陽台、露臺傻傻分不清：台灣本地的設計範例為你解釋

如果有人問你最喜歡的家居空間，你會選擇哪個呢？相信一定有人會說是臥室，辛苦工作了一天之後，大多數人最想做的事就是安靜地睡覺了吧；也有人會說是廚房，畢竟民以食為天，不僅僅是填飽肚子，有時候做飯的過程也是一種享受！每個人都有自己最喜歡的空間，那你有沒有想過陽台或者露臺嗎？
許多人都會將陽台和露臺混為一談，然而無論是在詞面上、結構上以及法規方面，兩者之間都有很多不同的地方。一般來說，陽台的面積相對於露臺都是比較小的；而前者多是有遮陽上蓋，後者則是露天的空間。陽台常見於現代住宅大樓，而露臺則比較常見於獨棟房子。
如果你想要更深入地了解兩者之間的分別，現在就讓我們利用台灣設計師的作品來慢慢告訴你吧～
陽台(balcony)是將光線引入室內空間的重要戶外場域，也是連結室內外的緩衝地帶。跟露臺一樣，陽台都是一個往外突出的建築物，由托架支撐，分別就是在於陽台有遮蓋物，而露臺則沒有。
一般而言，陽台的面積會比露臺小，常見於都市裡的住宅。
有哪些包括陽台面積在內的陽台法規是我們需要知道的呢？
陽台的可建面積受建築技術規則9章 162 條規管，內容如下：
「一、每層陽臺、屋簷突出建築物外牆中心線或柱中心線超過二公尺或雨遮、花臺突出超過一公尺者，應自其外緣分別扣除二公尺或一公尺作為中心線，計算該層樓地板面積。每層陽臺面積未超過該層樓地板面積之百分之十部分，得不計入該層樓地板面積。每層共同使用之樓梯間、昇降機間之梯廳，其淨深度不得小於二公尺；其梯廳面積未超過該層樓地板面積百分之十部分，得不計入該層樓地板面積。但每層陽臺面積與梯廳面積之和超過該層樓地板面積之百分之十五部分者，應計入該層樓地板面積；無共同使用梯廳之住宅用途使用者，每層陽臺面積之和，在該層樓地板面積百分之十二點五或未超過八平方公尺部分，得不計入容積總樓地板面積。」
簡單來說，法定的陽台面積取決於三樣東西：基準容積、機房及安全梯面積以及梯廳面積。
(1) 「基準容積」指的是「允許建築面積」X「容積獎勵率」。在都市更新案件中，不同的條件會有容積獎勵率。
(2) 「機房及安全梯面積」＝「基準容積」X 15%
(3)「梯廳面積」＝「基準容積」X5.75%
而可建的陽台面積為(基準容積+機房及安全梯面積 + 梯廳面積)X10%，即是＝基準容積*12.075%
如果你覺得以上的計算方式很複雜，或者你根本不清楚房子本身的基準容積的話，我們還是建議你跟本地的建築師問清楚喔！
另外，陽台外推屬違建，民國84年後的外堆陽台需要即報即拆，而84年以前的外堆陽台則緩拆。此外，大家也不可以隨便的把陽台的牆面拆走，因為有可能影響房子的結構。
陽台設計一共分為三類：
(1) 開放式陽台：開放式陽台設有護欄，能夠促進室內外的空氣流通與房子的採光度。這一類的設計可以讓人跟屋外環境接觸，呼吸新鮮的空氣，適合擁有自然景觀的房子。然而，由於這種陽台只有由鐵欄圍著，安全性不高，小孩可能會不小心爬出欄外，因此不適合有小孩或者寵物的家庭。
(2) 封閉式陽台：封閉式陽台的圍欄全部以水泥牆圍起來，搭配上氣密窗，就像是一個從客廳延伸出去的獨立空間。這樣子的設計有防塵防雨水的功能，而且安全性大大提高，就算有小孩在家也不會怕他們不小心墜樓。（有很多的一樓陽台也都是封閉式的）
(3) 半開放式陽台：半開放式陽台的圍欄由水泥以及鐵欄杆組合而成，不僅不會過於密閉，還兼顧了安全性。然而，這一種陽台所帶來的景觀是三種類式之中最差的，因為視線會受鐵欄杆阻擋。
露臺(terrace)跟陽台一樣，都是一個由托架支撐、往外突出的建築物。跟陽台的唯一的分別就是露臺是一個沒有任何遮蓋物的平台。擁有露臺的住宅不多，因此含頂樓露臺設計的住宅會比有只有陽台的住宅保值。另外，露臺在別墅這一類獨棟房子裡會比較常見。
很多人之所以會覺得有露臺的房子比較保值、受歡迎，因為他們認為可以有多一段開放空間使用。然而，原來在台灣，露臺並不能隨便加建，一不小心可能就會觸犯法例。
依建築技術規則第１章第１條之規定：「直方上無任何頂遮蓋物之平台，稱為露台。在露台上擅自搭蓋建物者，即為露台違章建築。」
事實上就算你是住宅的屋主，但因為多數露台屬於社區共有，所以你只有露臺的使用權，並非持有權。因此，如果你想要在露臺有限度地架起採光罩，你也必須要先取得大廈的管委會同時，並且確保不會違反社區規約。原則上，採光罩只要不超過露台面積的三分之，就算「免予查報」，意即法理上屬於違建，但是還不構成取締要件。
隔熱：由於台灣對於露臺加建物的規管很嚴格，一般大家都不可以架起大型的遮陽架來擋陽光。如果你喜歡園藝，或者是想要使用一種更天然、更環保的方式來完成頂樓隔熱，那麼你可以考慮一下把露臺綠化起來，打造出一個戶外小花園。
休閒區：另外，你也可以考慮在此打造出一個休閒的戶外休憩區，方法就是擺放幾張舒適的長椅和小茶几。這一些戶外傢俱的材質最好是防水或耐水的物料，比如說藤製傢俱。
地板：由於露臺長期受日曬雨淋，因此地板的材質必須要有耐溫差、防水、防霉等特性。如果你想要了解更多關於戶外地板的資料，請繼續參閱：