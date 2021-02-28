東西多到沒地方放？10個必學的收納技巧！

要從根源解決收納空間不足的方法，首先我們要減少雜物的數量，而這一個方法從你搬家已經可以開始實行。

在準備搬家的時候，你可以把一些平常用不到，或者很久都不會用一次的東西放在同一個箱子裡，例如一些捨不得丟掉的書本、記念本、裝飾品或者一些已經不太會穿的衣服和鞋子。

搬到新家之後，請你依據實際的需要把裝有日常必需品的箱子開箱；而這一些你不太需要的箱子則應該搬到儲物室，避免直接一下子就把所有東西拿出來堆放。