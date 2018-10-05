汐止小空間設計：12 坪工業風住宅

12 坪的空間算小吧？！然而利用燈光的交錯，搭配上不同的面料與家具，這樣迷你的空間也能風格獨具，同時還提供充足的收納機能。接下來我們要介紹的專案位在台北汐止，熱愛工業風的屋主特地委託大觀創境空間設計事務所，希望專業的室內設計團隊能夠為其量身訂製一個工業Loft風住宅。在這個小空間裡頭，你可以看到自然光與燈光的交錯，以及回收木、鐵件與水泥藝術漆的對話，還有水管燈、空心磚與金屬開關面板的交互運用。完工後的成品散發無法取代的魅力，令人也好想擁有！趕快出發參觀吧！
當室內面積有限的時候，就必須利用牆面大做文章！設計師將置物展示櫃的層板突出並且長短不一，視覺上的層次感更強烈。臥室區以4分夾板加上空心磚當床座，這也是屋主特別滿意的創意設計。此外，黑色鐵件加上系統櫃後，便是一個絕佳的開放式展示衣櫃。
設計師利用層板作為簡單隔間，而客廳區與臥室區的牆面顏色有所區別，也是巧妙的界線。
設計師特別以回收木堆疊成型的方式設計電視牆，讓其更有個性。藉由量身訂製的工業風鐵件式吧檯來區隔廚房，而吧檯區可兼當開放式TV設備櫃及電器櫃。
設計師將回收木當作床頭板，也延伸做為空間區隔，以交錯的紋理帶出方向性。
玄關入口處的地板用水泥粉光，牆壁則使用水泥藝術漆，營造出屋主最喜歡的復古剝落感，帶有一種懷舊工業loft風感受。而這個區塊放置了大容量系統櫃，方便各種收納用途。
深受屋主喜愛的皮革小牛床頭桌搭配工業水管燈，非常完美。
當陽光灑進滿室的時候，沙發旁的起居室更加燦爛。設計師為這空間漆上靛藍色的藝術水泥漆，加上特色水管支架桌椅，屋主可以在此恣意地進行自己想做的事情。
在開關面板上，以金屬開關面板取代一般傳統塑膠面板，這樣的細節讓整體風格更為一致和諧。