復古典雅的地磚：六角磚的材質、搭配、適用地點和鋪設方法！

台灣屬於海島型氣候，春夏兩季的雨量多，平常的空氣濕度也很高。因此，我們在選擇建料的時候都必須額外留意一下，到底哪一些材質適合這一種的氣候。比如說，歐美住宅常鋪的木地板雖然非常好看，可是如果把它放到台灣來，不消幾個月木材就會受潮變形或者發霉了！類似的例子還有很多，而原因很簡單，在裝潢的時候我們常常只是單純地考慮個人喜好或者偏好某種設計風格，而因此忽略了很多其他重要的考慮因素，其中就包括材質的適用性。實際上裝潢是一個需要多方面綜合考量的複雜工程，我們還要在滿足個人喜好的同時，認真地調研和思考某種物料或者材質是否真的適合自己的家。
今天我們要來為大家介紹一種適合復古風格和台灣氣候的地磚——六角磚，如果大家想要知道更多相關的知識的話，那就繼續看下去吧～
六角磚其實就是地磚的一種，每一塊磚塊都有六個邊、六個角，比起傳統的方形磁磚獨特一點。
一般而言，市場些的六角磚材質都是離不開瓷質磚、釉面磚和石材地磚這三種。
石材地磚：
石材地磚屬於天然材質，因此磚塊的紋理渾然天成，獨特又自然。我們最常見的石材地磚都是大理石材質，它們裝飾性高，而且質感高貴，因此受不少人的喜愛。
不過，大理石價格比其他材質的地磚昂貴，而且表面容易有吃色的問題。
瓷質地磚：
我們常說的瓷質地磚，指的其實是石英磚。這是一種由石英細顆粒或粉末製成的磚塊，它的吸水率是在眾多款款瓷磚之中最低，意味著它最適合用來鋪設一些濕氣重或者是地板要常清潔的地方，比如說浴室或者廚房。
石英磚一般都經過拋光紋路處理，具止滑、耐磨、耐壓等特質。
釉面地磚：
釉面磚的表面經過施釉高溫高壓燒制處理，表面的防滑度非常好，而且色彩圖案豐富，款式多樣，因此也深受不少人的喜愛。
六角地磚的款式很多變化，如果是人造材質的話，圖案會更多元化。比如說，磚面的圖案顏色對比會較強烈、突出，花紋會更細緻。圖中的玄關是由台灣本地的設計師打造而成，從玄關走到客廳的通道上鋪了不少拼花六角磚，每一個磚塊上的圖案都不太一樣，看起來優雅之中又帶點復古。
除了擁有豐富花紋的地磚外，很多時候設計師會利用黑、白、灰三段的色調來鋪設地面，這一種酷酷的配色會帶來一種井然有序的感覺，同時也會替空間營造出一種幹練的觀感。
如果你喜歡簡單一點的設計，市面上也有很多同色系的瓷磚可供選擇，比如說米白色或者灰色的款式。如果你喜歡天然材質的話，大理石磚簡單的紋理和天然的色澤可能會是個好選擇喔！
六角磁磚不需要像是木地板或者正方形的瓷磚那樣子規規矩矩，所以鋪設的方式也很有彈性，大家都可以發揮創意。以下是其中的四種：
1) 六瓣花：
以花朵為靈感來源，一塊較單調六角磚為中心，並分別在每個邊鋪設一塊紋理比較複雜的六角磚，形成花朵一樣的外貌。
2) 條紋：
這一種鋪法利用了2-3種不同色系的地磚，你可以先把深色的地磚鋪成一條的直線，旁邊兩邊則鋪上對比強烈的淺色六角磚。這種做法有效拉長空間的視野，適合小空間。
3) 隨機式：
隨機式的鋪法最沒有限制，自由發揮度很高。大家只要照自己的喜好來鋪設不同的圖案的六角磚就好，不過要記得最好把同圖案的磚塊稍為隔開一點。
4) 混鋪：
很多時候如果我們把整個空間都鋪滿了六角磚，看起來會太過花巧。因此，不少的設計師會把六角磚跟其他的地板材質（例如木地板或者水泥地板）等混鋪，起一個互補的作用。圖中的設計就是其中一個例子。
六角磚日常的清潔保養其實很簡單，因為表面通常都經過拋光處理，你只要用沾了清水的濕布輕輕一抹，污垢很容易地就可以被清掉。
然而，如果污漬比較強，沒辦法光用清水抹走，那麼你可以使用一些較偏中性的水性清潔劑來進行清潔工作。不過，記得要依照指示把清水和清潔劑混合，不然的話過多的清潔劑會殘留在地板表面，地磚就會變得滑滑的，我們一不小心就有機會滑喔！
記得，如果地板沾上了任何污漬，大家都要第一時候馬上把它清走，不然的話石磚可以會把色吃進去（特別是大理石材質的地磚），這樣子就很難把顏色弄掉。
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