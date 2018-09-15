台北市室內建築師打造 沈穩優雅的灰色系家居

水泥叢林總令人感到冰冷疏離，但你知道灰色調也能成為溫馨居家設計的關鍵嗎？透過材質與顏色的相互平衡，即便看似沈悶的灰色，亦能以輕工業風、北歐風、無印良品風等多元樣貌呈現。

台北市室內建築團隊SECONDSTUDIO服務範圍遍及北台灣，其所擅長的現代風格總能為居家空間帶來充滿溫度的設計。喜愛灰色調卻不知道該如何應用？那你絕不能錯過設計案「鄒宅」對灰色的完美詮釋！