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八里園藝師的美麗作品：頂樓露臺造景

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實踐簡約的起居計畫, 大地工房景觀公司 大地工房景觀公司 露臺
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實施簡約的起居計劃？最簡單的就是去蕪存菁，留下必要的元素，刪去繁瑣的設計，而這也同樣能運用在戶外的空間設計上。這次的專案帶大家走出戶外，到頂樓呼吸一些新鮮空氣。屋主厭倦了原本雜草叢生的頂樓，特地委託大地工房專業造景團隊，打造出乾淨整齊分明的露臺區域。大地工房的專業團隊不僅提供造景的區域，也規劃了休憩的場所。夜晚的燈光照明設計，更是讓露臺不論何時都迷人有魅力。想要改造你那雜亂無章的戶外空間嗎？一塊欣賞這簡約的美麗作品！

壁壘分明

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大地工房景觀公司

實踐簡約的起居計畫

大地工房景觀公司
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與室內空間一樣，材質以及顏色是用來劃分領域的最佳方式。設計師打造出木頭甲板區，讓屋主可以赤腳在此走動。

乾淨俐落

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實踐簡約的起居計畫

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每個區塊的線條都乾淨俐落，簡約風的設計讓露臺不再雜亂無章，而顏色的搭配也非常和諧。

草坪

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不論是天然或是人工草皮，這個元素總是能讓戶外空間立刻鮮活起來。旁邊的水泥盆景種植可愛的花草，廊道的空間也不無聊。

玻璃屋

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露臺上設置了玻璃屋，讓屋主可以在此休憩，而屋頂格柵則讓室內有光影的美麗變化。

日式造景

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白色框框裡頭的庭院造景走日式路線，露臺多了一絲禪意。

美麗的石頭搭配碎石，上樓就是一片大自然。

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交叉搭配

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灰色的磁磚地板選了幾塊種植草皮，畫面上更有趣了。

戶外座椅區

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利用遮蔭處擺放戶外座椅，露臺區的機能更加完整。

陽台區

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陽台區則以格紋圍欄隔起來，呼應遠方的自然綠意。

晚間時分的露臺庭院更有情調

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座椅區也不陰暗

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植物在燈光照射下有另外一種美感

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延伸閱讀：台北八里園藝師規劃設計的現代風庭院造景

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