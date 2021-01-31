便宜又簡潔的家：貨櫃屋的必知法規與10個美麗設計範例

環保：

現代大家都在講環保，那麼你有想過原來可以從居住這一方面做起嗎？貨櫃屋是由被淘汰的貨櫃改建而成，簡單來說就是將廢物再利用，符合環保的原則。

施工期短：

貨櫃屋的結構相比起一般的獨棟房子來說簡單很多，因此改建需要的施工期比較短。不過，如果你理想中的貨櫃屋要有兩層或以上的複雜結構的話，那麼就當然需要長一點的時間來完成焊接、建樓梯等工程。

同樣地由於房子所用的物料及本身的結構簡單，將來如果要拆卸，所需的時間也很短。

建築成本低：

二手貨櫃的價格低，以一個標準20呎的貨櫃來說，價格約為6-7萬左右，而且有一些甚至已經具備基本的裝修，例如含噴漆、窗口和門等等。而40呎的二手貨櫃價格較高，一般價格為8-10萬，視乎狀態及使用年期而成。

除了購買二手貨櫃的成本外，大家還需要額外投放金錢來做基礎工程（例如隔音、隔熱、水電工程）以及室內裝潢等等，在此專家建議大家以每坪約10-15萬的預算(含家具)來做規劃。

總括而言，貨櫃屋的整體造價始終會比獨棟房子便宜一大截，是一個節省金錢的另類住房選擇喔！