打造美麗又明亮的家：關於落地窗的必知5件事

美觀：落地窗最大的特點就是美觀，因為一般的鋁窗總是有窗框或者格柵來防止孩童墮樓，而落地窗只是一大片通透的玻璃，看起來較為俐落和吸引。

全景景觀：落地窗能夠讓人無阻礙地觀賞室外的景色。特別是當房子外圍有一些美麗的景觀，例如河景、山景或者是城市景，那麼如果你不安裝落地窗，這就真的會有一點浪費這些美景呢！

改善安全問題：落地窗一般採用加固的鋼化玻璃，有些人會選擇利用這一種物料來把陽台封起來，這樣子就能避免小孩子或者家裡的寵物意外墮樓。因此，以落地玻璃窗來代替一般的陽台護欄是一個有效提升家居安全的做法。

防塵：承接以上一點，經密封的陽台具有防塵、防雨水的功能，這樣子每當下雨或者颱風來臨的時候，我們就不必急忙地把晾曬在外的衣物收起來，並且再也不用擔心盆栽會被強風吹走，或者是清理被大雨弄髒的地板。