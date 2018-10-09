台中的公寓室內設計，高貴大器又帶有溫度

單一的風格與材質顯得單調，如果要讓家中的樣貌更為多元活潑的話，就該賦予不同領域不同的個性。這次的專案由Mk 空間設計負責規劃設計，專業的室內設計團隊使用了多種天然的素材，並且為公私領域勾勒出各自的獨特樣貌。入口的玄關處呈現出沉穩大器的氣息，主要的社交領域則帶有低調奢華感，私領域帶有溫暖的調性。依照各領域的特色設計出專屬的風格，這間公寓顯得更為與眾不同。一起出發欣賞這個美麗的作品吧!
以灰色調搭配大地色系，入口處散發著沉穩大器的個性。簡單的玄關桌加上焦點的擺飾品，簡潔又訴說著絕佳的質感。
玄關處還搭配了木質的收納櫃體，兩種天然元素結合搭配後，呈現出豐富的面貌。
設計師以不同的地面材質與圖樣區分出兩種領域，同時也做出些微的高低落差。
大理石的紋路呈現出高貴優雅的氣質，而淺色系的整體用色讓空間更為開闊。
客廳裏頭搭配皮質的沙發座椅，以及古典風情的地毯，讓空間更有深度。
窗邊的臥榻是居者的放鬆小角落，深灰色的牆面讓人感到平和。
牆面的收納櫃有獨特的幾何造型，兼具美觀與實用性。
不同的地面材質區分出使用功能，畫面上也十分豐富。
沙發背後是開放式的書房，這也是現代家庭常見的設計方式。
吧檯的設計為家中增添類似酒吧的機能，生活更有情調。
利用床頭牆面的圖樣，為屋主打造出度假的氛圍。
深色的櫃體配上白色的牆面，強烈的反差呈現出絕佳對比。
白色的衣櫃讓空間在視覺上不壓縮，並且滿足收納的需求。
可以依照屋主的需求做變更的多功能房簡單不繁雜，也可以是使用者的舒心小角落。
牆面櫃體兼具儲物與展示的功能，一物二用。
小臥室呈現出木頭的溫潤質感，帶有日式的風情。
床頭還設有收納機能，是非常貼心的設計。
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