日式居家裝潢 打造最夯的極簡無印風與日式禪風

每年遊日的台灣旅客人數都總是名列前茅，由此可見台灣人有多麼的喜歡日本。事實上，日本文化對我們的影響很深，這一點從我們日常的用語到極受歡迎室內日式裝潢風格，禪風裝潢設計等方面都看得到，幾乎隨處都可以看到這些日式元素的影子，日式風格可以說是是深入人心。

今天我們就是要來教大家如何掌握兩款最有代表性的日系裝潢——極簡無印風和傳統的日式禪風——的幾個要點，如果你也對日式風格裝修以及禪風設計感興趣的話，那一定不要錯過喔，現在就趕快筆記吧！