台中神岡別墅設計，被農田圍繞的現代風居所

農田綠意與違章工廠是台灣常見到的共存景象，如果要在這樣的環境蓋間別墅，要如何留下美好的，除去不美觀的景緻呢？這次的專案基地正介於農田與工廠之間，從不到6米寬的巷子進到建築基地後，兩側是工廠建築，一側面臨農田水稻，是建築物唯一可以擁有視野，並且與戶外空間連結的區塊。在這樣的基地上，建築師與屋主對於建築本身會有什麼樣的想象呢？

黃耀德建築師事務所擷取屋主的品味與智慧，決定了別墅最終的形式與建築表情。由於屋主提供建築正面要面對工廠，須有辦公室的表情，背面則是面向農田，要有別墅與住家的樣貌。為了符合屋主的需求，以及住家及辦公空間的配置，設計上採形隨機能、順應本質的概念，自然而然地形塑出表裡一致的建築內在與外在，傳達由建築本質映照建築表情。二樓以上面對南向的農田，因此建築師借自然的景觀與露臺造景，同時在露臺上設置了水牆隔離週遭工廠的視野，以大面開窗與遮陽處理。北向面對工廠以及強烈的東北季風，為此建築師立面以格柵及減少開口為對策，呈現線條極簡的實牆量體與入口意象。

描寫至此，你是否已經非常好奇別墅的真面目呢？一塊跟我們前往台中神岡，參觀黃耀德建築師事務所歷久彌新的美麗作品吧！

建材使用 外部-抿石子.小口剖面石材.金屬鐵件氟碳漆. 內部-石英磚.鐵件.原木.紫檀實木地板