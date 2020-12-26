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室內佈置：利用油漆跳色，讓你的房間頓時成為焦點！

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房間的牆面平凡無趣，但是你卻不知道該如何以省錢、省時、省事的方式妝點房間？若是如此的話你一定要認識油漆跳色的這種便宜又簡單的好方法！

那麼，到底什麼樣的顏色才算是跳色？好看的跳色配搭又有哪些？今天就讓我們邊參考台灣設計師的作品邊學習吧。

什麼是跳色？

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禾廊室內設計

跳色

禾廊室內設計
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跳色的定義有分為兩種，第一種指的是泛指一些濃度高、亮度高而成鮮艷的顏色，比如說鮮紅、橘色、青色以及天藍色等。

吸睛的牆面設計

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MSBT 幔室布緹

享受陽光通透的日子｜木百葉簾（空間構成：驊揚室內裝修設計）

MSBT 幔室布緹
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跳色的另一個意思就是能夠吸引我們目光、跟房間的主要色調不同的顏色，比如說一個個純白的簡約客廳裡有一個黑色的電視櫃，那麼黑色就會我們所說的跳色。簡單來說，能夠跟房間主色成強烈對比的顏色，我們也可以叫它為跳色。

使用油漆跳色做室內佈置有什麼好處？

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築室室內設計

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一般我們習慣以單一的顏色來完成室內裝潢佈置，比如說把牆面全部都粉刷成純白色。然而，這樣子的牆壁我們看久了也會生厭、也會覺得沉悶吧？因此，如果以油漆跳色的方法來妝點牆面，整個空間瞬間就會活了起來！

此外，把牆面重新上油漆的程序不複雜，就算是自己在家也可以DIY，因此絕對是一個省時、省錢又省事的佈置方法喔！在選擇油漆方面，目前市面上功能最全面的是乳膠漆。這是一種以清水為溶劑的塗料，因此安全度較高，而一些環保乳膠漆更沒有難聞刺鼻的氣味。除此以外，乳膠漆的漆膜比起其他的塗料（例如水性水泥漆、油性水泥漆和調和漆）都來得厚，而且防霉防水的效果以及耐用度都較佳。

跳脫清新的綠色廚房

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黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio

室內設計 市政廳 HL House

黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio
黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio
黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio

寬闊的開放式廚房以黑白色的家具作為主要，再以鮮艷的綠色作為跳色，使空間頓時變得活潑清新。

另外，天花板以黃色的烤漆玻璃組成，並設有時尚的小圓燈。

開放式餐廳裡的橘色牆面

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捷士空間設計

賀寶芙設計案 特色造型 大膽配色

捷士空間設計
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一般而言，以跳色作為裝飾的占比最好不要超過10%，這包括利用跳色油漆來妝點牆面，或者是一些顏色鮮艷突出的小物品或者飾品，例如抱枕。

這一個開放式廚房連餐廳主要以白色和灰色來做主色，一邊的牆面印上世界地圖，另一邊是一面鮮橘色的裝飾牆，這樣子的跳色比例就剛剛好。

色彩的心理暗示效果

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跳色

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在此我們也想要告訴大家，其實顏色跟食慾是有很大的關係喔！如果你的餐廳會用到黃色、橋色這一類明亮的顏色的話，是有效刺激食慾的！相反，如果以冷色系（例如藍色）來妝點空間的話，我們一般的胃口就會變得不大好。

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溫暖明亮的黃色客廳

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剛才提到黃色可以刺激食慾，除此以外，它也是一種代表著陽光與幸福的顏色。

在這一個建案裡，設計師以濃度高的黃色來粉刷客廳的牆面，天花板、木地板與家具則以淺色為主色，營造出一種和諧而吸睛的視覺效果。另外，客廳裡擺滿了歐式家具，比如說布藝沙發、歐式茶几以及線板電視牆等等，使整個空間自然流露出一種溫馨又典雅的感覺。

如薰衣草一般的甜美臥室

主臥﹐溫情的紫 Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司 臥室 Purple/Violet
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主臥﹐溫情的紫

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很多人在選擇浴室設計的時候都會偏向一些比較保守的款式，比如說整個房間只以大地色系為主色。其實，適合臥室的顏色還有很多很多，比如說圖中的薰衣草紫色。設計師以薰衣草紫色來妝點牆面，並且以同色系的被子來呼應，其餘的地方則以純白色來做對比。

紫色是由紅色和藍色兩者結合而成，在中國傳統文化裡，紫色更是代表尊貴。而圖中的薰衣草紫色雖然濃度沒有正紫色那麼高，可是額外有一種淡淡的優雅感，因此也常被形容為「夢幻般的顏色」。

清迎優雅的天藍色書房

書房﹐優雅的藍﹑陽光的容器﹐裝載鮮豔﹑精采的居家生活 Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司 書房/辦公室 Blue
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書房﹐優雅的藍﹑陽光的容器﹐裝載鮮豔﹑精采的居家生活

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設計師以「顏色宮殿」為主題，打造出一整個色彩分別的四口之家，並選擇以藍色作為書房的主題。

天藍色給人一種乾淨、明亮、舒暢的感覺，讓人聊想起湛藍寬廣的天空，十分適合用來做書房的主色。跟客廳一樣，設計師在處理書房的內部裝潢時，選擇以純白色的歐式家具來搭配牆面的跳色，給人一種既有主題性，又有滿滿和諧感的觀感。

工業風與藍色的組合

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澄月室內設計

玩顏色

澄月室內設計
澄月室內設計
澄月室內設計

設計師將原有廚房後方牆面拆除，讓廚房與書房成為通透的開放空間。另外，因為屋主有兩隻貓咪，因此設計師還特地的搭配些層板讓毛小孩能自由跳躍。

整體的風格以工業風為主，並且利用鮮藍色油漆來營造一面跳色牆，讓整體呈現上不過於冰冷。

擁有混搭顏色的兒童房

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澄月室內設計

玩顏色

澄月室內設計
澄月室內設計
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兒童房的用色比起剛剛的書房／廚房更加大膽，整個空間以木質傢俱為基礎，並且紅色、青色、紫色、黃色和藍色等各種混搭跳色來妝點空間，設計看起來非常有活力！

延伸閱讀:

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