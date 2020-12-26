室內佈置：利用油漆跳色，讓你的房間頓時成為焦點！

房間的牆面平凡無趣，但是你卻不知道該如何以省錢、省時、省事的方式妝點房間？若是如此的話你一定要認識油漆跳色的這種便宜又簡單的好方法！

那麼，到底什麼樣的顏色才算是跳色？好看的跳色配搭又有哪些？今天就讓我們邊參考台灣設計師的作品邊學習吧。