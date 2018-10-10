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45年老屋變身日式人文宅：鹿港的三代同堂透天厝

Shun Oguri – homify Shun Oguri – homify
四十五年壁癌老屋變身日式人文宅, 木博士團隊/動念室內設計制作 木博士團隊/動念室內設計制作 客廳
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在彰化市鎮中常見三至五層樓高的透天厝，格局方正空間寬闊，但部分已是三四十年前的老屋，若無特殊維護，屋況難以跟上現時的生活水準，若要從內部管線、房屋結構到外牆一一調整，也是一番大工程。今天要介紹的設計專案位於彰化鹿港，屋主為了年邁的父親，決意借助設計師的專業，重新整修家中屋齡45年的透天厝。

來自台中的木博士團隊（設計品牌「動念室內設計製作」）成立於1995年，服務範圍囊括室內設計與系統傢俱設計，力求創造空間的最大可能。究竟這些專家是如何將一座受壁癌、滲水所苦的老宅，重新打造為簡約沉穩的日式人文美寓？在進入設計細節前，先來看看本案的空間格局： 

1樓 ▶ 神明廳、玄關、客廳、餐廳、廚房              

2樓 ▶ 和室、主臥室、次臥x2              

3樓 ▶ 書房、客房 

明亮簡約的建築外觀

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木博士團隊/動念室內設計制作

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木博士團隊/動念室內設計制作
木博士團隊/動念室內設計制作
木博士團隊/動念室內設計制作

原屋屋齡已有45年，由於年久失修，滲水、壁癌等問題也隨著時間漸漸浮現。專家的首要之務便是重整、補強水電管線，也大幅度修整建築外觀。由對比圖可見，透天厝外牆及一樓車棚已經全然由新穎的設計與建材所取代，簡潔的黑與白，為鹿港小鎮帶來清新的建築靈感。

引入自然光的玄關

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木博士團隊/動念室內設計制作

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木博士團隊/動念室內設計制作
木博士團隊/動念室內設計制作
木博士團隊/動念室內設計制作

由對比圖中可見，一樓車庫原本有一半都堆放了各種雜物，鐵門常年拉下，也使入口處採光受阻。為了改善此問題，設計師將鐵門拆除後重新砌造磚牆，並 設置玄關空間，且在其牆面採用玻璃磚引入自然光，以便增強室內照明。淺色 系木質門面與櫥櫃，也使玄關更加明亮可喜。

開放式的餐廚空間

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木博士團隊/動念室內設計制作

原廚房空間雖大，但缺乏妥善的規劃與維護，於是不僅有大量的閒置空間，壁癌問題也很嚴重。在設計師建議下，廚房改為開放式的餐廚空間，以大面系統櫥櫃增強收納機能，再以木色矮牆巧妙區隔餐桌與廚房。不論烹調或用餐，一家人都能在明亮開放的空間中交流與互動。

充滿書香氣息的客廳

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木博士團隊/動念室內設計制作
木博士團隊/動念室內設計制作
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原本的一樓車庫雜物紛陳，空間中僅有一扇小窗，缺乏充足的照明。經過改造，將車庫隔出一區作為客廳，先是開了大面窗戶，再輔以嵌燈和間接照明，為客廳增添和暖溫馨的氣息。考量到屋主從事教職，家中藏書豐富，因此設計師在沙發後設置整面書櫃，再搭配展示格的設計，減緩櫥櫃牆對沙發區的壓迫感。

收納空間滿滿的二樓和室

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這棟三層透天厝雖有105坪，為了一家三代都能有寬敞的生活空間，設計師特別將「擴大儲物量」納入首要改造重點。原屋中的神明廳被改為和室，架高地板之後，每個切割線條下方處都能用來收納，聰明運用每一分空間。

二樓主臥

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原本的主臥室僅有分散的櫥櫃，導致收納空間不足。經過調整，以大面系統櫃完善收納機能，中間則挖空作為電視櫃之用。從牆面錯位設計到天花板燈溝線條，處處可見設計師巧思。

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木造陽台

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一樓後方空地原本荒廢閒置很可惜，經設計師以南方松、鐵件打造了這座戶外露台，呼應了屋內滿滿的木造元素，並加高圍欄以增強隱密性。

樓梯上方儲物空間

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木博士團隊/動念室內設計制作
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為了妥善利用挑高天花板的上方閒置空間，設計師在新的樓梯間上配置了滑門式儲物櫃。

高機能的小衛浴

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木博士團隊/動念室內設計制作
木博士團隊/動念室內設計制作
木博士團隊/動念室內設計制作

彰化老屋常見此種僅容一人的小型衛浴。為了使空間不那麼逼仄，設計師選用淺大地色磁磚，並加裝蓮蓬頭、對外窗遮廉與置物架，小衛浴也能有大機能！

溫室風露台

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木博士團隊/動念室內設計制作

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木博士團隊/動念室內設計制作
木博士團隊/動念室內設計制作
木博士團隊/動念室內設計制作

原陽台的地磚在經年的風吹日曬下已經殘破不堪，於是設計師重新修整陽台圍牆、鋪設長條磁磚，並加裝透明遮棚，晴雨兩相宜。

透天厝的設計學問大，不知如何著手的你，我們準備了10 張圖教你如何規劃透天厝的室內格局與裝潢

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