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台中神岡別墅設計，被農田圍繞的現代風居所

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建築設計+室內設計 神岡 LL House, 黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio 黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio 房子
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農田綠意與違章工廠是台灣常見到的共存景象，如果要在這樣的環境蓋間別墅，要如何留下美好的，除去不美觀的景緻呢？這次的專案基地正介於農田與工廠之間，從不到6米寬的巷子進到建築基地後，兩側是工廠建築，一側面臨農田水稻，是建築物唯一可以擁有視野，並且與戶外空間連結的區塊。在這樣的基地上，建築師與屋主對於建築本身會有什麼樣的想象呢？

黃耀德建築師事務所擷取屋主的品味與智慧，決定了別墅最終的形式與建築表情。由於屋主提供建築正面要面對工廠，須有辦公室的表情，背面則是面向農田，要有別墅與住家的樣貌。為了符合屋主的需求，以及住家及辦公空間的配置，設計上採形隨機能、順應本質的概念，自然而然地形塑出表裡一致的建築內在與外在，傳達由建築本質映照建築表情。二樓以上面對南向的農田，因此建築師借自然的景觀與露臺造景，同時在露臺上設置了水牆隔離週遭工廠的視野，以大面開窗與遮陽處理。北向面對工廠以及強烈的東北季風，為此建築師立面以格柵及減少開口為對策，呈現線條極簡的實牆量體與入口意象。

描寫至此，你是否已經非常好奇別墅的真面目呢？一塊跟我們前往台中神岡，參觀黃耀德建築師事務所歷久彌新的美麗作品吧！

建材使用 外部-抿石子.小口剖面石材.金屬鐵件氟碳漆. 內部-石英磚.鐵件.原木.紫檀實木地板 

別墅的正面

建築物正立面 黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio 房子
黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio

建築物正立面

黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio
黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio
黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio

屋主希望建築物的正面能有辦公室的表情，同時因為這個位置面向工廠與強烈東北季風，建築師特以格柵及減少開口為對策，呈現出線條極簡的實牆與入口意象。而樸質的建材，如抿石子、小口剖面石材、鐵件格柵等則讓建築物的外觀格外低調。

露臺的圍牆設計

露台高牆與遮陽 黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio 房子
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露台高牆與遮陽

黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio
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考慮到面向工廠的這一個特點，建築師特地利用高牆隔絕，同時還圍塑了露台的空間感。

別墅的背面

建築物背面 黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio 房子
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建築物背面

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屋主希望建築物的背面能夠有別墅與住家的表情，為此建築師將二樓以上之處打造露臺與自然造景，露臺更設置了水牆隔絕工廠視野，只留下美好的農田景緻。

別墅入口的鐵件設計

住宅入口鐵件設計 黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio 房子
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住宅入口鐵件設計

黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio
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二樓以上別墅入口與辦公室動線獨立，避免影響住宅私密性，入口以鐵件造型及玻璃作為牆體。

水景穿越別墅的入口牆，延伸至住宅內庭院。

住宅入口與水景 黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio 房子
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住宅入口與水景

黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio
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辦公空間外圍的水景環繞建築物四周…

辦公室入口與水景 黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio 房子
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辦公室入口與水景

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水平格柵遮陽除了可以提供遮陽的功能，同時也創造出美麗的光影線條變化

遮陽格柵 黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio 房子
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遮陽格柵

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美麗的格柵設計

遮陽格柵 黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio 房子
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遮陽格柵

黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio
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別墅背面立面

建築物背立面 黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio 房子
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建築物背立面

黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio
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建築師利用柱牆分離的設計，讓挑空的客廳形成無結構柱的L形大面玻璃，同時利用遮陽格柵降低日照直射的情形。

柱牆分離功能多

柱牆分離 黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio 露臺
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柱牆分離

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眺望台

眺望台 黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio 牆面
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眺望台

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別墅的南邊由樓梯平台延伸挑出於外牆的露台，這個領域提供屋主觀賞眺望農田與自行車道，形成一種觀與被觀的微妙關係。

戶外懸臂鋼梯造型簡約，同時堅固耐用

戶外懸臂鋼梯 黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio 樓梯
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戶外懸臂鋼梯

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入口穿廊

住宅入口穿廊 黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio 走廊 & 玄關
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住宅入口穿廊

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別墅入口穿廊透過大面窗景，結合環繞四周的水景與庭院，讓居者一回到家即可尋得心靈的寄託與沉澱。

挑空無結構柱的客廳

客廳與露台 黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio 客廳
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客廳與露台

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建築師利用柱牆分離的設計讓挑空的客廳形成無結構柱的L形大面玻璃，這樣的手法能增加客廳與露台的空間滲透感。

白色系的通透客廳裡頭，利用跳色的家具點綴

客廳 黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio 客廳
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客廳

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在現代風的居家空間裡頭規劃和室空間，生活更有禪意

客廳與和室 黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio 客廳
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客廳與和室

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大面的落地窗讓屋外的風景成為最美麗的有機設計…

聎望農田 黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio 窗戶
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聎望農田

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農田景緻令人感到紓壓… .

聎望農田 黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio 窗戶
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聎望農田

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浴室造景

浴室造景 黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio 窗戶
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浴室造景

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浴室裡頭以簡單的造景增添生氣，符合現代風的調性同時也令空間更為鮮活。

延伸閱讀： 豐原別墅建築設計，清水混凝土的現代住宅

台南住宅設計 現代古典風
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