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桃園市公司總部設計 有落地窗與清水模

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
桃園市鑫靜脈環境工業股份有限公司總部, Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 商业空间
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商業設施的設計與住家設計有什麼不同呢？其實本質上是相似的，這兩種設計都要考慮到使用者的訴求，然而公司的空間設計則需強調其理念，讓來訪的客人以及員工都能感受到品牌的精神。這本點子簿介紹的是位在桃園市的公司總部設計專案，受到業主委託的寰邑空間設計的設計靈感來自於公司的企業形象 – 清新、簡潔、明亮，以這些特點作為出發點，設計師使用多種天然的元素，例如木料、金屬、清水模等材質去建構搭配，再加上簡潔的線條以及大地色調搭配柔和光線，呈現出舒適宜人的工作環境。一塊出發欣賞這個公司總部的設計細節吧！

大廳

Lobby Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 商业空间 辦公室&店面
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

Lobby

Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

大廳決定了公司給人的第一印象，為此設計師特地使用仿清水模牆面，搭上柔和的燈光，讓大廳帶有時尚的現代感卻又不讓人覺得生冷。

大廳接待櫃檯

Lobby - 接待櫃檯 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 商业空间 辦公室&店面
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

Lobby – 接待櫃檯

Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

大廳接待櫃檯以木皮為主調的櫃檯搭上石材檯面，利用高低層次的手法讓櫃檯的表情更為豐富。

入口大門

入口大門 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 商业空间 辦公室&店面
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

入口大門

Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

入口的牆面漆上淡綠色，有象徵環保的意涵。

大門與接待區

入口大門&接待區 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 商业空间 辦公室&店面
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

入口大門&接待區

Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

接待區呈現出清新素雅的觀感，加強了企業簡潔環保的理念。接待空間為企業加註簡潔環保的概念意象。

清新素雅的接待區

接待區 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 商业空间 辦公室&店面
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

接待區

Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

員工休憩區

員工休憩區 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 商业空间 辦公室&店面
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

員工休憩區

Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

公司體恤員工的辛勞，特地設立了員工休憩區，而這裡也能成為洽談業務的地方。

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員工休憩區

員工休憩區 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 商业空间 辦公室&店面
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

員工休憩區

Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

窗下的吧檯讓員工能在此望著窗外的景色，喝杯咖、放鬆心情再次出發。

現代感十足的大會議室

大會議室 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 商业空间 辦公室&店面
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

大會議室

Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

小會議室則較為私密溫馨

小會議室 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 商业空间 辦公室&店面
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

小會議室

Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

造型牆面

造型牆面 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 商业空间 辦公室&店面
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

造型牆面

Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

在陽光的照耀下仿清水模牆面上產生了光影變化，其表情更為豐富多變。

董事長辦公室

董事長辦公室 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 商业空间 辦公室&店面
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

董事長辦公室

Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

雖然是董事長的辦公室，但是設計力求簡樸，展現了主導者的優雅風範。

董事長辦公室還設有迎賓座椅區

董事長辦公室 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 商业空间 辦公室&店面
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

董事長辦公室

Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

副總經理辦公室

副總經理辦公室 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 商业空间 辦公室&店面
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

副總經理辦公室

Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

延伸閱讀：北歐工業風辦公室：讓人捨不得下班的另類空間

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