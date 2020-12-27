打造美麗又明亮的家：關於落地窗的必知5件事

為了引進大量自然光以及配合現代風的室內裝潢，許多人都會選擇安裝落地窗。你或許剛好在考慮要不要把落地窗納入室內設計之中，然而卻並不了解落地玻璃窗的優缺點和造價。如果你有這一些疑問，那現在就來跟homify深入認識這種時尚窗戶吧 ！
顧名思義，落地窗指的是大型的窗戶直接跟地板連接，並且取代房子的部分牆身，以打造出一處可以全景觀看外面的地方。
設計師通常會在陽台、書房以及客廳的地方安裝落地窗，目的就是希望藉由透明玻璃為客廳帶來充足的光線。一般而言，落地窗都會配有鋁製框架（鋁門落地窗）。另外，歐美不少的房子也有附設一個被落地窗包圍的溫室(conservatory)，原因是因為歐美地區的冬天很冷，陽光的紅外線經過玻璃後起了溫室作用(greenhouse effect)，可以使空間變得和暖以及適合植物生長。
美觀：落地窗最大的特點就是美觀，因為一般的鋁窗總是有窗框或者格柵來防止孩童墮樓，而落地窗只是一大片通透的玻璃，看起來較為俐落和吸引。
全景景觀：落地窗能夠讓人無阻礙地觀賞室外的景色。特別是當房子外圍有一些美麗的景觀，例如河景、山景或者是城市景，那麼如果你不安裝落地窗，這就真的會有一點浪費這些美景呢！
改善安全問題：落地窗一般採用加固的鋼化玻璃，有些人會選擇利用這一種物料來把陽台封起來，這樣子就能避免小孩子或者家裡的寵物意外墮樓。因此，以落地玻璃窗來代替一般的陽台護欄是一個有效提升家居安全的做法。
防塵：承接以上一點，經密封的陽台具有防塵、防雨水的功能，這樣子每當下雨或者颱風來臨的時候，我們就不必急忙地把晾曬在外的衣物收起來，並且再也不用擔心盆栽會被強風吹走，或者是清理被大雨弄髒的地板。
清潔不容易：落地窗牢牢地跟牆壁連接在一起，不能像一般的平開窗那樣子開窗、關窗。這就意味著，我們平常是沒有辦法自己清潔這些窗戶（特別是當你住在高層的時候），必須要定期找專業人士來清洗玻璃，而這一個部分將會增加你的日常生活開支。
降低隱私度：縱使落地窗可以讓屋內的人飽覽窗外的景色，屋外的陌生人同時也能夠看透屋內的情況，大大降低屋內的隱私。另外，大面積的透明玻璃容易引致風水學上的一大忌——穿堂煞。如果你想要了解更多關於穿堂煞的知識以及相關的化解方法，請繼續參閱：
大大提高室溫：在家裡安裝落地玻璃窗，基本上就是把房子變成一間溫室一樣。夏天天氣炎熱，太陽的熱力會經過幅射進到室內，大大提升室內溫度。同時，熱空氣會被不透氣的玻璃困著，導致房子無法散熱，這代表著我們可能要長期開冷氣降溫。
落地窗的尺寸組合有很多，可以請專家配合不同質型的房子結構。一般而言，落地窗的高度分別有1500mm、1800 mm和2100mm，而寬度方面則有1200 mm、1500 mm、1800 mm、2100 mm、2400 mm、2700 mm以及3000mm等多種尺寸。
除了尺寸外，玻璃本身的厚度及特性也是我們必須要留意的部分。落地窗取代了傳統的實體牆，因此我們必須確保玻璃強度足以抵抗強風，不然的話颱風來臨時，玻璃會有破裂的風險！台灣目前並沒有單獨針對玻璃窗訂定的強制法規，不過一般落地窗所使用的是鋼化（強化）玻璃，強度比起一般的玻璃高。專家建議，玻璃窗的厚度應該至少有8-10mm，視乎窗戶的大小而定。
玻璃的價格以一才(30x30cm)為單位，不同的厚度會有不同的價格。以8mm的強化玻璃為例，參考價格約為120新台幣（每才）；厚一點的10mm約為140元一才。
然而，建材的實際價格變動可以很大，而且也跟你所需的的數量有關，因此我們建議你直接跟本地的廠商聊一聊，以獲得最準確的報價。
3) 清潔保養
清潔玻璃最好使用一些專用的清潔劑，並且配以微纖維（Microfiber）這一種不傷玻璃表面的抹布拭去污漬。有需要的時候，可以找專業的清潔人員幫忙。
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