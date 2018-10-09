台中的公寓室內設計，高貴大器又帶有溫度

單一的風格與材質顯得單調，如果要讓家中的樣貌更為多元活潑的話，就該賦予不同領域不同的個性。這次的專案由Mk 空間設計負責規劃設計，專業的室內設計團隊使用了多種天然的素材，並且為公私領域勾勒出各自的獨特樣貌。入口的玄關處呈現出沉穩大器的氣息，主要的社交領域則帶有低調奢華感，私領域帶有溫暖的調性。依照各領域的特色設計出專屬的風格，這間公寓顯得更為與眾不同。一起出發欣賞這個美麗的作品吧!