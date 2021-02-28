東西多到沒地方放？10個必學的收納技巧！

你有這樣子的一個問題嗎？無論房子一開始有多新、多美，日子久了東西就會愈積愈多，最後變成到處都是雜物的凌亂空間‥‥‥ 的確如此，收納問題是每個家庭都會遇到的，一個非常讓人頭痛的煩惱：客廳裡的各種雜物，廚房裡的各種瓶瓶罐罐和包裝袋，臥室裡雜亂堆放的衣物和生活用品… 等等數不勝數，更別說是儲物間或者地下室裡的各種閒置物品了！那麼有沒有解決方法呢？當然有！今天的點子簿就將和大家分享一些非常實用的收納技巧，如果你也正在苦惱要怎麼做才能還原當初的整潔空間，或者要怎麼做才能保持地方乾淨，那麼你就不能錯過以下這10個必學收納技巧了！
要從根源解決收納空間不足的方法，首先我們要減少雜物的數量，而這一個方法從你搬家已經可以開始實行。
在準備搬家的時候，你可以把一些平常用不到，或者很久都不會用一次的東西放在同一個箱子裡，例如一些捨不得丟掉的書本、記念本、裝飾品或者一些已經不太會穿的衣服和鞋子。
搬到新家之後，請你依據實際的需要把裝有日常必需品的箱子開箱；而這一些你不太需要的箱子則應該搬到儲物室，避免直接一下子就把所有東西拿出來堆放。
雜物之所以會愈來愈多，全都是因為我們「只入不出」——我們只顧著買東西，從來都沒有想過要把東西丟掉。近年「斷捨離」三個字成為了熱門搜尋，這一個源自於日本的詞彙所指凡是，我們需要以「自己」而不是「物品」為主角，去思考甚麼東西「最適合現在的自己」以及「讓自己感到最愉快也最常用」。只要不符合這個標準的物品就必須被處理掉，方法有送人或者直接丟掉。
斷捨離其實並不容易執行，因為我們多多少少都會對物品有感情。因此，當自己還是舉棋不定，不知道要把哪些物品丟掉的時候，你可以找一些比較果斷的朋友幫忙分類。有了別人客觀的意見，我們說不定也會變得更有決心。
另外如果你不知道哪些衣服該留、哪些不該留，你可以利用掛衣架來幫忙。如果在過去一個月裡你有穿過某一件衣服，那麼你就把衣服往右邊掛。一個月過後，一直都待在衣架左手邊的衣服應該都是一些你已經不怎麼會穿的衣服，這個時候你就可以考慮把它們送人或者捐出去了。
小小的收納格子能夠讓你的房間和書桌變得井然有序。例如圖中的衣帽間中間的部分有一個收納中島，桌下的方形收納架可以讓你把不同的飾品分門別類的放好，這樣子一來常用的飾品不會像之前一樣那麼容易地就弄不見，而且桌面上也不會再放滿東一顆西一顆的耳環或者其他雜物。
日常常用的細小單品，如內褲、內衣和襪子等等其實很難被妥善地放在大衣櫥內存放，解決方法就是選用一些好看又實用的收納籃子，例如棉質收納籃子或者是藤製籃子或者紙製的收納盒子。有了這些籃子，以後你就可以很快地找到需要的衣物，而且不會再把它們亂丟了。
如果你的房子很小，或者甚至是一間小套房的話，一個大型的衣櫥會佔太多的空間。取而代之，你可以利用一些較為輕便、有多重收納功能的吊衣架。
這一些衣帽架除了有桿子來讓你掛衣服外，頂部通常都會有多層的收納板子，讓你擺放棉被或者籃子。而底部則有鞋架，或者是有空間讓你放鞋子、鞋盒等等物品。衣架
在眾多的物品之中，衣服可算是最常被亂放的一項。很多人都會有這樣子的一個壞習慣：把衣服隨便地摺起來，然後沒有分類地堆放。當需要拿某一件壓在底的衣服，或者在找一件不知道塞到哪裡去的上衣的時候，就會把摺好的其他衣物亂丟。日子久了，衣櫥變得愈來愈亂，我們也愈來愈懶得整理。
要使衣物整齊排列，我們需要一些衣櫥收納技巧：我們可以分別依衣物的長度、所屬的季節、顏色、布料或者是剪裁分類擺放。這樣子一來，衣服就變得好辨認，找衣服的時候就不用再把其他地方弄得亂七八糟。
鞋櫃的空間很難變動，可是每一行的架子只容許我們平平地擺放一列鞋子。現在市面上有一一些鞋子收納器能解決這個問題，原理是這一些收納器可以讓我們把鞋子穩穩的上下擺，巧妙地利用鞋櫃裡的垂直空間。換句話說，同樣的空間，我們可以收納多一倍的鞋子。
擺設可以讓我們的家更有個性和美感，然而大部分的裝飾品都是中看不中用，擺得太多只會讓空間看起來更混亂。
其實，市面上有一些具有功能的擺設，一方面可以妝點你的客廳，另一方面有實際的用途，例如圖中的造型衣帽架。
這一個由櫸木枝條製成的衣帽架得過德國紅點設計大獎，代表著這件產品無論是設計概念還是品質都是很優秀。由木枝組成的衣帽架本身就具有裝飾功能，實際上我們也可以把日常要用到的大衣、帽子等衣物好好地掛起來，實在是一件好看又好用的作品。
你有想過利用牆面來增加收納空間嗎？比方說，你可以參考上圖的設計，把毛巾掛勾或者是一個長方形的盒子釘到牆壁上，自己DIY居家收納技巧，製造更多的收納空間。
另外，你也可以考慮裝置一面洞洞板，讓自己自由隨性的擺設空間。
現代居所的廚房坪數一般都不大，可是中式煮食方法偏偏要用到許多香料、醬料和調味料等瓶瓶罐罐。因此，專家建議大家在廚房裡安裝一個推拉收納架，這樣子取放任何的調味料都變得十分容易，不必再翻東翻西才能找到要用的那一瓶。
廚房中島如何收納: 15 款收納功能超強大的廚房中島設計
另外，你亦可以利用廚房裡的牆面空間，裝上一些五金配件，例如金屬桿子。這些金屬桿子能讓我們把鍋鏟、勺子或隔油篩等煮食用具掛起來的，讓煮食變得更輕鬆，廚房也可以變得更整齊。
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