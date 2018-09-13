20 種兒童房的設計點子 滿足孩子們的幻想

當你看著孩子們在作畫的時候，是不是常常因為他們的無窮幻想而感到大驚奇呢? 每個小孩心中都有不同的奇幻世界，而創造一個讓他們可以不受到束縛，盡情地揮灑腦海中的創意的小角落，絕對是家長們的重要功課之一。當你要打造兒童房的時候，首要考慮到的絕對是安全性，接下來你便可以與孩子討論，讓他們可以在房間內展現其喜好與才能。
這本點子簿網羅了 20 種兒童房的設計點子，雖然說每個孩子都有其獨特性，但也許你可以從中找到一些適合你家小孩的設計點子，進而成功打造一個滿足孩子們幻想的美好領域。
上下舖是兒童房常見的元素，而這也是最能展現玩心的家具。何不選擇一個有溜滑梯的款式，讓孩子們在房間也能玩樂呢?
設計師利用空間與細節的結合，在小孩房的空間裏頭展現有機生態的生命創造力，不僅能滿足小空間的多功能需求（休憩、讀書與遊樂），重新解構家具的刻板印象，創造出空間流暢與舒適的尺度，也將空間賦予設計的美感。
採光良好的兒童房，利用簡單、質樸的色彩搭配，輕輕勾勒臥室的舒適氛圍。
孩子們最愛的遊戲之一絕對是捉迷藏，為他們打造一個秘密基地，盡情地揮灑腦中的創意。
淺色的小孩房裏頭，設計師採用活潑的上下鋪設計，讓家裡也可以營造出露營的氣氛。
依照孩子們喜歡的顏色作選擇，房間裏頭更有他們的個人特色。
這兩間簡約的兒童房以床單、壁貼、規璪土顏色等軟性裝飾來區分男孩房及女孩房，這些軟性裝飾品未來可隨著小朋友的年紀、喜好作更換。
淺藍色系的兒童房也兼有遊戲室功能。木地板上再鋪上一層榻榻米，遊戲中可以享有安全性。牆面選用淺藍色的ICI全效環保漆，搭配淺色底的熱氣球窗簾，增添了幾分的活潑可愛氣氛。
這間男孩房的主牆面大玩幾何切割造型，利用三角形的角度放樣出牆面的舒適感。
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簡單的帳篷讓孩子的房間頓時有了亮點，而衣櫃上的把手也非常有特色。
鮮黃色的兒童房以活動家具為主，可隨著小朋友年紀的增長來做調整。牆面以溫馨的黃色以及壁貼設計屬於小小朋友的童趣。
粉紅色浪漫的是小女孩綻耀的甜蜜憧憬，設計師滿足了小女孩的願望。
最後這間兒童房講求實際的收納功能，然後利用小家具以及寢具增添孩子喜歡的元素。