線板是什麼？有什麼優點和缺點？

裝潢是一項巨大的工程，從構思到動手都需要我們全身心地投入，因為一不小心我們可能就會遇到各種各樣甚至是從未預料的問題和煩惱，所以我們常常需要從一開始就認真選擇建材和各種物料，然後一步一步打造出我們理想中家應該有的樣子。那麼你知道線板嗎？不知道也沒有關係！今天我們就來一起了解下線板這個東西～

其實，無論是在美式別墅還是歐陸古典風的家裡，我們都可以找得到不少的裝飾線板。

那麼，線板到底是一樣什麼樣的東西？它的功能是什麼？有哪些常見的材質？線板有優點或缺點嗎？如果我想要自己DIY動手裝線板，當中有什麼要留意的地方？今天homify將會帶大家來認識這一種打造新古典風格的必備元素，配上超精彩設計實例，一起來看！