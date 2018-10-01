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新北營建公司打造 5種風格各異的絕美鋼骨別墅

Shun Oguri – homify Shun Oguri – homify
日式鋼骨結構 專案, 翔霖營造有限公司 翔霖營造有限公司
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不論興建別墅或農地自建，鋼構屋都是很受歡迎的建築選擇。除了具有耐震、工期短、環保等優點，更棒的是外牆與屋頂可以按照業主需求而調整材質或顏色，其中又以日式鋼骨別墅的成品最為美觀。

位於新北市的營建專家翔霖營造有限公司以領先業界的高規格打造日式鋼骨別墅，從建築工法、建材到智慧居家科技均為上選，帶給屋主頂級居住體驗。今天我們將以五張透視圖，帶你了解日式鋼構屋外觀的多樣可能。趕快一起往下看這些精美的設計吧！

1. 休閒度假風

日式鋼骨結構 專案 翔霖營造有限公司
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翔霖營造有限公司
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第一眼看到這座度假風別墅，就會發現其陽台特別寬敞。以四根仿木風格柱子支撐陽台屋頂，不僅能遮陽擋雨，也使建築外觀更有變化。想像你與愛侶在清晨一同推開大面落地門來到陽台，迎著清風與晨光欣賞湖景，該是多愜意的畫面！

2. 歐式奢華宮殿風

日式鋼骨結構 專案 翔霖營造有限公司
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從這張圖則可看出，鋼骨別墅的多樣性真是不可限量！建築外觀仿照歐洲宮殿，從圓塔、閣樓到繁複的外牆裝飾，無不散發出濃濃的貴族氣息。專家也為這棟別墅設計大量落地窗，不僅引入充沛的自然光，也能輕鬆從屋內欣賞到戶外景致。

3. 高雅機能宅

日式鋼骨結構 專案 翔霖營造有限公司
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鋼骨別墅也極適合規劃為三代同鄰的格局，方便大家庭同住。從圖中可見，主屋的兩大區塊剛好能讓屋主及其父母/子女輩居住，旁邊延伸出的兩小間房舍則可作為休閒或儲藏室使用，空間調度的靈活性大增。經典優雅的外觀，不論住上幾年都不退流行！

4. 溫馨木質風

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鋼骨別墅既能變身華麗宮殿，當然也可以是一家人的溫馨居所！外觀簡約內斂，白色與棕色的拼接設計有質感又耐看；方正的格局及小窗，兼具風水與隱私，最適合長輩同住。

5. 質感灰色系

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這棟美麗的別墅以灰白拼接作為外牆主色，斜頂設計利於排水、隔熱，一樓的迴廊設計更可說是為多雨的台灣量身打造，不論晴雨都能使用這一方戶外空間。

如果以上這些鋼骨別墅都讓你怦然心動，歡迎繼續閱讀以下這17個精彩的設計案例：鋼構屋的優缺點 + 17 個不同風格的絕佳實例！

台北住宅家具配置，復古工業風
以上哪一種鋼骨別墅最合你意？歡迎留言與我們分享！

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