新北市47坪當代雅宅，盡現人文藝術氣韻！

以當代、沉穩、大方為整體設計的主軸，這座位於新北市的公寓包含三房兩廳兩衛，正是適合新婚夫妻的「起家厝」。為了貫徹案主對藝術的熱愛，芮晟設計事務所在大器、開放的空間設計基調上，疊加充滿細節的風格家具，打造猶如典雅藝術殿堂的居家風景，徜徉其中，每每令人沈醉不已。在開始欣賞設計師的傑作之前，先來看看相關小檔案：
✦座落位置：新北市
✦空間性質：電梯大樓（新成屋）
✦空間格局：三房兩廳兩衛
✦使用成員：新婚夫妻
✦空間面積：47坪
✦主要建材：木作、石材、鐵件
由圖中可見，玄關處採用與客廳相同的深灰色大理石。為了區分裡外，設計師特意在門框對應的地面鋪設銀色馬賽克磚，巧妙又別致。入口左手邊的落地鏡方便屋主整理儀容，踏入玄關後，右邊則設有大片置物櫃。其流線型把手別具匠心，上下櫥櫃之間則留出展示區，預示這個家中濃厚的藝術氣息。
為了營造開放、通透的空間，設計師將客廳後方規劃為工作區，並配有透明玻璃隔間，以黑色門框畫出界線。如此一來，客廳與書房既獨立又相連，在視覺上也更顯寬闊。
一般常見的電視牆多設有櫥櫃，搭配下方的電視櫃，以便儲藏影音相關設備與客廳雜物。但你或許沒看過一整面做好做滿的電視櫃！除了電視擺放區域外，牆面幾乎全由櫥櫃構成，沈穩的深色木質、搭配俐落線條與內凹把手，兼具美觀與強大收納機能。
客廳區以質感皮面沙發為主體，其較為沈穩的材質由亮眼駝色所平衡，搭配一旁帶有幾何線條的扶手椅，大器之中又多了些許活潑。沙發區旁的小餐桌實為開放式餐廚空間的一部分，牆上的掛畫也有亮點——是由本案設計師所繪製而成！
開放式衣櫥是多少女孩的夢想！精心挑選購置的服飾按顏色種類一字排開，隨時可以輕鬆取下，在落地鏡前搭配各種造型。更衣室色調是簡約的白與淺灰，以便襯托衣飾的色彩斑斕。
來到主臥室，首先會注意到歐風大穿衣鏡與猶如壁爐的電視櫃設計。設計師表示，「主臥室衣櫃以樹木生長為靈感，帶出兩側生長的線條，中間電視櫃的地方就像是樹洞。」於是我們知道，這樹洞裡的房間時時刻刻都在展演著無限生機。
從住宅、建築到商業空間，芮晟設計事務所提供高水準的設計及工程服務，透過詳盡的溝通與對美感的堅持，完成每個案主對成家的託付。本案設計與工程總價約300萬台幣，若你也對其優雅大器的室內設計動心，不妨繼續看看以下這些精彩的案例：