高雄楠梓區土庫二路小住家設計，玻璃與木質交織的通透居所

輕質調的材質與用色是小住家的必要元素，不僅能創造出開闊的空間感，同時也能讓室內格外明亮清新。這次的專案位在高雄楠梓區土庫二路上，負責規劃設計的《UNICORN DESIGN》擅於翻玩多種材質，以無藩籬的方式打造小面積的住家空間，而這次專業的設計團隊也大展身手，利用玻璃製造清透的隔間，並且大量地運用木頭材質，為明亮的場域帶來絕佳的溫潤感。若你也喜歡這樣的裝潢方式與風格，現在就一塊探索其中吧!
以白配上木質家具的客廳散發著淡淡的北歐風情調，沙發背牆則以玻璃做出與書房的隔間，社交的場域雖小卻無壓。
白色的電視牆與黑色的電視做出視覺對比，背後的櫃體可以容納眾多的必備物品，此外此櫃體是由玄關櫃延伸出來，視覺上更有一致性。
從這個角度可以看到浴室隱身在木頭拉門後方，使用這樣的設計可以避免開關門所佔據的空間，十分適合小住家。
玻璃的隔間牆後是通透的小書房。木頭的長桌可供兩人在此並肩閱讀或工作，而系統式的設計也讓空間更有條理不雜亂。
位在角落的廚房結合餐廳的機能，而其實用餐區的餐桌為可伸縮的設計，因此屋主能依照當下的情境與使用需求作變更。用餐區的旁邊則有置頂的收納格，可以擺放各種廚房的家電。
收起餐桌的時候空間變回單一功能，作為主角的廚房以白搭配深咖啡色，展現絕佳的對比。除了有高櫃外，天花板底下有設計了滿滿的收納櫃，可存放比較不常使用的東西。
另外一間浴室設有浴缸，浴缸的上方則是面積不小的窗戶，通風與採光性更佳。
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