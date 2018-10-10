24 坪的高採光公寓，新北室內設計師的美作

室內空間若擁有良好的採光，便能讓居者的心情更為放鬆愉悅，然而房子裏頭的隔間設計，常常阻隔了光線的延伸性。要如何在區分室內領域的同時，還能讓光線在不同場域裡穿梭自如呢? 這次的專案有解! 我們將帶你欣賞由弘悅國際室內裝修有限公司所打造的 24 坪高採光公寓，在這間坪數不大的小窩裡頭，設計師所使用的材質以及牆面的巧思，都讓光線可以延伸至各個角落。一塊出發欣賞這間 24 坪高採光公寓的設計，挖掘更多好點子!
由於原本的餐桌顏色較深，因此與室內其他的木作顏色可以和諧地搭配，而設計師更利用光影的交錯與隔間的消彌，增加室內的空間性與整潔的視覺感。
使用玻璃材質的拉門，除了可以區隔室內領域之外，也讓不同的空間也緊密連結，光線也能藉此延伸。
拉門後的空間可以當作書房，也可以當作孩子的遊戲間，多功能的用途可以依照居者的需求做變化。
打開了拉門隔間時，室內的空間感更為開闊，整體的視野往外延伸。透過特殊設計的白色磚牆穿越的光線在此形成光影變化，重複的幾何圖形藉此產生了絕佳的連結。
客廳使用了中性色系，營造出北歐森林系的舒服感受，然而加上了幾何的造型設計後，簡單中帶有豐富的層次變化。
穿越簍空的白色磚牆的光線在牆面上形成美麗的光影變化，於是白牆再也不枯燥乏味。
此外，利用磚牆的粗糙紋理，營造出自然輕鬆的居家氛圍。
牆面的收納櫃以不規則的形狀組合而成，視覺上更有趣味之外，也能成為貓兒的玩耍之處。
設計師以霧面的窗格作為玄關與公共領域的隔間，做出了區分的同時也不阻擋光線。抬頭看可以發現設計師在天花板規劃了貓道，這巧妙的細節不僅增加了愛貓的活動空間，也靈活地運用了垂直的區域。此外，將貓道設置在天花板上，也能藉此與孩子們的活動空間作區隔。
簡潔俐落的一字型廚房具有儲物、洗滌、烹調等功能，滿足一家三口四隻貓的使用需求。
設計師採用了日式衛生間的概念，將馬桶與其他區域隔開了，而粗糙的牆面則呼應了光影的紋路。
通透的衣櫃材質減低了小空間的壓縮感，非常適合現代小家庭。
主臥裏頭採用簡潔的日式風格，沒有繁雜的設計讓人感到更為平和自在。
考慮到小孩之後成長的變化多，因此為了未來預留了空白，僅選擇了簡單的家具滿足目前的需求，以後則可以視情況做調整。
房間裡面有大面積的活動空間，滿足孩子的需求。
衛浴空間裡頭使用不同形狀的白色磁磚，整體衛浴空間潔淨卻有造型。
設計師透過光線的折射，讓空間自然顯露出磁磚材質的變化與紋理，簡單又生動。
延伸閱讀: