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高雄楠梓區土庫二路小住家設計，玻璃與木質交織的通透居所

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
天御－林公館, Unicorn Design Unicorn Design 客廳
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輕質調的材質與用色是小住家的必要元素，不僅能創造出開闊的空間感，同時也能讓室內格外明亮清新。這次的專案位在高雄楠梓區土庫二路上，負責規劃設計的UNICORN DESIGN擅於翻玩多種材質，以無藩籬的方式打造小面積的住家空間，而這次專業的設計團隊也大展身手，利用玻璃製造清透的隔間，並且大量地運用木頭材質，為明亮的場域帶來絕佳的溫潤感。若你也喜歡這樣的裝潢方式與風格，現在就一塊探索其中吧!　


客廳設計

熟悉的物件，更有家的感覺 Unicorn Design 客廳 舊傢俱，拉門，北歐風格，木質配色，木頭色配白色
Unicorn Design

熟悉的物件，更有家的感覺

Unicorn Design
Unicorn Design
Unicorn Design

以白配上木質家具的客廳散發著淡淡的北歐風情調，沙發背牆則以玻璃做出與書房的隔間，社交的場域雖小卻無壓。

白色電視牆

材質＆顏色＆工種 設計師的腦袋和統包不一樣 Unicorn Design 客廳 電器櫃，木頭色配白色，拉門
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材質＆顏色＆工種 設計師的腦袋和統包不一樣

Unicorn Design
Unicorn Design
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白色的電視牆與黑色的電視做出視覺對比，背後的櫃體可以容納眾多的必備物品，此外此櫃體是由玄關櫃延伸出來，視覺上更有一致性。

玄關處

homify 客廳
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從這個角度可以看到小住家裏頭沒有做出明顯的玄關區，而是利用與電視牆櫃體結合的方式提供此處的儲物機能。

拉門設計

電視櫃空間全利用 Unicorn Design 客廳 收納魔法，捨不得丟掉，秘密空間，電視櫃
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電視櫃空間全利用

Unicorn Design
Unicorn Design
Unicorn Design

從這個角度可以看到浴室隱身在木頭拉門後方，使用這樣的設計可以避免開關門所佔據的空間，十分適合小住家。

書房設計

一字書房，共享視野 Unicorn Design 書房/辦公室 小書房，玻璃隔間，公私空間，節能
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一字書房，共享視野

Unicorn Design
Unicorn Design
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玻璃的隔間牆後是通透的小書房。木頭的長桌可供兩人在此並肩閱讀或工作，而系統式的設計也讓空間更有條理不雜亂。

書房的儲物櫃

homify 書房/辦公室
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書房的牆面規劃了置頂櫃，全牆面的書櫃滿足屋主的收納需求，並且更容易翻找所需的物品。

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廚房與餐廳

小坪數廚房，從貧到精 Unicorn Design 廚房 廚房動線，電器櫃，廚房清潔
Unicorn Design

小坪數廚房，從貧到精

Unicorn Design
Unicorn Design
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位在角落的廚房結合餐廳的機能，而其實用餐區的餐桌為可伸縮的設計，因此屋主能依照當下的情境與使用需求作變更。用餐區的旁邊則有置頂的收納格，可以擺放各種廚房的家電。

收起餐桌時

小坪數廚房，從貧到精 Unicorn Design 廚房 小廚房，廚房收納，廚房機能
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小坪數廚房，從貧到精

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收起餐桌的時候空間變回單一功能，作為主角的廚房以白搭配深咖啡色，展現絕佳的對比。除了有高櫃外，天花板底下有設計了滿滿的收納櫃，可存放比較不常使用的東西。

主臥設計

homify 臥室
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主臥的天花板做出小角，空間裏頭瞬間有山間小屋的感覺，非常溫馨有情調。臥室裡頭的色系也與公共領域依樣，因此明亮不壓縮。

次臥設計

homify 臥室
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小小的次臥機能可沒少!床頭桌上的櫃體與旁邊的衣櫃提供充足的收納機能，淺色調的空間則讓人感到開闊無壓迫感。

浴室設計

homify 浴室
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第一間浴室以乾濕分離的設計做出淋浴間與如廁區，木頭的天花板配上白色的磁磚，營造出簡單卻溫馨的氣氛。

有浴缸的浴室

homify 浴室
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另外一間浴室設有浴缸，浴缸的上方則是面積不小的窗戶，通風與採光性更佳。

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