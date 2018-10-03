高雄新成屋裝潢：三房兩衛一廳一廚一陽台

最成功的室內裝修案例絕對是以人為本，依照使用者的喜好與需求，規劃出相應的設計。這次的專案帶大家來到高雄，欣賞由VH INTERIOR DESIGN所一手裝潢的新成屋。使用者為一對夫妻，而女主人需要在家中教琴，希望能給學員舒適的學習環境，於是設計師利用沙發後的房間做出局部玻璃穿透，讓家長能夠看到孩子們學習的狀況，同時還能增加視覺上的開闊感。而由於屋主兩人是虔誠基督徒，設計師特地在櫃體的門板、層板與天花板上做了十字造型，以小巧思與有限的經費打造出小倆口心中的完美小窩。現在就一塊出發欣賞這間新成屋吧！
小公寓裡頭採取開放式的空間設計，並且以白搭配黑，藉此呈現現代時尚感。
客廳電視牆漆上灰藍色，以跳色的方式讓公共領域更有活力。
客廳天花板以黑色的俐落線條搭配白色，小空間裡頭帶有搶眼的個性。
吧臺區旁邊的牆面設有層板以及收納櫃，拓展儲物的區塊，並且是善用空間的絕佳示範！
沙發背牆為玻璃的隔間，以具有穿透性的材質區隔兩個獨立空間，但視覺上又沒有阻隔感。
女主人教琴的區域地板鋪上木頭，讓前來的學生可以感到更為放鬆。
客廳的大片玻璃引進充足自然光，反射在瓷磚地板時空間更為通透開闊。
設在角落的一字型廚房小巧卻機能完整，可以滿足小倆口做菜的需要。
大型的系統櫃可以解決夫妻兩的儲物煩惱，方便又不佔據過多視覺空間。