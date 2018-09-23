一家四口的公寓設計，木質通透系

一家四口的家各有其需求，想要能不被打擾，卻又能夠隨時與彼此相聚，設計師該怎麼做呢? 這次的專案是形構設計負責打造的通透系公寓，其長方體的空間令人聯想到長廊，而室內設計師也藉此延伸出設計的概念。掌握了光線以及廊道的表情變化所產生的變動性，木質的生活空間更有變化。

長形的空間設計起來頗有挑戰性，如果你也有類似的格局，這個專案的設計方式會是不錯的靈感! 一起出發欣賞這間屬於一家四口的木質通透小窩!