一家四口的公寓設計，木質通透系

一家四口的家各有其需求，想要能不被打擾，卻又能夠隨時與彼此相聚，設計師該怎麼做呢? 這次的專案是形構設計負責打造的通透系公寓，其長方體的空間令人聯想到長廊，而室內設計師也藉此延伸出設計的概念。掌握了光線以及廊道的表情變化所產生的變動性，木質的生活空間更有變化。
長形的空間設計起來頗有挑戰性，如果你也有類似的格局，這個專案的設計方式會是不錯的靈感! 一起出發欣賞這間屬於一家四口的木質通透小窩!
設計師希望廊道能夠一改傳統的
身分，以反客為主的姿態展現其豐富的表情語言。客廳的沙發座椅區與電視牆之間是廊道區，因此走動的空間也成為主要社交領域的一道風景。
不管是使用的材質或者是用色，電視牆的整體風格偏向生冷派，然而在木頭天花板的烘托下，依舊有家的溫度。
沙發是最大型的家具，而其他像是輕盈的窗簾以及流線感的燈具，都是值得細細品味的細膩選擇。
抬頭一看，發現天花板上有不同凹槽的設計，客廳的表情更為豐富。沙發區旁邊設為打鼓區，並且有整面的展示收納櫃，機能十分充足。
在中性色系的生活空間裏頭，一道黑色的牆面是出乎意料的驚喜。
家中還設有一個較為隱密的小客廳，在此可以更為自在放鬆。
廊道旁邊的木頭長桌質感細緻，十分沉穩。
臥室的設計以米色與白色為主，不管有什麼壓力在此似乎都煙消雲散。
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主臥的規劃非常平衡和諧，是讓人可以放下雜念的紓壓空間。