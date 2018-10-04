桃園市公司總部設計 有落地窗與清水模

商業設施的設計與住家設計有什麼不同呢？其實本質上是相似的，這兩種設計都要考慮到使用者的訴求，然而公司的空間設計則需強調其理念，讓來訪的客人以及員工都能感受到品牌的精神。這本點子簿介紹的是位在桃園市的公司總部設計專案，受到業主委託的寰邑空間設計的設計靈感來自於公司的企業形象 – 清新、簡潔、明亮，以這些特點作為出發點，設計師使用多種天然的元素，例如木料、金屬、清水模等材質去建構搭配，再加上簡潔的線條以及大地色調搭配柔和光線，呈現出舒適宜人的工作環境。一塊出發欣賞這個公司總部的設計細節吧！
大廳決定了公司給人的第一印象，為此設計師特地使用仿清水模牆面，搭上柔和的燈光，讓大廳帶有時尚的現代感卻又不讓人覺得生冷。
大廳接待櫃檯以木皮為主調的櫃檯搭上石材檯面，利用高低層次的手法讓櫃檯的表情更為豐富。
入口的牆面漆上淡綠色，有象徵環保的意涵。
接待區呈現出清新素雅的觀感，加強了企業簡潔環保的理念。接待空間為企業加註簡潔環保的概念意象。
公司體恤員工的辛勞，特地設立了員工休憩區，而這裡也能成為洽談業務的地方。
窗下的吧檯讓員工能在此望著窗外的景色，喝杯咖、放鬆心情再次出發。
在陽光的照耀下仿清水模牆面上產生了光影變化，其表情更為豐富多變。
雖然是董事長的辦公室，但是設計力求簡樸，展現了主導者的優雅風範。