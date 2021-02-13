​在家也能工作！10款魅力非凡的本地工作室設計

台灣人生活繁忙，很多時候在家裡也要工作。在國外，不少的企業甚至還會容許員工在家工作。在這些情況下，我們就需要一間照明充足、設計舒適以及可以讓我們集中精神的工作室，不管你是否關心室內設計工作室的裝潢都是需要很用心對待的，比如去年的疫情讓我們很多人都被迫在家裡工作，而大多數人的家裡其實都是沒有專門的工作室的，所以我們花了很多時間去適應和平衡，也算是一種意外的歷練吧～ 但實際上遠程工作這個模式其實是愈來愈普遍的，所以關注家庭工作室設計的人也在日漸增長，如果你也需要在家裡工作，或者對工作室設計感興趣，那就一定不要錯過今天的點子簿喔～

今天homify為大家帶來的是10個魅力非凡的工作室設計，它們全都是由台灣本地設計師打造，非常值得參考！