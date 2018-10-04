桃園市公司總部設計 有落地窗與清水模

商業設施的設計與住家設計有什麼不同呢？其實本質上是相似的，這兩種設計都要考慮到使用者的訴求，然而公司的空間設計則需強調其理念，讓來訪的客人以及員工都能感受到品牌的精神。這本點子簿介紹的是位在桃園市的公司總部設計專案，受到業主委託的寰邑空間設計的設計靈感來自於公司的企業形象 – 清新、簡潔、明亮，以這些特點作為出發點，設計師使用多種天然的元素，例如木料、金屬、清水模等材質去建構搭配，再加上簡潔的線條以及大地色調搭配柔和光線，呈現出舒適宜人的工作環境。一塊出發欣賞這個公司總部的設計細節吧！