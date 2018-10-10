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24 坪的高採光公寓，新北室內設計師的美作

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室內空間若擁有良好的採光，便能讓居者的心情更為放鬆愉悅，然而房子裏頭的隔間設計，常常阻隔了光線的延伸性。要如何在區分室內領域的同時，還能讓光線在不同場域裡穿梭自如呢? 這次的專案有解! 我們將帶你欣賞由弘悅國際室內裝修有限公司所打造的 24 坪高採光公寓，在這間坪數不大的小窩裡頭，設計師所使用的材質以及牆面的巧思，都讓光線可以延伸至各個角落。一塊出發欣賞這間 24 坪高採光公寓的設計，挖掘更多好點子!

光影交錯

原有的餐桌顏色較深，讓室內木作顏色協調融合，透過光影的交錯與隔間的消彌，增加室內寬廣與簡潔的感受 弘悅國際室內裝修有限公司 餐廳 OSB Wood effect
弘悅國際室內裝修有限公司

原有的餐桌顏色較深，讓室內木作顏色協調融合，透過光影的交錯與隔間的消彌，增加室內寬廣與簡潔的感受

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由於原本的餐桌顏色較深，因此與室內其他的木作顏色可以和諧地搭配，而設計師更利用光影的交錯與隔間的消彌，增加室內的空間性與整潔的視覺感。

利用玻璃材質

透過玻璃材質延伸與區隔室內的空間尺度 弘悅國際室內裝修有限公司 書房/辦公室 OSB White 书柜,架子,建筑,货架,木头,室内设计,地板,出版物,地面,客厅
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透過玻璃材質延伸與區隔室內的空間尺度

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使用玻璃材質的拉門，除了可以區隔室內領域之外，也讓不同的空間也緊密連結，光線也能藉此延伸。

拉門後的空間

簡約的空間利用通透輕盈的玻璃拉門營造不同的使用區分及視覺感受 弘悅國際室內裝修有限公司 書房/辦公室 玻璃 White
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簡約的空間利用通透輕盈的玻璃拉門營造不同的使用區分及視覺感受

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拉門後的空間可以當作書房，也可以當作孩子的遊戲間，多功能的用途可以依照居者的需求做變化。

打開隔間

打開了隔間讓室內視野的延伸更向前一步 弘悅國際室內裝修有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 玻璃 White
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打開了隔間讓室內視野的延伸更向前一步

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打開了拉門隔間時，室內的空間感更為開闊，整體的視野往外延伸。透過特殊設計的白色磚牆穿越的光線在此形成光影變化，重複的幾何圖形藉此產生了絕佳的連結。

簡單中帶有豐富變化

另一種光線的呈現營造不同的居家氛圍 弘悅國際室內裝修有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 磚塊 White
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另一種光線的呈現營造不同的居家氛圍

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客廳使用了中性色系，營造出北歐森林系的舒服感受，然而加上了幾何的造型設計後，簡單中帶有豐富的層次變化。

白色磚牆

反過來的光線鋪陳增添另一面不同的情趣 弘悅國際室內裝修有限公司 現代風玄關、走廊與階梯 磚塊 White
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反過來的光線鋪陳增添另一面不同的情趣

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穿越簍空的白色磚牆的光線在牆面上形成美麗的光影變化，於是白牆再也不枯燥乏味。

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磚牆的質感

偶爾點綴的磚牆粗糙紋理透過光線的演繹形塑輕鬆自然的居家感受 弘悅國際室內裝修有限公司 現代風玄關、走廊與階梯 磚塊 White
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偶爾點綴的磚牆粗糙紋理透過光線的演繹形塑輕鬆自然的居家感受

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此外，利用磚牆的粗糙紋理，營造出自然輕鬆的居家氛圍。

牆面的收納櫃

簡單的線條豐富視覺感受，能引進戶外的陽光讓空間更顯明亮 弘悅國際室內裝修有限公司 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 玻璃 White
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簡單的線條豐富視覺感受，能引進戶外的陽光讓空間更顯明亮

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牆面的收納櫃以不規則的形狀組合而成，視覺上更有趣味之外，也能成為貓兒的玩耍之處。

可愛窗格

貓是神秘的生物，喜歡居高臨下睥睨群雄 弘悅國際室內裝修有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 OSB White
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貓是神秘的生物，喜歡居高臨下睥睨群雄

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設計師以霧面的窗格作為玄關與公共領域的隔間，做出了區分的同時也不阻擋光線。抬頭看可以發現設計師在天花板規劃了貓道，這巧妙的細節不僅增加了愛貓的活動空間，也靈活地運用了垂直的區域。此外，將貓道設置在天花板上，也能藉此與孩子們的活動空間作區隔。

簡單的廚房

簡潔俐落的廚房滿足一家三口四隻貓的使用需求 弘悅國際室內裝修有限公司 現代廚房設計點子、靈感&圖片 OSB Wood effect
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簡潔俐落的廚房滿足一家三口四隻貓的使用需求

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簡潔俐落的一字型廚房具有儲物、洗滌、烹調等功能，滿足一家三口四隻貓的使用需求。

日式衛生間

這是一個純日式衛生間的概念，粗糙的牆面相同的呼應了光影的紋路 弘悅國際室內裝修有限公司 現代浴室設計點子、靈感&圖片 合板 Wood effect
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這是一個純日式衛生間的概念，粗糙的牆面相同的呼應了光影的紋路

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設計師採用了日式衛生間的概念，將馬桶與其他區域隔開了，而粗糙的牆面則呼應了光影的紋路。

通透的衣櫃材質

或許不少人認為衣櫃內的收納應該遮蔽起來，但是通透的材質卻讓空間不顯狹小 弘悅國際室內裝修有限公司 臥室 玻璃 White
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或許不少人認為衣櫃內的收納應該遮蔽起來，但是通透的材質卻讓空間不顯狹小

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通透的衣櫃材質減低了小空間的壓縮感，非常適合現代小家庭。

簡潔的日式風格

簡潔的日式風格清爽舒適 弘悅國際室內裝修有限公司 臥室 實木 Wood effect
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簡潔的日式風格清爽舒適

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主臥裏頭採用簡潔的日式風格，沒有繁雜的設計讓人感到更為平和自在。

靈活性高的設計

為了成長而預留的空白，使用簡單的傢俱滿足目前的使用需求，未來更能依照狀況調整 弘悅國際室內裝修有限公司 嬰兒房/兒童房 水泥 Yellow
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為了成長而預留的空白，使用簡單的傢俱滿足目前的使用需求，未來更能依照狀況調整

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考慮到小孩之後成長的變化多，因此為了未來預留了空白，僅選擇了簡單的家具滿足目前的需求，以後則可以視情況做調整。

大面積留白

保留大面積的活動空間滿足好動的小嬰孩 弘悅國際室內裝修有限公司 嬰兒房/兒童房 水泥 Yellow
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保留大面積的活動空間滿足好動的小嬰孩

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房間裡面有大面積的活動空間，滿足孩子的需求。

衛浴空間

不同形狀的純白磁磚營造清爽潔淨的衛浴空間 弘悅國際室內裝修有限公司 現代浴室設計點子、靈感&圖片 磁磚 White
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不同形狀的純白磁磚營造清爽潔淨的衛浴空間

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衛浴空間裡頭使用不同形狀的白色磁磚，整體衛浴空間潔淨卻有造型。

光影變化

透過光線的折射在空間自然顯露出磁磚材質的變化與紋理 弘悅國際室內裝修有限公司 現代浴室設計點子、靈感&圖片 磁磚 White
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透過光線的折射在空間自然顯露出磁磚材質的變化與紋理

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設計師透過光線的折射，讓空間自然顯露出磁磚材質的變化與紋理，簡單又生動。

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