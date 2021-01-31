便宜又簡潔的家：貨櫃屋的必知法規與10個美麗設計範例

大家對於貨櫃屋的刻板印象是什麼呢？檳榔攤、工地的臨時休息室或者是倉庫？其實，國外近年興起把貨櫃屋改建成為適合人居住的可移動住宅，你能想像以「貨櫃屋」為家嗎？相信大部分人的腦海裡依然還是那個刻板印象裡貨櫃的樣子，簡陋又封閉，然而現實情況要比大家想像中的樣子要好得多，經過設計師們加工和設計，許多貨櫃屋甚至要比很多的傳統建築都更有吸引力！完全超出我們的預期和想像。除此之外，貨櫃屋並不只是簡單的改造，這個過程還會涉及到各個方面，比如預算、法規等等。
今天homify要來為大家介紹貨櫃屋的各種特點以及相關的法規。如果你希望打造出一個低預算、簡潔又舒適的家的話，就千萬不要錯過這一篇文章囉！
貨櫃屋的前身是海運公司用來運貨的貨櫃，由於它們到達使用的年期而必須被淘汰，因此人們便把這些貨櫃回收和改建成為可供人暫住或者休息的貨櫃屋。
在台灣，貨櫃屋通常都是用來作為檳榔攤、工地的臨時休息室或者是倉庫。然而，近年國外漸漸興起把貨櫃屋改建成可以讓人住居的舒適住所。由於貨櫃屋的結構簡單，改建的費用便宜，因此愈來愈受年輕家庭歡迎。
環保：
現代大家都在講環保，那麼你有想過原來可以從居住這一方面做起嗎？貨櫃屋是由被淘汰的貨櫃改建而成，簡單來說就是將廢物再利用，符合環保的原則。
施工期短：
貨櫃屋的結構相比起一般的獨棟房子來說簡單很多，因此改建需要的施工期比較短。不過，如果你理想中的貨櫃屋要有兩層或以上的複雜結構的話，那麼就當然需要長一點的時間來完成焊接、建樓梯等工程。
同樣地由於房子所用的物料及本身的結構簡單，將來如果要拆卸，所需的時間也很短。
建築成本低：
二手貨櫃的價格低，以一個標準20呎的貨櫃來說，價格約為6-7萬左右，而且有一些甚至已經具備基本的裝修，例如含噴漆、窗口和門等等。而40呎的二手貨櫃價格較高，一般價格為8-10萬，視乎狀態及使用年期而成。
除了購買二手貨櫃的成本外，大家還需要額外投放金錢來做基礎工程（例如隔音、隔熱、水電工程）以及室內裝潢等等，在此專家建議大家以每坪約10-15萬的預算(含家具)來做規劃。
總括而言，貨櫃屋的整體造價始終會比獨棟房子便宜一大截，是一個節省金錢的另類住房選擇喔！
隔熱及隔音差：
一般的貨櫃沒有考慮到隔音或隔熱的問題，因為它們本身的功能就只是用來運貨而已。
可是，如果我們想要住得舒適，並且希望有多一點私人空間的話，額外的隔熱及隔音工序絕對是少不了的，比如說使用隔熱漆、在室內牆壁鋪設OSB板（定向纖維板）等其實就可以彌補這個貨櫃屋缺點。
容易生銹：
貨櫃是由波浪形的鐵皮板組成，因此日子久了很常會有銹蝕的問題，特別是如果我們把它擺放在近海的地方。
如果你想要減慢銹蝕的速度，除了基于的補破洞外，還需要定期補上防銹蝕的噴漆。另外，一些由鋁板組成的貨櫃屋也是個值得大家考慮的選擇。
空氣流通不佳：
貨櫃一直都給人悶熱的印象，全因為內部的空氣流通不佳。貨櫃一般的窗戶少，而且缺乏促進空氣對流抽氣扇或者氣窗，加上金屬容易導熱，結果熱空氣長期留在室內，使貨櫃內部如烤箱一樣。
在法律上，貨櫃屋只屬於「臨時性建築」，屬於暫時性合法建築。根據內政部的規範，大家必須先申請「臨時建築物搭建許可」後，才能正式搭建及入住。
另外，內政部規定貨櫃只要著於土地上，有頂蓋、梁柱、牆壁視同建築物，想長久使用就得申請正式建照。如果是臨時貨櫃屋的話也要申請執照，而臨時貨櫃屋的有效期為 5 年，年限一到便需要自行拆除。
不過，各縣市對於改建的貨櫃屋的規定都不盡相同，比如說根據嘉義縣政的《嘉義縣辦理貨櫃屋申請臨時建築許可審查要點》，貨櫃屋必須要達到以下的要求：
（一）主要構造至少應為不燃材料，並自基地境界線退縮三公尺以上，
基地內二幢建築物間距淨寬應達六公尺以上。
（二）依法應設置消防設備者，應取得消防主管機關合格或同意證明文
件。
（三）應符合建築技術規則第十章規定之無障礙設施與設備規定。
（四）應設置符合規定之污水處理設備。
（五）建築物之樓層數以二層為限。
然而，這樣子的標準不一般適用於其他的縣市。如果你不想要自己的貨櫃屋被列為違建，記得要在施工之前詢問專業人士的意見，並且直接跟當地單位諮詢，以免觸犯法例。
如果你對於貨櫃屋的設計很有興趣，那麼就繼續一起來參考以下的本地設計範例吧！
你能夠想像，貨櫃屋也可以變身成為高聳入雲的大樓嗎？
由黑與白組成的貨櫃屋看起來非常時尚，建築師甚至在屋頂加上了一個蝴蝶結造型的裝飾品，整個貨櫃屋看起來就像是一個可愛的禮物盒子。
這一間架高的貨櫃屋雖然小小的，可是藍與白的造型以及門廊的設計讓我們想起歐洲的度假海島呢！
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