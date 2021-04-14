相信對居家收納有點概念的你，一定知道牆面是小空間不可或缺的重要收納區塊。在牆面上設置層板或是層架不僅能存放擁有的物件，還能展示出心愛的收藏品。大多數的層板中規中矩，然而其實層板與層架的造型多變，選擇充滿創意的款式的話，室內空間立刻有了重點配件。這本點子簿為大家帶來 12 種造型滿分的創意層板與層架設計，不管是木頭材質或是鐵件都各有特色，你更能依照室內的風格選擇合適的款式。如果你也正在為居家收納問題而煩惱，如果你也希望找到一個充滿創意的層板設計，那就一定不要錯過今天的點子簿喔～ 相信一定可以找到一些你喜歡的設計，並從中獲得一些靈感和啟發！還等什麼呢，現在就一起出發看看吧！另外，如果你還有更多的細節問題，也可以與我們的設計師們直接聯繫喔～