高雄新成屋裝潢：三房兩衛一廳一廚一陽台

最成功的室內裝修案例絕對是以人為本，依照使用者的喜好與需求，規劃出相應的設計。這次的專案帶大家來到高雄，欣賞由VH INTERIOR DESIGN所一手裝潢的新成屋。使用者為一對夫妻，而女主人需要在家中教琴，希望能給學員舒適的學習環境，於是設計師利用沙發後的房間做出局部玻璃穿透，讓家長能夠看到孩子們學習的狀況，同時還能增加視覺上的開闊感。而由於屋主兩人是虔誠基督徒，設計師特地在櫃體的門板、層板與天花板上做了十字造型，以小巧思與有限的經費打造出小倆口心中的完美小窩。現在就一塊出發欣賞這間新成屋吧！