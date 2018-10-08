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桃園新站特區景觀住宅設計，有獨立陽台

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讓時間與青春駐足的美式混搭個性宅, 趙玲室內設計 趙玲室內設計 牆面
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不同的設計師都訴說著不一樣的故事，而對於趙玲室內設計的團隊來說，「風格」是設計師與屋主溝通的語言，而由於每個個體都不同，有不一樣的個性、不一樣的職業、不一樣的喜好，因此在面對每一件作品時，設計師們必須從屋主的談吐、氣質、文化等等… 去發掘他們自身的需求及優點，進而在設計案中將之表現出來，而這也是每個設計案都十分獨一無二的原因。

這次的專案是位在桃園新站特區的高樓層景觀住戶，其擁有一片絕佳的綠意景觀，也有十分充足的採光與獨立陽台。趙玲設計團隊與屋主溝通討論後，決定賦予公共空間與大地及自然做連結的色系，展現質樸且自在的生活氛圍。主臥增添了浪漫的紫色，而複合式空間則利用跳色的鮮豔藍展現不一樣的生命力。最後的成果可以嗅出屋主的個性，也能感受到設計師的細膩。一起出發欣賞這個美麗的作品!

玄關到公領域的色系

玄關、客廳、沙發背牆與木地板 趙玲室內設計 現代風玄關、走廊與階梯 玄關,客廳,沙發背牆
趙玲室內設計

玄關、客廳、沙發背牆與木地板

趙玲室內設計
趙玲室內設計
趙玲室內設計

在色彩的表現方面帶有明顯的連續性，從玄關進到公領域的天花板（中性灰），到沙發背牆的跳色（草木綠），接著是人字拼的木地板（潔白）都有銜接感，連續性更強。

設計師透漏，公領域比較困難的地方是木地板規劃。設計團隊使用的是德國木地板，若以正統人字拼的拼花，會礙於地坪高度不夠，而無法進行施工，因此是由工程部的木工師傅團隊們來執行，在執行中不斷修正木地板的尺寸來完成，而施作的成果也讓入住後的屋主十分滿意呢!

劃分領域的手法

客廳與沙發背牆 趙玲室內設計 牆面 客廳,沙發背牆
趙玲室內設計

客廳與沙發背牆

趙玲室內設計
趙玲室內設計
趙玲室內設計

在公領域的客廳與餐廳，設計師不用實質的櫃體或隔間牆劃分，而是運用切割尺寸不一的沙發背牆讓空間貫連，藉此維持絕佳的通透與連續性。

設計風格

客廳 趙玲室內設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 客廳
趙玲室內設計

客廳

趙玲室內設計
趙玲室內設計
趙玲室內設計

設計師想要給屋主的美式加上工業與休閒風的感覺，因此也將這樣的元素注入公領域。設計團隊認為單一的風格會讓空間很枯燥乏味，並且過於雷同，所以不希望只單純局限於美式、工業或新古典風格，而是納入多種不同元素，讓整體空間有多元的風貌，居住在此也更感有生命力。

百葉

客廳與文化石電視牆 趙玲室內設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 客廳,電視牆
趙玲室內設計

客廳與文化石電視牆

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趙玲室內設計
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客廳裏頭電視牆左右兩側的白色百葉是美式風格的元素，不僅美觀外還可以當作是電器櫃的透氣孔或鞋櫃的透氣孔。而像是電視牆檯面與鞋櫃都是使用鱷魚紋的皮革，這樣的細節既不像工業那麼的剛硬，也不像現代簡約的俐落，這也是設計師將屋主個性融入於設計的方式之一。

美觀又實用

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趙玲室內設計

文化石電視牆設計

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趙玲室內設計

文化石電視牆的左側是隱藏門片的設計，打開是電箱，鉸鏈的選擇也不一樣，乍看之下是一體的電視牆面，但其實是藏有機能性的巧妙設計。

細節便是魔鬼

通往私領域的秘密 趙玲室內設計 窗戶 臥室,沙發背牆
趙玲室內設計

通往私領域的秘密

趙玲室內設計
趙玲室內設計
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延伸到靠窗處的沙發背牆與懸掛的時鐘背後隱藏的是 – 通往私領域的通道。設計師藉由隱藏門片的設計，是讓私領域保有高度隱蔽性，也讓公領域擁有完整的視覺效果。

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廚房設計

餐廳與廚房 趙玲室內設計 餐廳 餐廳,廚房
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餐廳與廚房

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礙於場域的限制，設計師將冰箱拉出來擺放，而冰箱的款式則是設計師陪同屋主一起挑選的。考慮到廚房有自然的採光進來，即便沒開啟廚房燈光，光線也是充足的。也希望在廚房門拉起時有獨特的個人味道，而不是指身為一道門存在，同時考慮到通透性，設計師選擇用屋主的剪影來呈現，成為了這個空間的焦點元素。

主臥室

主臥端景的故事 趙玲室內設計 窗戶 主臥室,端景牆
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主臥端景的故事

趙玲室內設計
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由隱藏門進去後，是呈現出居者喜好的主臥室，不管是放美式帶有個性的物件，又或是帶點工業味道的鐵件藝術品，呈現出來的都是屋主的品味。

各種細節

主臥 趙玲室內設計 臥室 主臥室
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主臥

趙玲室內設計
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設計師為主臥選購了輕工業個性化吊燈與白色百葉窗，是延續公領域的風格設定。在空間中也使用很多的投射燈與吊燈，倔此營造出風格的取向。

白色百葉窗

白色百葉窗 趙玲室內設計 窗戶 主臥室,隱藏門片
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白色百葉窗

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主臥右側的白色百葉窗是活動性的，不僅看起來美觀延續了主要風格外，同時也提供了絕佳的隱私性與採光。

隱藏浴室

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主臥

趙玲室內設計
趙玲室內設計
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設計師運用隱藏的概念修飾衣櫃間與主衛浴的入口處，使整體的畫面乾淨且完整。

複合式空間

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趙玲室內設計

複合式空間

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遊戲兼書房是一個複合式空間，不論是使用電腦或當書桌、打電動，設計師皆規劃了獨立的位置與設備讓使用者操作。在風格上則以皮革的沙發來奠定風格走向，又加上鐵件的Ｌ形吊櫃設計來輔佐，除了讓風格更加強烈外，在收納的部分也很充足。燈光的設計上除了基本的坎燈外，還有投射燈與軌道燈的相互應用，使用投射燈來當作燈源，搭配風格的取向。

跳色

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複合式空間

趙玲室內設計
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這個空間的天花板是白色的，因此呈現乾淨俐落的感受，牆面使用寶藍色的牆漆跳色，增添個人獨特的魅力。電視牆設計有弧度，呼應了天花板的曲線以及桌子的收圓角，不管在哪個細節中，都可以看出有環環相扣，甚至相呼應的巧思，運用不同手法的表現空間中表線條與顏色的變化。

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