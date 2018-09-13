地毯有什麼常見款式？該如何正確選購和保養地毯？

一直以來，地毯都是妝點家居和增添室內舒適感的裝飾品。試想想看，如果你的北歐風客廳少了一張柔軟的淺色地毯，或者乾溼分離的浴室裡缺了一塊毛茸茸的吸水地毯，你不會覺得少了點什麼嗎？
今天homify將會為大家介紹各種最常見的地毯種類，並且教大家要如何保養不同材質的地毯，以確保它們歷久常新。
地毯基本上以所用到的材質來分類，以下是6種我們最常見的材質：
1. 麂皮
我們常聽到的麂皮(Suede)，其實並不是從二級保護動物「麂」的身上取得，而是一種由牛皮、羊皮或其他動物毛皮經過工藝處理後而成的材質。這些經過處理的皮革表面平整而且啞光，質感跟真正的麂片相似，因而得名。
麂皮擁有粗獷的外表，邊緣多以不規則的設計為主，是一種非常具吸引力的地毯材質。
2. 純羊毛
由純羊毛製成的地毯價格高昂，然而殷琪質感柔軟、腳感極佳以吸音力強，因此還是受不少人的喜愛。
純羊毛地毯跟我們冬天穿的羊毛內衣和羊毛大衣一樣，如果沒有必要就盡量不要清洗，因此會比較適合乾爽、乾淨的起居空間，比如說主人臥室。
3. 純棉
純棉地毯的腳感也很好，可是好處就是價格比起毛皮類的地毯便宜很多（例如羊毛和麂皮地毯），因此有不少人認為純棉就是CP值最高的選擇。
純棉地毯吸濕力強，而且就像是正常衣服一樣可以用洗衣機洗清，因此適合各種不同的起居空間，包括浴室。另外，市面上也有一些加了防滑底層的款式，這樣子的設計可以增加地毯和地板之間的磨擦，使毛毯不容易移位，人站在上面也不容易滑倒。
4. 混紡
混紡是一種把小量羊毛中加入大量人造纖維（例如尼龍）混合而成的地毯，是一種能夠結合各種材質的好處的物料。
混紡跟羊毛地毯相比之下，雖然腳感和柔軟度沒有像純羊毛的那麼好，可是跟其他一般地毯比較還是很不錯。另外，人造纖維可以解決一般皮毛地毯易長霉、不抗蟲蛀的大問題，因此是不少人心目中的選擇喔。
5. 合成纖維
合成纖維又名為化纖，指的是以人工方式大量製造而成的人造纖維，常見的例子有尼龍（錦綸）、聚丙烯（丙綸）、聚丙烯腈（腈綸）及聚酯（滌綸）等等。
合成纖維地毯非常耐用，而且沒有蟲蛀或者掉毛的問題，日常的清潔也十分容易。另外，由於合成纖維的成本低廉，因此價格跟其他的材質比起來低。然而，合成纖維的腳感和質感並沒有皮毛類的材質好，天氣乾燥的時候也容易產生靜電。
6. 椰子纖維
由椰子纖維或者瓊麻纖維製成的地毯質感是聚多材質之中最硬的，這一些地毯通常有著像乾草一樣的黃色或咖啡色，形狀多為四角形。由於這一種地毯採用採用天然素材，因此極具大自然氣息。另外，椰子纖維和瓊麻纖維非常強韌，因此由此製成的地毯都非常耐用、耐磨，而且還能調節空氣中的濕氣，非常適合海島型氣候的地區。
地毯的尺寸很多變化，一般以地區的需求來決定。
比方說，如果你想要整間的臥室或者兒童房都鋪滿地毯，那麼專業的師傅們就會因應空間的面積而裁剪地毯。
以客廳為例，專家建議大家在雙人沙發下擺放195 x 133 cm 、240 x 170 cm或者300 x 200 cm的長方形地毯。如果是三人沙發的話，240 x 170 cm或300 x 200 cm的尺寸會比較合適。
而如果你的沙發比較大，而且是屬於轉角設計的款式的話，專家認為200 x 200 cm和250 x 200 cm的四邊形地毯，以及直徑約195cm的孤形地毯都會是個好選擇。
想知道理想的沙發尺寸? 你可以看: 客廳的完美比例：什麼是理想的沙發尺寸、茶几大小與電視高度？
1. 考慮用途
要正確選擇地毯，首先我們要考慮到起居空間的用途。如果你想要一張具氣派的地毯來展現出個人品味，那麼我們會推薦一些織工細、質感高級的手工地毯給你，例如高貴的波斯地毯。另外，具有個性外表的皮革地毯，例如上文介紹過的麂皮地毯可會是個不錯的選擇。
然而，如果你打算把地毯放在浴室裡，那麼一張防滑、易乾、防霉的地毯就變得很重要，例如純棉和合成纖維地毯。
2. 查看外觀
在選購地毯，記得要仔細檢查表面有沒有破損或者污漬，以及毯背是否有脫襯、滲膠、長霉等現象。另外，你亦應該確保地毯表面平整、色澤紋理正常。
由於地毯面積大，而且許多材質都很怕水（例如皮革和羊毛），因此以吸塵器來把灰塵吸走，是最正確的日常保養程序。
然而，如果你的地毯真的不小心沾上了污漬，那麼你要趕快用乾布把污漬吸去，然後以醋沾濕乾布，並慢慢地把污漬抹去。如果你的地毯完全不可以沾到水，那麼你可以把大量小蘇打粉撒在地毯上，並用刷子將小蘇打刷均勻，放置一晚後，隔天再用吸塵器吸淨。如果你想要同時清除掉地毯的異味，則可以把一些精油（例如薄荷和橘類精油）混入小蘇打之中。
萬一你的地毯被紅酒或者咖喱等頑固的污漬弄髒，你可以用市面上的專用清潔劑來清潔。如果所涉及的範圍太大，你也許需要找專業的清潔人員來幫忙喔！
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