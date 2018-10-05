汐止小空間設計：12 坪工業風住宅

12 坪的空間算小吧？！然而利用燈光的交錯，搭配上不同的面料與家具，這樣迷你的空間也能風格獨具，同時還提供充足的收納機能。接下來我們要介紹的專案位在台北汐止，熱愛工業風的屋主特地委託大觀創境空間設計事務所，希望專業的室內設計團隊能夠為其量身訂製一個工業Loft風住宅。在這個小空間裡頭，你可以看到自然光與燈光的交錯，以及回收木、鐵件與水泥藝術漆的對話，還有水管燈、空心磚與金屬開關面板的交互運用。完工後的成品散發無法取代的魅力，令人也好想擁有！趕快出發參觀吧！