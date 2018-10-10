24 坪的高採光公寓，新北室內設計師的美作

室內空間若擁有良好的採光，便能讓居者的心情更為放鬆愉悅，然而房子裏頭的隔間設計，常常阻隔了光線的延伸性。要如何在區分室內領域的同時，還能讓光線在不同場域裡穿梭自如呢? 這次的專案有解! 我們將帶你欣賞由弘悅國際室內裝修有限公司所打造的 24 坪高採光公寓，在這間坪數不大的小窩裡頭，設計師所使用的材質以及牆面的巧思，都讓光線可以延伸至各個角落。一塊出發欣賞這間 24 坪高採光公寓的設計，挖掘更多好點子!