衣室散發工業風之美!

21.小而美

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雖然空間不大，但是利用白色的置頂衣櫃，展現小而美的魅力。

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