桃園新站特區景觀住宅設計，有獨立陽台

不同的設計師都訴說著不一樣的故事，而對於趙玲室內設計的團隊來說，「風格」是設計師與屋主溝通的語言，而由於每個個體都不同，有不一樣的個性、不一樣的職業、不一樣的喜好，因此在面對每一件作品時，設計師們必須從屋主的談吐、氣質、文化等等… 去發掘他們自身的需求及優點，進而在設計案中將之表現出來，而這也是每個設計案都十分獨一無二的原因。
這次的專案是位在桃園新站特區的高樓層景觀住戶，其擁有一片絕佳的綠意景觀，也有十分充足的採光與獨立陽台。趙玲設計團隊與屋主溝通討論後，決定賦予公共空間與大地及自然做連結的色系，展現質樸且自在的生活氛圍。主臥增添了浪漫的紫色，而複合式空間則利用跳色的鮮豔藍展現不一樣的生命力。最後的成果可以嗅出屋主的個性，也能感受到設計師的細膩。一起出發欣賞這個美麗的作品!
在色彩的表現方面帶有明顯的連續性，從玄關進到公領域的天花板（中性灰），到沙發背牆的跳色（草木綠），接著是人字拼的木地板（潔白）都有銜接感，連續性更強。
設計師透漏，公領域比較困難的地方是木地板規劃。設計團隊使用的是德國木地板，若以正統人字拼的拼花，會礙於地坪高度不夠，而無法進行施工，因此是由工程部的木工師傅團隊們來執行，在執行中不斷修正木地板的尺寸來完成，而施作的成果也讓入住後的屋主十分滿意呢!
設計師想要給屋主的美式加上工業與休閒風的感覺，因此也將這樣的元素注入公領域。設計團隊認為單一的風格會讓空間很枯燥乏味，並且過於雷同，所以不希望只單純局限於美式、工業或新古典風格，而是納入多種不同元素，讓整體空間有多元的風貌，居住在此也更感有生命力。
客廳裏頭電視牆左右兩側的白色百葉是美式風格的元素，不僅美觀外還可以當作是電器櫃的透氣孔或鞋櫃的透氣孔。而像是電視牆檯面與鞋櫃都是使用鱷魚紋的皮革，這樣的細節既不像工業那麼的剛硬，也不像現代簡約的俐落，這也是設計師將屋主個性融入於設計的方式之一。
延伸到靠窗處的沙發背牆與懸掛的時鐘背後隱藏的是 – 通往私領域的通道。設計師藉由隱藏門片的設計，是讓私領域保有高度隱蔽性，也讓公領域擁有完整的視覺效果。
礙於場域的限制，設計師將冰箱拉出來擺放，而冰箱的款式則是設計師陪同屋主一起挑選的。考慮到廚房有自然的採光進來，即便沒開啟廚房燈光，光線也是充足的。也希望在廚房門拉起時有獨特的個人味道，而不是指身為一道門存在，同時考慮到通透性，設計師選擇用屋主的剪影來呈現，成為了這個空間的焦點元素。
遊戲兼書房是一個複合式空間，不論是使用電腦或當書桌、打電動，設計師皆規劃了獨立的位置與設備讓使用者操作。在風格上則以皮革的沙發來奠定風格走向，又加上鐵件的Ｌ形吊櫃設計來輔佐，除了讓風格更加強烈外，在收納的部分也很充足。燈光的設計上除了基本的坎燈外，還有投射燈與軌道燈的相互應用，使用投射燈來當作燈源，搭配風格的取向。