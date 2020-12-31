起居室跟客廳大不同！要如何設計和佈置起居室？

在台灣，設計師一般都會把客廳(客廳英文：Living Room)跟起居室(起居室英文：Family Room)二合為一，不會再細分。然而在大多美式別墅或者歐式莊園裡，對於居室定義有所不同，客廳和起居室常常是兩個截然不同的起居空間。

一般而言，美式客廳是用來招呼客人、跟客人聊聊的的公共空間，因此這裡所擺放的沙發都是巨型一點、華麗一點，而且很少會有電視機。相反，起居間的用途是以屋主一家的個人需要為主，供屋主日常休憩、跟家人聊天和看電視之用，因此這個空間看起會比較平實、溫馨，相對客廳而言起居室是一個較為私人的空間。

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