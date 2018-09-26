台南住宅設計 現代古典風

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古典風是營造出大器感的絕佳選擇，然而傳統的古典風元素常給人繁瑣的感覺，因此如果能以現代的手法呈現的話會更有魅力。這次的住宅設計專案由沐築空間設計負責，設計團隊省略了古典風的繁複感，但是依舊讓空間保有大器高貴的氣質。對於喜歡古典與現代風的屋主來說，最後完工的成果非常完美。假如說你正打算裝潢住宅空間的話，這個專案的設計手法很值得學起來。一起出發欣賞更多細節！
大量的淺色系石材讓室內更為寬敞通透，而這樣的材質也能輕鬆地營造出高貴大器的風範。
整體的空間有現代感的簡單概念，但是像是燈具等小家飾品都展現古典的精緻感，非常細膩深刻。
屋內的許多小細節呈現出現代的幾何形體，居家空間更有特色。
屋主心愛的展示品成為屋內的亮點，讓人走動時驚喜連連。
客廳的天花板呈現出古典風的細節，搭配上石材地板後顯得雍容華貴。
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小客廳多了點私密桿，使用黑搭配白，營造出現代時尚感。
開放式的餐廳與廚房非常適合現代的家庭，而牆面的收納櫃則提供完善的儲物機能。
ㄇ字型的廚房與空間格局完美搭配，洗手台上方的窗戶則提供充足光線。
臥室裡頭多了些溫潤感，淺色系的顏色令人放鬆。
簡單的空間裡頭牆面擺放了美麗的裝飾，非常有特色。
梳妝台的大理石材非常高貴，大面的鏡子則讓空間更開闊。
美麗的展示櫃好看又實用，並且為空間增色。
浴室以大理石材搭配不同的磁磚，穩重又高雅。
沐浴的空間採光絕佳，獨立的淋浴間與浴缸提供絕佳便利性。
次臥多了些玩心，窗邊的臥榻結合書桌，功能強大。
住宅內還有獨立的電梯，對於家中有長者或行動不便的成員的家庭來說格外便利。
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