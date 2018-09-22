台中北屯公寓設計 小而美的木質幸福家居

每個人對居家空間的營造皆有不同偏好，有人喜愛氣派奢華，有人只對簡單生活鍾情。重要的是，日日居住在期間的人，能否對「家」有共同的想像、留下共同的生活痕跡。
今天所要介紹的是台中市司創仁和匯鉅設計有限公司的作品，位於北屯區的這座公寓小巧溫馨，在專業室內建築師的擘畫下，以滿滿木質元素為屋主打造出幸福居家空間。現在就跟我們一起來看看設計細節吧！
木質一向是打造溫馨居家空間所不可或缺的元素。一進客廳，棕木色和灰色相間的電視牆立刻成為視覺中心，與整體空間的木色調完美呼應。左側置物櫃可被視為是電視牆的延伸，中空設計便於屋主展示各類收藏。
沙發區既為一家之中主要的社交場域，在各樣的情境需求之下，設計師也細膩地設置了相應的光源。白天拉開窗簾就是大片自然光、夜晚全家團聚看電視時可打開天花板頂燈；若只是夫妻兩人對坐，間接燈光與造型燈飾則能帶來浪漫柔美的氣氛！
公共區域設計為時下最流行的開放式客餐廳，使空間調度更為靈活。設計師在沙發旁安裝了具有鏡面效果的簡單玻璃隔間，隔出沙發區與餐桌區之餘，也產生空間放大的效果。
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開放式的客餐廳，另一好處是能在視覺上使客廳向內延伸。若延續客廳的裝潢風格，其明亮、放鬆的氛圍也能呈現在用餐空間中。
廚房空間雖有限，設計師利用光滑亮面的板材，加上充足的照明與白色調，使廚房不至於顯得狹小。
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小空間中另一必備神物即是沙發床。能屈能伸，大大增添了空間運用的可能性。深灰色沙發加上木質元素邊桌，使客房多了幾分日式禪意。
設計師表示，房間部分「使用了大量木色裝潢，但其以不同顏色、紋路之木頭為房間帶入沉靜外的一種格調」。臥房中從地板、床頭板到層架都是滿滿木質元素，淺色系格外使人心情愉悅清朗，整體散發著北歐風格家居特有的溫暖。