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台南住宅設計 現代古典風

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
豪華氣度別墅/王公館, 沐築空間設計 沐築空間設計 經典風格的走廊，走廊和樓梯
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古典風是營造出大器感的絕佳選擇，然而傳統的古典風元素常給人繁瑣的感覺，因此如果能以現代的手法呈現的話會更有魅力。這次的住宅設計專案由沐築空間設計負責，設計團隊省略了古典風的繁複感，但是依舊讓空間保有大器高貴的氣質。對於喜歡古典與現代風的屋主來說，最後完工的成果非常完美。假如說你正打算裝潢住宅空間的話，這個專案的設計手法很值得學起來。一起出發欣賞更多細節！

大量的石材

跳躍的收納櫃,跳色的動物座椅,讓車庫空間很不一樣 沐築空間設計 房子
沐築空間設計

跳躍的收納櫃,跳色的動物座椅,讓車庫空間很不一樣

沐築空間設計
沐築空間設計
沐築空間設計

大量的淺色系石材讓室內更為寬敞通透，而這樣的材質也能輕鬆地營造出高貴大器的風範。

精緻的燈具

細緻的置鞋區,讓每雙鞋都是精品 沐築空間設計 經典風格的走廊，走廊和樓梯
沐築空間設計

細緻的置鞋區,讓每雙鞋都是精品

沐築空間設計
沐築空間設計
沐築空間設計

整體的空間有現代感的簡單概念，但是像是燈具等小家飾品都展現古典的精緻感，非常細膩深刻。

幾何的形體

造型立面亦是隔間牆面 沐築空間設計 經典風格的走廊，走廊和樓梯
沐築空間設計

造型立面亦是隔間牆面

沐築空間設計
沐築空間設計
沐築空間設計

屋內的許多小細節呈現出現代的幾何形體，居家空間更有特色。

展示品

入口玄關意象 沐築空間設計 經典風格的走廊，走廊和樓梯
沐築空間設計

入口玄關意象

沐築空間設計
沐築空間設計
沐築空間設計

屋主心愛的展示品成為屋內的亮點，讓人走動時驚喜連連。

客廳的設計

運用美式古典元素營造出客廳溫潤大氣感 沐築空間設計 客廳
沐築空間設計

運用美式古典元素營造出客廳溫潤大氣感

沐築空間設計
沐築空間設計
沐築空間設計

客廳的天花板呈現出古典風的細節，搭配上石材地板後顯得雍容華貴。

電視牆使用黑色系，整體畫面有了重點

客廳電視主牆設計 沐築空間設計 客廳
沐築空間設計

客廳電視主牆設計

沐築空間設計
沐築空間設計
沐築空間設計

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小客廳

客廳沙發背牆設計 沐築空間設計 客廳
沐築空間設計

客廳沙發背牆設計

沐築空間設計
沐築空間設計
沐築空間設計

小客廳多了點私密桿，使用黑搭配白，營造出現代時尚感。

開放式餐廳與廚房

餐廳 沐築空間設計 餐廳
沐築空間設計

餐廳

沐築空間設計
沐築空間設計
沐築空間設計

開放式的餐廳與廚房非常適合現代的家庭，而牆面的收納櫃則提供完善的儲物機能。

毫無壓迫感的用餐空間

餐廳 沐築空間設計 餐廳
沐築空間設計

餐廳

沐築空間設計
沐築空間設計
沐築空間設計

從中島延伸出餐桌，一致性更強

餐廳 沐築空間設計 餐廳
沐築空間設計

餐廳

沐築空間設計
沐築空間設計
沐築空間設計

ㄇ字廚房

廚房 沐築空間設計 廚房 橱柜,台面,家具,财产,下沉,建筑,厨房水槽,轻敲,厨房,室内设计
沐築空間設計

廚房

沐築空間設計
沐築空間設計
沐築空間設計

ㄇ字型的廚房與空間格局完美搭配，洗手台上方的窗戶則提供充足光線。

臥室

主臥室 沐築空間設計 臥室
沐築空間設計

主臥室

沐築空間設計
沐築空間設計
沐築空間設計

臥室裡頭多了些溫潤感，淺色系的顏色令人放鬆。

牆面裝飾

主臥室 沐築空間設計 臥室
沐築空間設計

主臥室

沐築空間設計
沐築空間設計
沐築空間設計

簡單的空間裡頭牆面擺放了美麗的裝飾，非常有特色。

梳妝台

奢華梳妝枱 沐築空間設計 臥室
沐築空間設計

奢華梳妝枱

沐築空間設計
沐築空間設計
沐築空間設計

梳妝台的大理石材非常高貴，大面的鏡子則讓空間更開闊。

梳妝台與臥室

主臥一隅 沐築空間設計 臥室
沐築空間設計

主臥一隅

沐築空間設計
沐築空間設計
沐築空間設計

展示櫃

精品包包展示櫃 沐築空間設計 臥室
沐築空間設計

精品包包展示櫃

沐築空間設計
沐築空間設計
沐築空間設計

美麗的展示櫃好看又實用，並且為空間增色。

浴室

主浴洗手檯,結合鏡櫃收納 沐築空間設計 浴室 镜子,轻敲,台面,橱柜,下沉,卫浴洁具,浴室柜,家具,建造,植物
沐築空間設計

主浴洗手檯,結合鏡櫃收納

沐築空間設計
沐築空間設計
沐築空間設計

浴室以大理石材搭配不同的磁磚，穩重又高雅。

採光佳

主臥浴室 沐築空間設計 浴室
沐築空間設計

主臥浴室

沐築空間設計
沐築空間設計
沐築空間設計

沐浴的空間採光絕佳，獨立的淋浴間與浴缸提供絕佳便利性。

浴室的天花板也不馬虎

主臥浴室 沐築空間設計 浴室
沐築空間設計

主臥浴室

沐築空間設計
沐築空間設計
沐築空間設計

次臥

擁有世界地圖的孩房 沐築空間設計 臥室
沐築空間設計

擁有世界地圖的孩房

沐築空間設計
沐築空間設計
沐築空間設計

次臥多了些玩心，窗邊的臥榻結合書桌，功能強大。

衣櫃上有不同的層次，非常獨特。

孩房造型臥榻連結造型門板設計 沐築空間設計 臥室
沐築空間設計

孩房造型臥榻連結造型門板設計

沐築空間設計
沐築空間設計
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電梯

休閒運動室 沐築空間設計 健身房
沐築空間設計

休閒運動室

沐築空間設計
沐築空間設計
沐築空間設計

住宅內還有獨立的電梯，對於家中有長者或行動不便的成員的家庭來說格外便利。

延伸閱讀：台南市公寓室內設計 獨特的現代混搭風

台北萬華區 24 層樓建築設計，現代古典風

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