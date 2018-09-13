20 種兒童房的設計點子 滿足孩子們的幻想

當你看著孩子們在作畫的時候，是不是常常因為他們的無窮幻想而感到大驚奇呢? 每個小孩心中都有不同的奇幻世界，而創造一個讓他們可以不受到束縛，盡情地揮灑腦海中的創意的小角落，絕對是家長們的重要功課之一。當你要打造兒童房的時候，首要考慮到的絕對是安全性，接下來你便可以與孩子討論，讓他們可以在房間內展現其喜好與才能。

這本點子簿網羅了 20 種兒童房的設計點子，雖然說每個孩子都有其獨特性，但也許你可以從中找到一些適合你家小孩的設計點子，進而成功打造一個滿足孩子們幻想的美好領域。