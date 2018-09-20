台北 72 坪的三層樓透天屋，美式居家風

毛胚屋的室內只有基本的隔間，整間房子其實就是基本的水泥建築物，跟許多人心中完美的家的樣貌相差甚遠，因此購買毛胚屋後，首要的任務就是展開室內裝修。這次的專案是一間位在台北的毛胚屋，屋主委託大楨室內裝修有限公司時施工期僅有短短兩個月，對於設計團隊來說是十分艱難的任務。值得慶幸的是房子是透天宅，設計團隊可以分層施工，因此順利地在要求時間內含庭園景觀一併處理完成，屋主得以安心入住，度過了愉快的春節。

當你走進透天屋後，每一個角落都精彩地呈現出設計師的細膩，以及屋主的絕佳品味。欣賞完工後的透天屋前，先讓我們瞧瞧這個專案的基本檔案吧!

🔹設計風格：美式居家風格

🔹房屋狀況：新成屋

🔹建坪與空間坪數： 72 坪

🔹空間格局：3 層樓透天宅

🔹主要建材：大理石地坪、木地板、矽酸鈣板、進口窗簾、訂製傢俱

🔹建築結構：RC結構