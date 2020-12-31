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起居室跟客廳大不同！要如何設計和佈置起居室？

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山林曉居, 潤澤明亮設計事務所 潤澤明亮設計事務所 客廳
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我們都知道，客廳是我們用來招呼客人，或者是平常跟家人一起看電視的地方，我們每天可能會花很多時間在這個空間裡，所以在裝潢的時候我們也都非常重視，無論是地磚，背景牆還是家具我們都會深思熟慮，確保萬無一失，當然還有燈光和顏色搭配等，都是我們需要考量的因素，比如客廳的吸頂燈就是其中一個重要的元素。可是你知道什麼叫做「起居室」嗎？它跟客廳有什麼差別？在設計、規劃或者佈置的時候，我們又應該要特別留意些什麼呢？今天就讓homify一一為你解答。

​客廳和起居室有什麼差別？

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在台灣，設計師一般都會把客廳(客廳英文：Living Room)跟起居室(起居室英文：Family Room)二合為一，不會再細分。然而在大多美式別墅或者歐式莊園裡，對於居室定義有所不同，客廳和起居室常常是兩個截然不同的起居空間。

一般而言，美式客廳是用來招呼客人、跟客人聊聊的的公共空間，因此這裡所擺放的沙發都是巨型一點、華麗一點，而且很少會有電視機。相反，起居間的用途是以屋主一家的個人需要為主，供屋主日常休憩、跟家人聊天和看電視之用，因此這個空間看起會比較平實、溫馨，相對客廳而言起居室是一個較為私人的空間。

想要了解客廳裝潢的更多撇步?你可以看: 客廳的完美比例：什麼是理想的沙發尺寸、茶几大小與電視高度？

​起居室的重要性在哪？

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台灣的住宅空間一般都不大，而且一般都不常舉辦一些大型的家族聚會或者朋友聚會，因此一般的客廳已經足夠滿足我們的日常需要。

然而，歐美國家的地方大、房子空間大，無論是慶祝孩子們生日、訂婚或者是舉辦生孩子會(Baby Shower)，大家都會在家舉個大型派對好好地狂歡一番。這個時候，一般小型的起居室會不敷應用，那麼他們就需要一個能夠容納眾多賓客的客廳，因此不少美式房子都分別設有起居室與客廳。

因此，如果你是好客、常辦派對的人，你就可能需要一個寬敞的客廳。或者如果你常常需要跟客人談生意，那麼一個得體又氣派的客廳也是很重要。至於起居室，則是一個可以讓你休息看看書、看看電視、跟家人們聊聊天的小天地。

要如何設計起居室的佈局？

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客廳通常都是個獨立的空間，從玄關直走就會到達的第一個起居空間。

相反，起居室的佈局比較著重「方便生活」，因此一般會跟衛浴間和餐廳相連。另外，由於起居室屬於私人空間，因此一般所在的位置會比較隱蔽，不會從玄關走來就能直接到達，這就等同我們中文裡所說的「偏廳」一樣。

另外，客廳常見的家具通常只有比較華麗高貴的皮質沙發、茶几和一些極具氣派、得體的裝飾品；而在起居室裡，設計佈局最重要的是可以流露出生活氣息和溫馨感，因此通常我們會在起居室裡擺放電視、布料沙發、小茶几、書櫃，牆上會掛上我們喜愛的畫作或者生活照，甚至會在窗邊加設一個臥榻，讓人在這個私人空間裡都可以好好地放鬆，休閒地看本書、喝杯茶。

總括而言，客廳必須要跟玄關直接連接，而且設計應該以大方得體為主。而起居室則需要具有個人氣息和溫馨感，佈局以屋主的實際需要和日常生活習慣為主，並且會跟其他起居空間緊緊連接。

​要如何佈置起居室？

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山林曉居

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剛才提到，起居室一定要有溫馨感。要營造出一種讓人身心都能放鬆的溫馨感，首先我們可以從配色方面入手，特別是大地色系。所謂的大地色系，其實指的是是自然界的大地有的色彩，如土黃、草綠、棕色、米色、卡其色、駝色、杏色等等。把白色跟這一些顏色作搭配，整個空間就能輕易地充滿溫馨感。另外，粉色系例也可以給人一種休閒、舒服的感覺，大家也可以考慮一下。

第二，我們應該要為起居室增添生活氣息，而當中最常用又最簡單的方式，就是設置一面照片牆，把大家日常生活照掛在牆上。除此以外，你也可以把收納櫃或者收納架當作個人展覽櫃來使用，把心愛的珍藏展現出來，呈現出你的個人品味。另外，你也可以為沙發添購一個造型可愛的抱枕，或者在沙發上擺放一、兩張看電視時可以用到的毛毯。

如何打造一個可以讓客人過夜的起居室？

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隹設計 ZHUI Design Studio

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如果你希望家裡的起居室還可以當作臨時客房使用，那麼你可以繼續參閱以下這一本點子簿：

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