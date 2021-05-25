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清新通透家居：6 個提升採光度的現代天井設計

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光影交錯的穿透樓梯，屬於都會的樂活休閒宅, 合觀設計 合觀設計 露臺
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古時候的四合院都有天井這一個部分，指的是房子裡沒有遮蔽物的中庭，具有加強通風及採光的功能。但是現在的建築很少還有完全依照古時候四合院的結構進行設計，那麼現在的房子，特別是透天厝的設計與古時候的四合院有什麼相似之處呢？

我們知道，雖然說現在很少人會依照傳統四合院的結構來建房子，然而我們在設計現代透天厝的時候，都會利用天窗來打造出一個小天井，目的同樣也是採光和通風。今天我們為大家帶來6個現代天井好設計，同時也會帶來大家一些相關的知識喔！當然，如果你還有更多問題，還可以與我們的設計師們直接聯繫喔～ 現在就來了解下現代天井設計吧～

​現代天井與傳統天井的分別

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有不少人決定自地自建的時候，都希望打造出一個天井來提升室內採光度。然而，現代天井設計跟傳統的四合院天井有些分別。

現代天井都是由大片的天窗組成，不像傳統的天井一樣無遮蔽物。以前的天井都是位於房子的正中心，然而現代天井最常見樓梯間或者走廊的地方。

除了天窗以外，設計師有些時候還會利用落地窗來打造天井，進一步引進室外的自然光。

​在規劃和設計天井的時候，有什麼地方要留意？

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合觀設計

光影交錯的穿透樓梯，屬於都會的樂活休閒宅

合觀設計
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首先，我們應該依照房子的尺寸來決定天井的開口大小。如果你的房子愈高愈多樓層，天井的開口相對的就應該愈大，這樣子比例上才會比較好，同時也能比較有效地引進充足的室內光。

第二，你必須要清楚了解陽光的照射角度和天井的位置。由於天井的主要功能就是引進自然光，所以所在的位置一定要有充足日照。另外，夏季與冬季的入射角度是不同的，這代表說就算夏天的光線充足，冬天陽光不一定能照得進來。如果你對這一個部分有疑惑，最好的方法就是直接跟建築師和室內設計師聯絡，他們一定可以給你最專業的答案喔！

此外，如果你選擇打造一個落地式天井，你必須要確定玻璃的強度可以抵擋強風。如果你想要知道更多相關的知識，請繼續參閱：

打造美麗又明亮的家：關於落地窗的必知5件事

​天井的優點

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天井最明顯而且最大的優點就是能提升室內採光度，這是因為大片的玻璃形成了透天格局，使陽光直射室內。

另外，如果你的房子附近都是一些平房，那麼天井就是一個既能引進自然光，同時又能保障你的隱私的建築元素。

另外，由於天井是貫通整個房子，因此根據冷空間下降、熱空氣上升的原理，室內的熱氣通通都會被帶到頂部，那麼房子中層或底層就能保持涼爽。

​天井的缺點

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房子都是有優缺點的，雖然天井設計有很多優點，可是我們還是要留意一下它有的缺點。

如果你的房子坐落於住宅區，房子附近也會有高樓大廈的話，那麼透明的天井可能會影響降底房子的隱私度。

另外，天井的造價不低，而一般的房子很少會有採光嚴重不足的問題，所以價格與工程帶來的實際效益可能沒有你想像中那麼高。

最後，我們平常無法自行清潔天，因此需要定期花額外的一筆錢來請專業人士來進行清潔工作。

​風水學怎麼看天井設計？

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原形空間設計

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原形空間設計
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原形空間設計

在風水學的角度看，天井是一個「養氣」的地方，是財祿的象徵。

風水師認為，如果我們在天井地上鋪石頭，這樣子會使陰氣積聚，最終導致家道衰落。另外，天井應該保持乾爽，如果長期都是潮濕的話，這可能會影響到家人的健康。

另外，天井不宜置於正西南或者正東北的位置，因為這些方位叫做五鬼線，如果在此開口的話會容易招陰，使邪氣集中在這邊呢！事實上，這兩個角度其實很少會受到日照，因此濕氣容易積聚，就算你開了口天井，室內採光也不見得有改善喔！

​要怎麼裝飾天井？

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何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

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由於現代天井通常都是設置在貫通房子各樓層的樓梯這邊，我們其實可以在旁邊打造出一個小小的室內花園來妝點空間。

在天井上種一些植物，天井樹等，除了能夠綠化空間外，還能夠使室內空氣更清新喔！以下是一些適合在室內生長的植物推薦：

虎尾蘭：虎尾蘭這一種常綠而且又夠高的植物其實很好養，因為它有耐旱耐陰的特性，一、兩個星期澆一次水也可以長得很好。

橡皮樹：橡皮樹的葉子油亮，四季都能保持青蔥翠綠的樣子，而且對生長環境的條件不挑剔。

散尾葵：這一種翠綠的植物也是很好照顧，葉子長得很茂密，並且可以有效去除苯、三氯乙烯、甲醛等揮發性的有害物質。

延伸閱讀：

天井好處多! 18 種讓室內更明亮跟寬敞的天井設計

14個適合小房子的完美樓梯設計
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