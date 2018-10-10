45年老屋變身日式人文宅：鹿港的三代同堂透天厝

在彰化市鎮中常見三至五層樓高的透天厝，格局方正空間寬闊，但部分已是三四十年前的老屋，若無特殊維護，屋況難以跟上現時的生活水準，若要從內部管線、房屋結構到外牆一一調整，也是一番大工程。今天要介紹的設計專案位於彰化鹿港，屋主為了年邁的父親，決意借助設計師的專業，重新整修家中屋齡45年的透天厝。

來自台中的木博士團隊（設計品牌「動念室內設計製作」）成立於1995年，服務範圍囊括室內設計與系統傢俱設計，力求創造空間的最大可能。究竟這些專家是如何將一座受壁癌、滲水所苦的老宅，重新打造為簡約沉穩的日式人文美寓？在進入設計細節前，先來看看本案的空間格局：

1樓 ▶ 神明廳、玄關、客廳、餐廳、廚房

2樓 ▶ 和室、主臥室、次臥x2

3樓 ▶ 書房、客房