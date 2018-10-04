高雄市 60 坪公寓 典雅高質感的居家設計

「家」是這樣一個神奇的地方——日日夜夜在此生活，對你而言再熟悉不過的每樣物事，卻每每要到遠行時，才在你心中浮起清晰的樣貌；也因為你的缺席與思念，「家」的存在得以被再次確認。

深知人們對築巢的需求與夢想，高雄室內建築師團隊竹村空間不僅擁有十年資歷，更擅長透過與業主密切溝通、相互了解，細細分析拆解業主想象中「家」的圖像，並以室內設計將其具象重現。於是在專家心中，設計不僅是美學與技法，更是「一種對生活的積極態度」。

今天要帶你來看的設計專案即是由竹村空間所操刀，裝潢風格氣派典雅，完美貼合屋主的生活品味。快來跟我們一起探索各種充滿驚喜的設計細節吧！