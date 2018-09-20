台北 72 坪的三層樓透天屋，美式居家風

毛胚屋的室內只有基本的隔間，整間房子其實就是基本的水泥建築物，跟許多人心中完美的家的樣貌相差甚遠，因此購買毛胚屋後，首要的任務就是展開室內裝修。這次的專案是一間位在台北的毛胚屋，屋主委託大楨室內裝修有限公司時施工期僅有短短兩個月，對於設計團隊來說是十分艱難的任務。值得慶幸的是房子是透天宅，設計團隊可以分層施工，因此順利地在要求時間內含庭園景觀一併處理完成，屋主得以安心入住，度過了愉快的春節。
當你走進透天屋後，每一個角落都精彩地呈現出設計師的細膩，以及屋主的絕佳品味。欣賞完工後的透天屋前，先讓我們瞧瞧這個專案的基本檔案吧!
🔹設計風格：美式居家風格
🔹房屋狀況：新成屋
🔹建坪與空間坪數： 72 坪
🔹空間格局：3 層樓透天宅
🔹主要建材：大理石地坪、木地板、矽酸鈣板、進口窗簾、訂製傢俱
🔹建築結構：RC結構
透天屋周遭的環境美麗，而這也成為規劃設計時的主要靈感。設計師希望業主在度過繁忙的一天後，回到家後能完全放鬆地坐在沙發上品嘗咖啡聽著音樂，一邊欣賞群山的美景以及蟲鳴鳥叫，卸下累積的重擔。
這間透天屋最令人稱羨之處便是大片的落地窗，坐在與其相鄰的沙發上，一轉身映入眼簾的便是外頭的綠意，而當陽光灑進屋內時，白色作為主色系的室內空間閃閃發亮著，令人感受到生命的美好與燦爛。
大量生產的家具雖然價格便宜入手容易，但是使用壽命不長且缺乏個人的特色。設計師與屋主決定以訂製家具的方式，讓家中的質感升級，家的意義也更為深刻。
走廊常是被忽略的區域，然而只要擺放精選的家具，就能點綴留白的空間。
寬敞通透的用餐區以窗將外頭的景框起，像是一幅美麗的畫作。當一家人圍著圓桌吃飯時，感受到的不只是雍容華貴的家飾品與家具，還有自然的綠意與木頭的溫潤感。
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此外，進口的窗簾氣勢不凡，與水晶燈一同勾勒出屋主幻想中的美好畫面。一旁的廚房雖沒有隔間，然而位在角落開放中又獨立。
貼上了美麗的壁紙，搭配造型獨特的床架，臥室的區域簡單卻訴說著設計師的百般細膩。欣賞完家中的每個角落，真的非常難以想像，當初施工期僅有短短兩個月，而這次的專案真的可以稱做是設計師所施展的裝修魔法吧?!