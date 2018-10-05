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汐止小空間設計：12 坪工業風住宅

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
【住宅設計作品】汐止超級花園－12坪工業Loft風裝潢設計, 大觀創境空間設計事務所 大觀創境空間設計事務所 客廳
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12 坪的空間算小吧？！然而利用燈光的交錯，搭配上不同的面料與家具，這樣迷你的空間也能風格獨具，同時還提供充足的收納機能。接下來我們要介紹的專案位在台北汐止，熱愛工業風的屋主特地委託大觀創境空間設計事務所希望專業的室內設計團隊能夠為其量身訂製一個工業Loft風住宅。在這個小空間裡頭，你可以看到自然光與燈光的交錯，以及回收木、鐵件與水泥藝術漆的對話，還有水管燈、空心磚與金屬開關面板的交互運用。完工後的成品散發無法取代的魅力，令人也好想擁有！趕快出發參觀吧！

不同長短的層板

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大觀創境空間設計事務所

【住宅設計作品】汐止超級花園－12坪工業Loft風裝潢設計

大觀創境空間設計事務所
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當室內面積有限的時候，就必須利用牆面大做文章！設計師將置物展示櫃的層板突出並且長短不一，視覺上的層次感更強烈。臥室區以4分夾板加上空心磚當床座，這也是屋主特別滿意的創意設計。此外，黑色鐵件加上系統櫃後，便是一個絕佳的開放式展示衣櫃。

牆面顏色

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大觀創境空間設計事務所
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設計師利用層板作為簡單隔間，而客廳區與臥室區的牆面顏色有所區別，也是巧妙的界線。

客廳電視牆

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大觀創境空間設計事務所
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設計師特別以回收木堆疊成型的方式設計電視牆，讓其更有個性。藉由量身訂製的工業風鐵件式吧檯來區隔廚房，而吧檯區可兼當開放式TV設備櫃及電器櫃。

床頭板

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設計師將回收木當作床頭板，也延伸做為空間區隔，以交錯的紋理帶出方向性。

玄關入口處

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玄關入口處的地板用水泥粉光，牆壁則使用水泥藝術漆，營造出屋主最喜歡的復古剝落感，帶有一種懷舊工業loft風感受。而這個區塊放置了大容量系統櫃，方便各種收納用途。

工業水管燈

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深受屋主喜愛的皮革小牛床頭桌搭配工業水管燈，非常完美。

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起居室

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當陽光灑進滿室的時候，沙發旁的起居室更加燦爛。設計師為這空間漆上靛藍色的藝術水泥漆，加上特色水管支架桌椅，屋主可以在此恣意地進行自己想做的事情。

細節也不馬虎

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在開關面板上，以金屬開關面板取代一般傳統塑膠面板，這樣的細節讓整體風格更為一致和諧。

延伸閱讀：9 款「情迷工業風」設計：無可抗拒的復古魅力！

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