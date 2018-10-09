台中雙拼加一獨棟住宅設計 優質健康居所

建築物若少了自然元素做潤飾便顯得過於生冷，若是能夠配合自然的變化與氣流，才可以真正地滿足居者對於家的期待。這次的專案將為大家介紹位在台中的雙拼加一獨棟住宅 - 晨曦，大桓建築設計以現代的設計手法，融合自然的元素，將自然光影與四季氣流注入了建築物本身，藉此成功地打造出優質的健康居所。這個建築物的外觀帶有現代風格的主要精隨與魅力，巧妙地融合基本色調並且以綠意潤飾，在提供使用者絕佳的美感與隱私之餘，也同時結合了機能性。一塊跟我們欣賞這個美麗的住宅設計，看看大桓建築設計的專業建築師所施展的魔法吧!
如積木一般的方框組合而成建築物的外觀，幾何的形體產生多變的層次變化，給人震撼的初印象。
除了簡約的線條外，灰與白即是現代建築最經典的色系。大桓的專業團隊選用這兩個色系，以深灰作為底色，白作為突出的方框的顏色，讓建築物的外觀更為獨特。
以透明的材質作為防護的裝置，增添了多元性與整體的穿透性。
現代人講求住家的隱私性，建築團隊特地為住宅設計了深灰色的圍牆，讓住戶感到安心踏實。
自然的光影投射在牆面上時，成為作為不造作的美麗裝飾。
美好的植栽為現代風的建築增添了生命力，不管是視覺上或是心靈感受上都非常加分。
頂樓的棚架設計為住宅注入了度假風情，生活也因此更加悠閒自在。
夜幕低垂之時，美麗的燈光設計讓建築物展現了截然不同的面貌，那溫暖的燈光讓人感受到家的美好。
延伸閱讀: