復古典雅的地磚：六角磚的材質、搭配、適用地點和鋪設方法！

六角磚其實就是地磚的一種，每一塊磚塊都有六個邊、六個角，比起傳統的方形磁磚獨特一點。

一般而言，市場些的六角磚材質都是離不開瓷質磚、釉面磚和石材地磚這三種。

石材地磚：

石材地磚屬於天然材質，因此磚塊的紋理渾然天成，獨特又自然。我們最常見的石材地磚都是大理石材質，它們裝飾性高，而且質感高貴，因此受不少人的喜愛。

不過，大理石價格比其他材質的地磚昂貴，而且表面容易有吃色的問題。

瓷質地磚：

我們常說的瓷質地磚，指的其實是石英磚。這是一種由石英細顆粒或粉末製成的磚塊，它的吸水率是在眾多款款瓷磚之中最低，意味著它最適合用來鋪設一些濕氣重或者是地板要常清潔的地方，比如說浴室或者廚房。

石英磚一般都經過拋光紋路處理，具止滑、耐磨、耐壓等特質。

釉面地磚：

釉面磚的表面經過施釉高溫高壓燒制處理，表面的防滑度非常好，而且色彩圖案豐富，款式多樣，因此也深受不少人的喜愛。