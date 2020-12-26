室內佈置：利用油漆跳色，讓你的房間頓時成為焦點！

房間的牆面平凡無趣，但是你卻不知道該如何以省錢、省時、省事的方式妝點房間？若是如此的話你一定要認識油漆跳色的這種便宜又簡單的好方法！
那麼，到底什麼樣的顏色才算是跳色？好看的跳色配搭又有哪些？今天就讓我們邊參考台灣設計師的作品邊學習吧。
跳色的另一個意思就是能夠吸引我們目光、跟房間的主要色調不同的顏色，比如說一個個純白的簡約客廳裡有一個黑色的電視櫃，那麼黑色就會我們所說的跳色。簡單來說，能夠跟房間主色成強烈對比的顏色，我們也可以叫它為跳色。
一般我們習慣以單一的顏色來完成室內裝潢佈置，比如說把牆面全部都粉刷成純白色。然而，這樣子的牆壁我們看久了也會生厭、也會覺得沉悶吧？因此，如果以油漆跳色的方法來妝點牆面，整個空間瞬間就會活了起來！
此外，把牆面重新上油漆的程序不複雜，就算是自己在家也可以DIY，因此絕對是一個省時、省錢又省事的佈置方法喔！在選擇油漆方面，目前市面上功能最全面的是乳膠漆。這是一種以清水為溶劑的塗料，因此安全度較高，而一些環保乳膠漆更沒有難聞刺鼻的氣味。除此以外，乳膠漆的漆膜比起其他的塗料（例如水性水泥漆、油性水泥漆和調和漆）都來得厚，而且防霉防水的效果以及耐用度都較佳。
寬闊的開放式廚房以黑白色的家具作為主要，再以鮮艷的綠色作為跳色，使空間頓時變得活潑清新。
另外，天花板以黃色的烤漆玻璃組成，並設有時尚的小圓燈。
一般而言，以跳色作為裝飾的占比最好不要超過10%，這包括利用跳色油漆來妝點牆面，或者是一些顏色鮮艷突出的小物品或者飾品，例如抱枕。
這一個開放式廚房連餐廳主要以白色和灰色來做主色，一邊的牆面印上世界地圖，另一邊是一面鮮橘色的裝飾牆，這樣子的跳色比例就剛剛好。
在此我們也想要告訴大家，其實顏色跟食慾是有很大的關係喔！如果你的餐廳會用到黃色、橋色這一類明亮的顏色的話，是有效刺激食慾的！相反，如果以冷色系（例如藍色）來妝點空間的話，我們一般的胃口就會變得不大好。
剛才提到黃色可以刺激食慾，除此以外，它也是一種代表著陽光與幸福的顏色。
在這一個建案裡，設計師以濃度高的黃色來粉刷客廳的牆面，天花板、木地板與家具則以淺色為主色，營造出一種和諧而吸睛的視覺效果。另外，客廳裡擺滿了歐式家具，比如說布藝沙發、歐式茶几以及線板電視牆等等，使整個空間自然流露出一種溫馨又典雅的感覺。
很多人在選擇浴室設計的時候都會偏向一些比較保守的款式，比如說整個房間只以大地色系為主色。其實，適合臥室的顏色還有很多很多，比如說圖中的薰衣草紫色。設計師以薰衣草紫色來妝點牆面，並且以同色系的被子來呼應，其餘的地方則以純白色來做對比。
紫色是由紅色和藍色兩者結合而成，在中國傳統文化裡，紫色更是代表尊貴。而圖中的薰衣草紫色雖然濃度沒有正紫色那麼高，可是額外有一種淡淡的優雅感，因此也常被形容為「夢幻般的顏色」。
設計師以「顏色宮殿」為主題，打造出一整個色彩分別的四口之家，並選擇以藍色作為書房的主題。
天藍色給人一種乾淨、明亮、舒暢的感覺，讓人聊想起湛藍寬廣的天空，十分適合用來做書房的主色。跟客廳一樣，設計師在處理書房的內部裝潢時，選擇以純白色的歐式家具來搭配牆面的跳色，給人一種既有主題性，又有滿滿和諧感的觀感。
設計師將原有廚房後方牆面拆除，讓廚房與書房成為通透的開放空間。另外，因為屋主有兩隻貓咪，因此設計師還特地的搭配些層板讓毛小孩能自由跳躍。
整體的風格以工業風為主，並且利用鮮藍色油漆來營造一面跳色牆，讓整體呈現上不過於冰冷。
兒童房的用色比起剛剛的書房／廚房更加大膽，整個空間以木質傢俱為基礎，並且紅色、青色、紫色、黃色和藍色等各種混搭跳色來妝點空間，設計看起來非常有活力！
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