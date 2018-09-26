台南住宅設計 現代古典風

古典風是營造出大器感的絕佳選擇，然而傳統的古典風元素常給人繁瑣的感覺，因此如果能以現代的手法呈現的話會更有魅力。這次的住宅設計專案由沐築空間設計負責，設計團隊省略了古典風的繁複感，但是依舊讓空間保有大器高貴的氣質。對於喜歡古典與現代風的屋主來說，最後完工的成果非常完美。假如說你正打算裝潢住宅空間的話，這個專案的設計手法很值得學起來。一起出發欣賞更多細節！