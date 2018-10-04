高雄市 60 坪公寓 典雅高質感的居家設計

「家」是這樣一個神奇的地方——日日夜夜在此生活，對你而言再熟悉不過的每樣物事，卻每每要到遠行時，才在你心中浮起清晰的樣貌；也因為你的缺席與思念，「家」的存在得以被再次確認。
深知人們對築巢的需求與夢想，高雄室內建築師團隊竹村空間不僅擁有十年資歷，更擅長透過與業主密切溝通、相互了解，細細分析拆解業主想象中「家」的圖像，並以室內設計將其具象重現。於是在專家心中，設計不僅是美學與技法，更是「一種對生活的積極態度」。
今天要帶你來看的設計專案即是由竹村空間所操刀，裝潢風格氣派典雅，完美貼合屋主的生活品味。快來跟我們一起探索各種充滿驚喜的設計細節吧！
公寓設計處處可見大理石質地，從電視牆到茶几，不同紋樣的大理石材質為現代風客廳定調，卻又不顯得重複。皮面沙發與長絨地毯帶來洗練的都會氣息，也使整體設計兼具美觀與舒適度。
客廳佔地大，於是充足的採光也顯得格外重要。落地窗引入自然光源，紗質窗簾既能保護屋內隱私又不影響透光，更使客廳偏剛硬的基調中多了幾分柔美。沙發與大片地毯的組合坐臥皆宜，加上沙發後方間接光源的設計，整體氣氛溫馨，使客廳成為家人團聚的絕佳地點。
近年來，公用空間的開放式設計成為趨勢，但該如何在開放之中帶有適度阻隔，卻不是那麼容易。此處可見設計師在客廳與餐廳之間以帶有寬度的大理石柱分隔，既拉出隔間的深度，也成功保留了通透感。
在設計師的巧思下，電視牆後方空間被轉化為小型的工作區。內嵌式的層櫃使收納區不顯得雜亂，層板下方更加裝了間接照明，補足閱讀時的光源。雖然位於人來人往的走道，工作區依然被佈置為一方供人思考、閱讀的靜謐角落。
呼應客廳的白色大理石，餐桌也選用類似材質，唯獨桌板較薄，減緩大理石的冰冷沈重之感。特別的是，餐廳以櫥櫃作為隔間，其中採用半穿透、半鏡櫃的設計，視覺亮點立現。
主臥室以灰白色調為主，床頭板後方加裝間接光源，為室內帶來和暖氣氛。衣櫃與櫥櫃均採用隱藏式門把，線條更簡約，視覺上更顯俐落。
另一間臥房則以木質為主調，從地板、櫥櫃到遮光簾均是，相較於大理石材質多了一分溫潤。床頭後方的牆面則漆成午夜藍，搭配大幅掛畫，都是安定人心的力量。
不論你對空間有何種需求，竹村空間針對不同案件屬性打造客製化的流程，幫助每一位屋主實現夢想中的居家設計。如果你喜愛以大理石打造的現代風格，歡迎繼續閱讀以下這本點子簿：綻放大理石之美——高貴奢華的現代時尚住家