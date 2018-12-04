高雄楠梓區土庫二路小住家設計，玻璃與木質交織的通透居所

輕質調的材質與用色是小住家的必要元素，不僅能創造出開闊的空間感，同時也能讓室內格外明亮清新。這次的專案位在高雄楠梓區土庫二路上，負責規劃設計的《UNICORN DESIGN》擅於翻玩多種材質，以無藩籬的方式打造小面積的住家空間，而這次專業的設計團隊也大展身手，利用玻璃製造清透的隔間，並且大量地運用木頭材質，為明亮的場域帶來絕佳的溫潤感。若你也喜歡這樣的裝潢方式與風格，現在就一塊探索其中吧!



