新北營建公司打造 5種風格各異的絕美鋼骨別墅

第一眼看到這座度假風別墅，就會發現其陽台特別寬敞。以四根仿木風格柱子支撐陽台屋頂，不僅能遮陽擋雨，也使建築外觀更有變化。想像你與愛侶在清晨一同推開大面落地門來到陽台，迎著清風與晨光欣賞湖景，該是多愜意的畫面！
從這張圖則可看出，鋼骨別墅的多樣性真是不可限量！建築外觀仿照歐洲宮殿，從圓塔、閣樓到繁複的外牆裝飾，無不散發出濃濃的貴族氣息。專家也為這棟別墅設計大量落地窗，不僅引入充沛的自然光，也能輕鬆從屋內欣賞到戶外景致。
鋼骨別墅也極適合規劃為三代同鄰的格局，方便大家庭同住。從圖中可見，主屋的兩大區塊剛好能讓屋主及其父母/子女輩居住，旁邊延伸出的兩小間房舍則可作為休閒或儲藏室使用，空間調度的靈活性大增。經典優雅的外觀，不論住上幾年都不退流行！
鋼骨別墅既能變身華麗宮殿，當然也可以是一家人的溫馨居所！外觀簡約內斂，白色與棕色的拼接設計有質感又耐看；方正的格局及小窗，兼具風水與隱私，最適合長輩同住。
這棟美麗的別墅以灰白拼接作為外牆主色，斜頂設計利於排水、隔熱，一樓的迴廊設計更可說是為多雨的台灣量身打造，不論晴雨都能使用這一方戶外空間。
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