線板是什麼？有什麼優點和缺點？

裝潢是一項巨大的工程，從構思到動手都需要我們全身心地投入，因為一不小心我們可能就會遇到各種各樣甚至是從未預料的問題和煩惱，所以我們常常需要從一開始就認真選擇建材和各種物料，然後一步一步打造出我們理想中家應該有的樣子。那麼你知道線板嗎？不知道也沒有關係！今天我們就來一起了解下線板這個東西～
其實，無論是在美式別墅還是歐陸古典風的家裡，我們都可以找得到不少的裝飾線板。
那麼，線板到底是一樣什麼樣的東西？它的功能是什麼？有哪些常見的材質？線板有優點或缺點嗎？如果我想要自己DIY動手裝線板，當中有什麼要留意的地方？今天homify將會帶大家來認識這一種打造新古典風格的必備元素，配上超精彩設計實例，一起來看！
線板其實是一種裝飾用的板材，常見的材質有石膏板、木板、PU（英文Polyurethane）板或者PS（Polystyrene）板。這一些板材表面都會刻有不同的紋理，最簡單的有直線，複雜一點的有歐式雕花。當然紋理愈複雜，線板的價格就會愈高。
線板的材質有很多，其中木質線板、塑膠線板（PU板及PS板）和石膏線板最常見。
木質線板就是一塊由木板組成的裝飾板，表面富有天然的木紋，其中可以再細分為實木線板、貼木皮複合線板及密度板線條等等。
木線板的優點：表面擁有天然木紋、天然無毒、釘著力強、上色度高
木線板的缺點：由於是天然素材，所以容易會有蟲蛀、易受潮變形、表面粗糙等問題。另外，由於是木才的關係，所以阻燃性不佳。
早期一點的室內裝潢會比較常用到木線板，然而隨著塑膠的普及，愈來愈多的建築師會選擇使用更耐用、防水的塑膠線板。
PU線板優點：由硬質PU（Polyurethane）泡棉製成板，表面堅硬，而且造型多變。因為人造物料的關係，有抗蟲蛀、抗腐蝕、防霉等功能。
PU線板缺點：線板接合明顯有縫，而且容易受冷縮熱漲影響。如果施工不佳，會有不貼服的情況。
PS線板優點：PS（Polystyrene）線條的原材料是聚苯乙烯，是日常生活中常見的物料。跟PU線板一樣，PS板硬度高、質量輕，而且有防潮、防霉、防蟲等功能。
PS線板缺點：PS板硬度高但容易脆，而且上色度沒有像木線板那麼好。
除了木材和塑膠外，石膏板也是比較受歡迎的線板材質之一。
石膏板優點：造型多變、價格便宜、防火、防潮、隔音良好
石膏板缺點：如果石膏的品質不佳，日子久了還是會有受潮或者落粉的問題。
如果你選擇要自行裝置線板的話，記得要留意以下幾點：
裁切：
一枝線板的長度約7-8台尺，很多時候我們需要利用木工裁角機器來把線板切短或者切45度角。專家提醒，線板要拿相反，才能裁出正確的尺寸。
線板銜接：
如果需要把切割好的線板銜接，大家必須要對應花紋，確保銜接的位置正確。
固定：
把線板的背面用白膠塗滿後，必須要小心穩妥地把線板黏到預設的平面上。然後在牆壁和天花板的銜接處打釘，而每一顆釘子需要相隔20公分左右的距離。
補土：
跟牆壁或者線板之間的銜接處通常都會有小縫，大家別忘了要把這些地方補土或者矽利康，不然的話上了油漆以後，縫隙看起來會變得更明顯。
一般而言，線板以台尺為單位，每一枝線板的長度約7-8尺(200-240公分)，寬度由3-30公分不等。
至於價錢方面，線板的價格取決於寬度、雕花複雜度、材質以及廠牌。另外如果你的線板需要請人來上漆，這裡的施工費也會讓你的開支上升。
如果你想要獲得最新的報價，歡迎你直接跟專業的設計師或者廠商聯絡喔！
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