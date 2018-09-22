台中北屯公寓設計 小而美的木質幸福家居

每個人對居家空間的營造皆有不同偏好，有人喜愛氣派奢華，有人只對簡單生活鍾情。重要的是，日日居住在期間的人，能否對「家」有共同的想像、留下共同的生活痕跡。

今天所要介紹的是台中市司創仁和匯鉅設計有限公司的作品，位於北屯區的這座公寓小巧溫馨，在專業室內建築師的擘畫下，以滿滿木質元素為屋主打造出幸福居家空間。現在就跟我們一起來看看設計細節吧！