桃園新站特區景觀住宅設計，有獨立陽台

在色彩的表現方面帶有明顯的連續性，從玄關進到公領域的天花板（中性灰），到沙發背牆的跳色（草木綠），接著是人字拼的木地板（潔白）都有銜接感，連續性更強。

設計師透漏，公領域比較困難的地方是木地板規劃。設計團隊使用的是德國木地板，若以正統人字拼的拼花，會礙於地坪高度不夠，而無法進行施工，因此是由工程部的木工師傅團隊們來執行，在執行中不斷修正木地板的尺寸來完成，而施作的成果也讓入住後的屋主十分滿意呢!