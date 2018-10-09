台中雙拼加一獨棟住宅設計 優質健康居所

建築物若少了自然元素做潤飾便顯得過於生冷，若是能夠配合自然的變化與氣流，才可以真正地滿足居者對於家的期待。這次的專案將為大家介紹位在台中的雙拼加一獨棟住宅 - 晨曦，大桓建築設計以現代的設計手法，融合自然的元素，將自然光影與四季氣流注入了建築物本身，藉此成功地打造出優質的健康居所。這個建築物的外觀帶有現代風格的主要精隨與魅力，巧妙地融合基本色調並且以綠意潤飾，在提供使用者絕佳的美感與隱私之餘，也同時結合了機能性。一塊跟我們欣賞這個美麗的住宅設計，看看大桓建築設計的專業建築師所施展的魔法吧!