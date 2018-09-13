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20 種兒童房的設計點子 滿足孩子們的幻想

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Project | X宅, DUOLE 掇樂設計 DUOLE 掇樂設計 女孩房
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當你看著孩子們在作畫的時候，是不是常常因為他們的無窮幻想而感到大驚奇呢? 每個小孩心中都有不同的奇幻世界，而創造一個讓他們可以不受到束縛，盡情地揮灑腦海中的創意的小角落，絕對是家長們的重要功課之一。當你要打造兒童房的時候，首要考慮到的絕對是安全性，接下來你便可以與孩子討論，讓他們可以在房間內展現其喜好與才能。

這本點子簿網羅了 20 種兒童房的設計點子，雖然說每個孩子都有其獨特性，但也許你可以從中找到一些適合你家小孩的設計點子，進而成功打造一個滿足孩子們幻想的美好領域。

1. 溜滑梯增加趣味

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直譯空間設計有限公司

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上下舖是兒童房常見的元素，而這也是最能展現玩心的家具。何不選擇一個有溜滑梯的款式，讓孩子們在房間也能玩樂呢?

2. 生命創造力

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設計師利用空間與細節的結合，在小孩房的空間裏頭展現有機生態的生命創造力，不僅能滿足小空間的多功能需求（休憩、讀書與遊樂），重新解構家具的刻板印象，創造出空間流暢與舒適的尺度，也將空間賦予設計的美感。

3. 簡單質樸

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採光良好的兒童房，利用簡單、質樸的色彩搭配，輕輕勾勒臥室的舒適氛圍。

4. 秘密基地

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築本國際設計有限公司

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孩子們最愛的遊戲之一絕對是捉迷藏，為他們打造一個秘密基地，盡情地揮灑腦中的創意。

5. 露營的氛圍

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淺色的小孩房裏頭，設計師採用活潑的上下鋪設計，讓家裡也可以營造出露營的氣氛。

6. 俏皮的裝飾品

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牆面的裝飾以及動物的擺飾都十分俏皮，展現孩子們的玩心。

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7. 選擇孩子喜愛的顏色

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拓雅室內裝修有限公司

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依照孩子們喜歡的顏色作選擇，房間裏頭更有他們的個人特色。

8. 黑板漆

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禾廊室內設計

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設計師將整面牆塗上黑板漆料，讓家中的小孩可以隨意塗鴉當小小畫家!

9. 可變動的設計

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孩房

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這兩間簡約的兒童房以床單、壁貼、規璪土顏色等軟性裝飾來區分男孩房及女孩房，這些軟性裝飾品未來可隨著小朋友的年紀、喜好作更換。

10. 多功能的設計

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二樓兒童房

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淺藍色系的兒童房也兼有遊戲室功能。木地板上再鋪上一層榻榻米，遊戲中可以享有安全性。牆面選用淺藍色的ICI全效環保漆，搭配淺色底的熱氣球窗簾，增添了幾分的活潑可愛氣氛。

11. 有趣的裝飾

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溫馨簡約風

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綠色的樹枝裝飾十分起眼，讓兒童房更活潑外也帶入自然的元素。

12. 淺色調

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光度與空間

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淺色調的兒童房可以依照孩子的需求作變化，可動性高。

13. 甜美可愛

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設計師以粉嫩的色調做為小孩房的鋪陳，營造出甜美可愛的夢幻氛圍。

14. 幾何切割造型

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寓子設計

北歐20°

寓子設計
寓子設計
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這間男孩房的主牆面大玩幾何切割造型，利用三角形的角度放樣出牆面的舒適感。

看更多牆面佈置術: 

9 種讓牆壁不留白的創意佈置法

14個裝飾臥室牆面的好設計（快速又容易！）

15. 簡單的帳篷

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Moooi Design 驀翊設計

小孩房

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簡單的帳篷讓孩子的房間頓時有了亮點，而衣櫃上的把手也非常有特色。

16. 活動家具

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禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

光源通透、無限放大的居家LOOK！

禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

鮮黃色的兒童房以活動家具為主，可隨著小朋友年紀的增長來做調整。牆面以溫馨的黃色以及壁貼設計屬於小小朋友的童趣。

17. 粉紅色浪漫

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文儀室內裝修設計有限公司

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文儀室內裝修設計有限公司
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粉紅色浪漫的是小女孩綻耀的甜蜜憧憬，設計師滿足了小女孩的願望。

18. 小飾品增色

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心靈捕手

達譽設計
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兒童房需要考慮到變化性，因此可以隨用好移除的小飾品為房間增色。

19. 壁畫

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詩賦室內設計
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多多龍的壁畫讓房間更有童趣!

20. 講求機能性

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DUOLE 掇樂設計

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最後這間兒童房講求實際的收納功能，然後利用小家具以及寢具增添孩子喜歡的元素。

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