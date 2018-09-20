新北市47坪當代雅宅，盡現人文藝術氣韻！

客廳區以質感皮面沙發為主體，其較為沈穩的材質由亮眼駝色所平衡，搭配一旁帶有幾何線條的扶手椅，大器之中又多了些許活潑。沙發區旁的小餐桌實為開放式餐廚空間的一部分，牆上的掛畫也有亮點——是由本案設計師所繪製而成！