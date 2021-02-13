​在家也能工作！10款魅力非凡的本地工作室設計

台灣人生活繁忙，很多時候在家裡也要工作。在國外，不少的企業甚至還會容許員工在家工作。在這些情況下，我們就需要一間照明充足、設計舒適以及可以讓我們集中精神的工作室，不管你是否關心室內設計工作室的裝潢都是需要很用心對待的，比如去年的疫情讓我們很多人都被迫在家裡工作，而大多數人的家裡其實都是沒有專門的工作室的，所以我們花了很多時間去適應和平衡，也算是一種意外的歷練吧～ 但實際上遠程工作這個模式其實是愈來愈普遍的，所以關注家庭工作室設計的人也在日漸增長，如果你也需要在家裡工作，或者對工作室設計感興趣，那就一定不要錯過今天的點子簿喔～
今天homify為大家帶來的是10個魅力非凡的工作室設計，它們全都是由台灣本地設計師打造，非常值得參考！
這是一個位於新北市的住宅，整體裝潢走北歐風路線，空間充滿平實又溫暖的感覺。
房子採用開放式空間設計，客廳、玄關和餐廳共用同一處空間。設計師在餐廳和客廳的旁邊間增加了一個長方形的小房間，用來作工作室之用。
工作室同樣是走溫馨的北歐風路線，設備和間隔實用，有一張長形石材書桌、木製椅子以及一個嵌入牆面的書架，另外還有一幅整潔的牆面，讓屋主在上面貼照片或文件。為了提升整個區域的空間感和明亮度，連接客廳的牆面是一幅通透的玻璃牆。往餐廳的方向有一道半透明的磨砂推拉門，必要時可以讓工作室變成更有隱私的個人空間。
這一所位於桃園的住宅以「少即是多」為設計理念。設計師說，他以整體環境和屋主的內在本質去做構想，並形容風格為「有點點的瘋狂卻帶著沈穩；有點點的搞怪卻在搞怪中找到其平衡點」。
明亮的工作室可以讓人精神更加集中，做事起來自然就會更有效率。要大量引進自然光，最好的做法當然就是像圖中的設計一樣安裝落地窗。除此以外，房間跟窗外的庭院裡都設有日式禪風的代表元素——清水模牆，搭配暗黑色調的室內傢俱和斑剝的地板，整體風格非常有個性。
如果你偏好一般比較溫馨的設計風格，那麼你可以參考這一個83坪的新成屋看看。
工作室裡的傢俱——書桌、書架以及一旁的臥榻都是由木材組成，因此到處都充滿著木頭的溫潤感，讓人感人舒適放鬆。
為了提升房間的採光度，工作室跟客廳之間的牆面由透明玻璃組成，這樣子就算白天不開燈，工作室也不會變得過於昏暗。
另外，窗邊的小型臥榻也非常值得我們留意一下！試想想看，有時候當我們工作得很累需要休息的時候，這樣子的一個臥榻就能夠讓我們小休片刻，充完電後重新投入工作。又或者平常想只想要靜靜看書，那麼我們就可以直接坐在臥榻上，並同時享受著窗外的陽光。
這一個名為「靜,器」的建案全以黑、白、灰三色為主要色調，整個空間都充滿著俐落、簡潔的現代感，當中工作室的設計也是一樣。
這一個工作室的空間比起剛剛的木質書房明顯大很多，並且設有一整面落地窗來引進室外陽光。整個房間的設計一絲不苛，懸牆式書桌為屋主提供了不少寫作空間，就算是兩個人同一時間在家裡工作也沒問題。
看了這幾個不同的作品，你也許會問，那麼如果房子真的很小的話，我們還可以怎麼樣設計出一間實用的工作室呢？那麼你就應該參考這一個設計看看！
這一個一房住宅的坪數不多，可是麻雀雖小，五臟俱全。從大門進來後我們可以看到一個客廳和工作室共用的空間。工作室一邊大型傢俱都是採用嵌入式設計，可以節省不少空間。書櫃的櫃門屬於拉推款式，這樣子存書、拿書的時候也不怕佔櫃門位置。
開放式空間設計成為近年的室內裝潢趨勢，沒了實體牆的阻隔，整個房子看起來就會比較寬闊和明亮。
圖中的客廳同樣採用這樣子的設計，並且利木色和純白色作為主要配色，營造出一種清新通透的感覺，光看照片就覺得舒暢！工作間設於客廳沙發後的小空間，設計俐落整潔，從另一個角度看起來工作室就像是個被隱藏起來似的。
房子本身坪數不大，而且原始的格局使客廳感覺壅擠，因此設計師將客廳後方的房間拆除改為開放式的書房規劃，使客廳空間能夠加深變大及空間視覺上能延伸到書房。
跟剛剛的開放式工作室的設計有一點不同，這個設計的書桌四邊設有圍板，能夠使工作間跟其他地方更明顯的間隔開來。書桌的設計簡約實用，雖然沒有抽屜，可是它的長度足夠讓兩個人同時工作。
這一間充滿日式風味的房間是一間泡茶會友的書房兼客房，榻榻米地板和木柵門完美地呈現出日式傳統風格應有的美感。
用來繪畫寫字的木質長書桌極有質感，一邊的石甕用來擺放國畫用紙，整個設計完全能以「古典優雅」來形容。如果不用作畫，屋主亦可以在桌上擺放茶具，一邊跟朋友品茶一邊聊天。另外，榻榻米地板對人體有很多益處，而且如果有客人要來留宿，只要在上面鋪設棉被就好了。所以說，這是個多功能又典雅的特色書房。
這是一個走奢華風格路線的50坪住宅，整體設計採用了大量高貴的大理石材作為裝飾面料，餐廳更設有一盞華麗的水晶燈。
上圖的工作室設於主人臥室內，短短的木質書桌不怕佔太多的空間，跟牆上的木質書櫃互相呼應。這裡的工作室也附有臥榻設計，當人工作得累了就可以在窗邊休息片刻。
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屋主希望有個能在假日盡情接待朋友的地方，於是設計師將不必要的牆面去除，從而讓起居區、工作區及廚房整合成一個無視覺遮蔽的空間，讓陽光透過木百葉在空間中呈現出光影變化。
工作區的有一個黑色烤漆鐵，鐵架之間有好幾個方型的OSB板收納櫃，完全點亮了整個空間。書桌的部分以木皮為主要材質，附設抽屜。桌面是黑色木材，寬廣的桌面面積可以讓兩人同時間工作而不會互相干擾。