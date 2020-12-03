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日式居家裝潢 打造最夯的極簡無印風與日式禪風

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每年遊日的台灣旅客人數都總是名列前茅，由此可見台灣人有多麼的喜歡日本。事實上，日本文化對我們的影響很深，這一點從我們日常的用語到極受歡迎室內日式裝潢風格，禪風裝潢設計等方面都看得到，幾乎隨處都可以看到這些日式元素的影子，日式風格可以說是是深入人心。

今天我們就是要來教大家如何掌握兩款最有代表性的日系裝潢——極簡無印風和傳統的日式禪風——的幾個要點，如果你也對日式風格裝修以及禪風設計感興趣的話，那一定不要錯過喔，現在就趕快筆記吧！

無印風——極簡裝潢

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日式無印風格

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相信大家都知道「無印良品」這一個日本品牌吧？它的產品設計以純樸、簡潔、環保及以人為本為理念，風格獨樹一格。隨著無印這個品牌變得愈來愈受歡迎，建築界就多出了一個以這種簡潔為裝潢概念的風格詞彙——「無印風」。

無印風格所強調的是簡約、乾淨、俐落，略去一切不必須的、花俏的裝飾品。因此，如果我們想要打造出日系無印象，首先要做的事就是只放置一基必要的家具與家飾品，並且以簡單的素材來裝潢空間，例如純色木材與布料。

無印風——溫潤木頭

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無印風一直都給人一種溫馨與和諧的感覺，全因為它非常著重木頭的運用。在許多走日系無印風或日系極簡風的家裡，你不難發現木頭就是所有裝潢的重點，很少會或者幾乎都不會找到任何以複雜的壁紙、拼花瓷磚或者雕花線板來裝飾的部分。

因此，在打造無印風家居的時候，大家可以選擇一些適合台灣氣候的木板來鋪設裝飾牆或者地板，以及選擇一些木質家具，例如餐廳裡的餐桌、餐椅或者是客廳的電視櫃等等。

無印風——舒適自然

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無印的招牌色就是木色和白色，再來就是米白色和牛仔布的藍色，而圖中的客廳剛好把這裡的所有顏色都運用到。

當大家裝飾家居的時候，除了要注意配色這一塊，其實也應該要留意家具的材質。上一點提到，木材是無印風家居必備的元素之一。除此以外，棉質或者麻質的布料也是打造這種極簡風的好材料，你可以利用布藝沙發、地毯、抱枕與小被子來完成整個設計。

無印風——明亮通透

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這一個臥室設計範例由台灣本地的設計師打造而成，有著通透感十足的休憩空間。擺設上盡可能強調開放性，創造出傳統臥房少見的明亮意象。

無印風家居必須要夠明亮，當中的秘訣就是安裝大片的玻璃窗來增加採光度，如果房子本身坐向不好，那麼也可以以充足的照明系統來彌補當中的不足。記得喔，牆面必須要留白，這樣子能使光線反射，保持空間明亮。

日式禪風——枯山水

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看過日式極簡風的裝潢要點後，我們來到比較傳統的禪風風格這一部分。

傳統的日式庭院都是「枯山水」這一種風格，「枯」意思指的是花園裡並沒有水景，而實際上「水」通常由砂石表現，例如在砂石的表面上扒梳出紋路來表現水的波紋流動。而「山」通常用石塊表現。枯山水常被日本僧侶用於輔助冥想，也有安定心情的療癒作用。

日式禪風——榻榻米茶室

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榻榻米地板可說是打造和室的必需元素，少了它，整個和室就少了日式禪味。

製作榻榻米的主要材料是燈心草或者是藺草，主要產區為日本的熊本、廣島、岡山和高知。一般的榻榻地是綠色的，隨著時間會慢慢變成黃色，這屬於自然現象。

鋪設榻榻米的好處還有很多，比如說它能夠使房間冬暖夏涼。而且由於這種地板的軟硬適中，對兒童的骨骼生長發育和老人的脊椎、腰椎都有極好的保健作用。

不過，雖然榻榻米有調節濕氣的功能，可是如果你所在的地區是長期潮濕，或者是春天時份空氣的濕度特別高的話，專家們還是建議大家開抽潮機來保持地板乾爽，以免出現長霉的情況。在太陽充足的日子，最好把榻榻米掛在陽光下晾曬。

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日式禪風——榻榻米茶室

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日本的傳統茶室除了鋪有榻榻米外，還會以木柵紙窗或紙門來搭配，營造出休閒愜意的氣氛。

實際上，茶室除了可以用來品客以及會客外，大家還可以把它當作寫作或畫畫用的工作室，或者客人來訪時也可以把它變成臨時客房使用喔。

日式禪風——落塵區與木柵

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除了榻榻米和紙門窗，木柵也是日系禪風風格之中不可或缺的一個設計元素。在現代室內裝潢之中，木柵通常都會被設計師用來當作屏風使用，例如圖中玄關的木柵就是有著屏風的用途——分隔空間。

另外，日式家居的玄關處一定會有一個落塵區，以免人從外面把砂石、泥土或塵埃等不乾淨的東西帶進屋內。

日式禪風——居家簡化版

質樸的老柚木餐桌選用戶外感的餐椅充滿扎實感，編麻的片廉有點日式的簡約 弘悅國際室內裝修有限公司 餐廳 水泥 Brown
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融入日式禪風元素的同時，保留了居家生活的溫馨感，給人一種放鬆的平衡感。

日式禪風——清水模

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極簡室內設計 Simple Design Studio

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清水模這一種讓普利兹克獎得主、日本著名的建築大師安藤忠雄所為之著迷的元素，指的是現代建築美學的一種表現手法。它的基本理念是當混凝土澆灌後就不再加以任何面料裝飾，以呈現素材最原始的面貌。由於清水模成品擁有純樸、自然與穩重的外觀，因此極符合現代極簡風的設計理念。

統的清水模如果是在像台灣一樣潮濕的氣候下，很容易會退色發霉。 為了解決這個問題，台灣市場上出現了仿清水模塗料，好讓設計師們能夠不受台灣氣候或屋主預算所限，在室內營造出同樣寧靜優美的裝飾牆。一般我們可以用這種塗料來裝飾客廳的主牆，有的甚至會選擇把清水模加到工作室或者臥室的設計當中。

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