地毯有什麼常見款式？該如何正確選購和保養地毯？

地毯基本上以所用到的材質來分類，以下是6種我們最常見的材質：

1. 麂皮

我們常聽到的麂皮(Suede)，其實並不是從二級保護動物「麂」的身上取得，而是一種由牛皮、羊皮或其他動物毛皮經過工藝處理後而成的材質。這些經過處理的皮革表面平整而且啞光，質感跟真正的麂片相似，因而得名。

麂皮擁有粗獷的外表，邊緣多以不規則的設計為主，是一種非常具吸引力的地毯材質。

2. 純羊毛

由純羊毛製成的地毯價格高昂，然而殷琪質感柔軟、腳感極佳以吸音力強，因此還是受不少人的喜愛。

純羊毛地毯跟我們冬天穿的羊毛內衣和羊毛大衣一樣，如果沒有必要就盡量不要清洗，因此會比較適合乾爽、乾淨的起居空間，比如說主人臥室。

3. 純棉

純棉地毯的腳感也很好，可是好處就是價格比起毛皮類的地毯便宜很多（例如羊毛和麂皮地毯），因此有不少人認為純棉就是CP值最高的選擇。

純棉地毯吸濕力強，而且就像是正常衣服一樣可以用洗衣機洗清，因此適合各種不同的起居空間，包括浴室。另外，市面上也有一些加了防滑底層的款式，這樣子的設計可以增加地毯和地板之間的磨擦，使毛毯不容易移位，人站在上面也不容易滑倒。