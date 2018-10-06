八里園藝師的美麗作品：頂樓露臺造景

實施簡約的起居計劃？最簡單的就是去蕪存菁，留下必要的元素，刪去繁瑣的設計，而這也同樣能運用在戶外的空間設計上。這次的專案帶大家走出戶外，到頂樓呼吸一些新鮮空氣。屋主厭倦了原本雜草叢生的頂樓，特地委託大地工房的專業造景團隊，打造出乾淨整齊分明的露臺區域。大地工房的專業團隊不僅提供造景的區域，也規劃了休憩的場所。夜晚的燈光照明設計，更是讓露臺不論何時都迷人有魅力。想要改造你那雜亂無章的戶外空間嗎？一塊欣賞這簡約的美麗作品！