清新通透家居：6 個提升採光度的現代天井設計

古時候的四合院都有天井這一個部分，指的是房子裡沒有遮蔽物的中庭，具有加強通風及採光的功能。但是現在的建築很少還有完全依照古時候四合院的結構進行設計，那麼現在的房子，特別是透天厝的設計與古時候的四合院有什麼相似之處呢？

我們知道，雖然說現在很少人會依照傳統四合院的結構來建房子，然而我們在設計現代透天厝的時候，都會利用天窗來打造出一個小天井，目的同樣也是採光和通風。今天我們為大家帶來6個現代天井好設計，同時也會帶來大家一些相關的知識喔！當然，如果你還有更多問題，還可以與我們的設計師們直接聯繫喔～ 現在就來了解下現代天井設計吧～