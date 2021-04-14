相信對居家收納有點概念的你，一定知道牆面是小空間不可或缺的重要收納區塊。在牆面上設置層板或是層架不僅能存放擁有的物件，還能展示出心愛的收藏品。大多數的層板中規中矩，然而其實層板與層架的造型多變，選擇充滿創意的款式的話，室內空間立刻有了重點配件。這本點子簿為大家帶來 12 種造型滿分的創意層板與層架設計，不管是木頭材質或是鐵件都各有特色，你更能依照室內的風格選擇合適的款式。如果你也正在為居家收納問題而煩惱，如果你也希望找到一個充滿創意的層板設計，那就一定不要錯過今天的點子簿喔～ 相信一定可以找到一些你喜歡的設計，並從中獲得一些靈感和啟發！還等什麼呢，現在就一起出發看看吧！另外，如果你還有更多的細節問題，也可以與我們的設計師們直接聯繫喔～
無法走進大自然，何不把自然帶進家中？利用樹枝造型的層板，讓書房裡的書架變得更不一樣之餘生活空間也更為鮮活。
拒絕制式化的斜向木質書櫃為簡約空間注入趣味的線條，讓人感受到屋主那不受拘束的自由靈魂。
設計師在黑色的牆面上設置木頭層板，不同大小的層板讓空間不單調。
古銅質感的牆面層架讓所有美麗的物件成為屋中的焦點，而展示架本身也超有特色。
不管是再小的牆面都能找到相應的層板，視居家風格搭配還能不費力營造無印感。
層板不一定大小要一致，這種造型層板反而更為獨特。
黑色的層架無敵幹練，非常適合極致簡約風空間的鐵件層板。
在條紋的牆上裝上咖啡色的層板，復古中有沈穩味道。
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