洗手台設計推薦與保養方法

可以用來做洗手台台面的材質有很多，不過設計師會建議大家選擇一些防潮又易清潔的平滑材質，例如大理石、石英石、不鏽鋼和玻璃。

大理石很常見於生活中大大小小的家具，全因為它的紋理獨特，給人高貴典雅的感覺。然而，大理石的價格會比其他的建材高。

如果你很喜歡使用石材，石英石台面也會是個好選擇喔！這一種高貴的石材有耐磨、阻燃和易清潔等功能，可是缺點跟大理石一樣，價位偏高。另外由於石英石的硬度高，切割並不容易，因此市面上的石英石台面的設計也會比較單調。

不鏽鋼給人一種乾淨俐落的感覺，極度適合走未來風路線的家居。然而，不鏽鋼會營造出一種冰冷、單調的感覺，而且並不耐刮。

至於玻璃方面，價格親民、造型多樣、通透美觀都是它最大的特點。不過，如果大家平常就懶於清潔浴室的話，那麼落在玻璃上的水漬會隨著日子而變得非常明顯，影響觀感。