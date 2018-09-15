台北市室內建築師打造 沈穩優雅的灰色系家居

水泥叢林總令人感到冰冷疏離，但你知道灰色調也能成為溫馨居家設計的關鍵嗎？透過材質與顏色的相互平衡，即便看似沈悶的灰色，亦能以輕工業風、北歐風、無印良品風等多元樣貌呈現。
台北市室內建築團隊SECONDSTUDIO服務範圍遍及北台灣，其所擅長的現代風格總能為居家空間帶來充滿溫度的設計。喜愛灰色調卻不知道該如何應用？那你絕不能錯過設計案「鄒宅」對灰色的完美詮釋！
鄒宅設計一大特色是其俐落的動線設計。從圖中可見，大門並非直接對著客廳，而是透過牆面及電視區的層板，巧妙隔出一個玄關空間。兩旁延伸而出的是客廳和工作間，專家特別採用玻璃、木柵欄等元素作適當區隔，並使整體空間更通透。
從側面看，設計師僅僅利用一寬一窄兩道裝飾牆，加上較低的橫梁與木頭層板，就打造出有獨立收納空間、且能區分裡外的玄關。
客廳通常能反映一個家庭的中心思想，而從鄒宅的客廳設計中可以看出，屋主對於家人齊聚、互動相當重視。客廳以灰色L型沙發為重心，為了在中間留出更多使用空間，捨茶几而取地毯、棄電視櫃而用木層板。木地板與地毯帶出北歐式的溫暖居家氛圍，淺灰色與米色牆面使人心情沈靜，加上充足的採光，使客廳成為讓人想賴著一整天的地方。
因應屋主工作需要，專家在入口處旁設置了工作間。傳統的單間書房設計已不多見，不論坪數大小，開放/複合式空間配置如客餐廳、客廳工作區等都是受歡迎的選擇。大面玻璃製造空間的穿透感，邊用電腦的同時也能邊注意客廳與門口的狀況。
呼應客廳的設計理念，用餐區同樣以開放、互動為主要訴求。長凳與座椅的搭配增添空間靈活性，兩人對坐或朋友熱鬧擠在桌邊都沒問題！
若說灰色是此設計案的命題，專家即透過牆面、油漆、家具寫出完美解答。來到臥室才發現，想不到寢具色彩也可以成為視覺連貫性的表現形式之一！淺灰、米白與木質共構出溫馨臥室，「家」的理想形貌，也莫過於此。
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