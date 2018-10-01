新北營建公司打造 5種風格各異的絕美鋼骨別墅

不論興建別墅或農地自建，鋼構屋都是很受歡迎的建築選擇。除了具有耐震、工期短、環保等優點，更棒的是外牆與屋頂可以按照業主需求而調整材質或顏色，其中又以日式鋼骨別墅的成品最為美觀。

位於新北市的營建專家翔霖營造有限公司以領先業界的高規格打造日式鋼骨別墅，從建築工法、建材到智慧居家科技均為上選，帶給屋主頂級居住體驗。今天我們將以五張透視圖，帶你了解日式鋼構屋外觀的多樣可能。趕快一起往下看這些精美的設計吧！