台中神岡別墅設計，被農田圍繞的現代風居所

農田綠意與違章工廠是台灣常見到的共存景象，如果要在這樣的環境蓋間別墅，要如何留下美好的，除去不美觀的景緻呢？這次的專案基地正介於農田與工廠之間，從不到6米寬的巷子進到建築基地後，兩側是工廠建築，一側面臨農田水稻，是建築物唯一可以擁有視野，並且與戶外空間連結的區塊。在這樣的基地上，建築師與屋主對於建築本身會有什麼樣的想象呢？
黃耀德建築師事務所擷取屋主的品味與智慧，決定了別墅最終的形式與建築表情。由於屋主提供建築正面要面對工廠，須有辦公室的表情，背面則是面向農田，要有別墅與住家的樣貌。為了符合屋主的需求，以及住家及辦公空間的配置，設計上採形隨機能、順應本質的概念，自然而然地形塑出表裡一致的建築內在與外在，傳達由建築本質映照建築表情。二樓以上面對南向的農田，因此建築師借自然的景觀與露臺造景，同時在露臺上設置了水牆隔離週遭工廠的視野，以大面開窗與遮陽處理。北向面對工廠以及強烈的東北季風，為此建築師立面以格柵及減少開口為對策，呈現線條極簡的實牆量體與入口意象。
描寫至此，你是否已經非常好奇別墅的真面目呢？一塊跟我們前往台中神岡，參觀黃耀德建築師事務所歷久彌新的美麗作品吧！
建材使用 外部-抿石子.小口剖面石材.金屬鐵件氟碳漆. 內部-石英磚.鐵件.原木.紫檀實木地板
屋主希望建築物的正面能有辦公室的表情，同時因為這個位置面向工廠與強烈東北季風，建築師特以格柵及減少開口為對策，呈現出線條極簡的實牆與入口意象。而樸質的建材，如抿石子、小口剖面石材、鐵件格柵等則讓建築物的外觀格外低調。
考慮到面向工廠的這一個特點，建築師特地利用高牆隔絕，同時還圍塑了露台的空間感。
屋主希望建築物的背面能夠有別墅與住家的表情，為此建築師將二樓以上之處打造露臺與自然造景，露臺更設置了水牆隔絕工廠視野，只留下美好的農田景緻。
二樓以上別墅入口與辦公室動線獨立，避免影響住宅私密性，入口以鐵件造型及玻璃作為牆體。
建築師利用柱牆分離的設計，讓挑空的客廳形成無結構柱的L形大面玻璃，同時利用遮陽格柵降低日照直射的情形。
別墅的南邊由樓梯平台延伸挑出於外牆的露台，這個領域提供屋主觀賞眺望農田與自行車道，形成一種
觀與被觀的微妙關係。
別墅入口穿廊透過大面窗景，結合環繞四周的水景與庭院，讓居者一回到家即可尋得心靈的寄託與沉澱。
建築師利用柱牆分離的設計讓挑空的客廳形成無結構柱的L形大面玻璃，這樣的手法能增加客廳與露台的空間滲透感。
浴室裡頭以簡單的造景增添生氣，符合現代風的調性同時也令空間更為鮮活。
延伸閱讀： 豐原別墅建築設計，清水混凝土的現代住宅