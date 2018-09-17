洗手台設計推薦與保養方法

衛浴間必備的設備有三樣——淋浴區、馬桶與洗手台，而今天homify將會為大家帶來幾款洗手台的設計推薦和保養方法。如果你覺得原本的洗手台不夠放東西、洗手台設計老氣過時或者是洗手台水管常常堵塞，那麼今天這一篇文章會幫得到你喔！
洗手台一般標準高度為80-85公分，適合一般台灣女生的身高。然而如果你家人的個子比較高，洗手度的高度則可以往上調至90-110公分 。
通常我們設置好洗手台後，也會一併安裝衛浴鏡。常見的衛浴鏡寬度約35-50公分，而高度約為45-50公分，距離洗手台的台面約20-30公分。
可以用來做洗手台台面的材質有很多，不過設計師會建議大家選擇一些防潮又易清潔的平滑材質，例如大理石、石英石、不鏽鋼和玻璃。
大理石很常見於生活中大大小小的家具，全因為它的紋理獨特，給人高貴典雅的感覺。然而，大理石的價格會比其他的建材高。
如果你很喜歡使用石材，石英石台面也會是個好選擇喔！這一種高貴的石材有耐磨、阻燃和易清潔等功能，可是缺點跟大理石一樣，價位偏高。另外由於石英石的硬度高，切割並不容易，因此市面上的石英石台面的設計也會比較單調。
不鏽鋼給人一種乾淨俐落的感覺，極度適合走未來風路線的家居。然而，不鏽鋼會營造出一種冰冷、單調的感覺，而且並不耐刮。
至於玻璃方面，價格親民、造型多樣、通透美觀都是它最大的特點。不過，如果大家平常就懶於清潔浴室的話，那麼落在玻璃上的水漬會隨著日子而變得非常明顯，影響觀感。
舊公寓裡的洗手台一般都沒有什麼設計感，通常就只是一個瓷製的洗臉盆，直接連接著一條曝露在外的排水管而已。這一些洗手台最大的問題除了是「不美觀」外，另外還有收納空間不足的問題，導致水龍頭兩邊常常擺滿盥洗用品。一堆又一堆的瓶瓶罐罐堆滿洗手台，日子久了更會有長霉的問題！
隨在我們對衛浴室設計的要求愈來愈高，這一種舊式的洗手台已經不能符合我們的需要。反而，一些將收納櫃與洗臉盆二合一的洗手台才是我們要求的設計。
洗手台的收納設計主要有抽屜和收納架兩款。抽屜一般的深度約50-65公分，所以拉出來的時候也要預留50-65公分的空間。而在收納架的這個部分，大家可以選擇安裝一道平式櫃門，以提高防塵效果，另外安裝的時候也需要留意一下門寬。
懸空式洗手台的底部會預留一條隙縫，這個高度剛剛好可以放我們的腳進去，這樣子就不用怕使用時會踢到腳。
另外，懸空式洗手台非常方便我們的日常清潔，無論是抹布還是吸塵器都能無阻礙地把台底的塵埃給清出來。
現代的洗手台連收納櫃的設計與牆面結合的面積較大，因此我們不必擔心洗手台掉落的問題。
洗手台之所以會堵塞，主要的原因通常都是毛髮，尤其是女生長長的頭髮。要解決這個問題，我們首先可以用勾子把毛髮撈出來，例如鋼絲晾衣架。如果情況沒有改善，你可能需要直接把排水管拆開來清潔一下。另外，你亦可以利用強力的通渠用品，例如倒入硫化酸來溶解毛髮。這一個化學方法雖然很有用，可是因為它是腐蝕液體的關係，我們必須要戴上手套，小心使用。另外，過強的通渠劑有機會會損害老舊的水管，因此在選購的時候請務必詢問店員的意見。
如果你的洗手台水管是因為油積而堵塞的話，你可以把一壺一公斤燒開來的水，分三次慢慢地倒進水管，目的是把半固態的油變成液態沖掉。
另一個在台灣比較少見，然而在國外比較普遍的堵塞原因就是碳酸鈣積聚。有些地方的水質偏硬，水中含有大量的礦物質，日子久了，水管內壁就會黏滿白白的碳酸鈣。要把這些物質除走，我們可以直接把1小杯的醋倒進排水口，等待15-30分鐘後，再利用熱水把醋沖走。
延伸閱讀：