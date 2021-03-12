陽台、露臺傻傻分不清：台灣本地的設計範例為你解釋

如果有人問你最喜歡的家居空間，你會選擇哪個呢？相信一定有人會說是臥室，辛苦工作了一天之後，大多數人最想做的事就是安靜地睡覺了吧；也有人會說是廚房，畢竟民以食為天，不僅僅是填飽肚子，有時候做飯的過程也是一種享受！每個人都有自己最喜歡的空間，那你有沒有想過陽台或者露臺嗎？

許多人都會將陽台和露臺混為一談，然而無論是在詞面上、結構上以及法規方面，兩者之間都有很多不同的地方。一般來說，陽台的面積相對於露臺都是比較小的；而前者多是有遮陽上蓋，後者則是露天的空間。陽台常見於現代住宅大樓，而露臺則比較常見於獨棟房子。

如果你想要更深入地了解兩者之間的分別，現在就讓我們利用台灣設計師的作品來慢慢告訴你吧～